История Олега Антипина – сургутянина, который женился на японской девушке и остался жить в стране восходящего солнца.

Олег Антипин – простой сургутский парень, который в 19 лет решил открыть для себя целый мир, отправившись в приключения автостопом по Земле. За свой трехгодовой трэвел-стаж Олег посетил 25 стран Азии и Европы. Но в последнем трипе что-то пошло не так… а может и так? Герой интервью остался в стране восходящего солнца на ПМЖ, женился на японке, учит язык и приобщается к местной культуре. Сургутянин рассказал siapress.ru про свой опыт эмиграции за рубеж, способах заработка, причудах японцев, первой волне коронавируса и многом другом.



Читайте первую часть большого интервью.

Все идет не по плану

- Япония была в твоих жизненных планах, чтобы остаться там насовсем?

- Нет, конечно, нет. Изначально все шло своим чередом, просто дальше планы выбились из колеи. Я путешествовал и хотел найти работу учителя английского языка в Китае. Сделал бизнес-визу на год, что позволяло получить опыт зарубежной работы, и это могло стать прекрасным вложением в резюме. Параллельно в загранпаспорте была и японская виза, срок действия которой ограничен одним месяцем. И чтобы убить двух зайцев я отправился в Японию. Выбор города разделился между Токио и Окинава. Последний город мне более симпатизировал, так как расположен на отдельном острове, находящемся далеко от основной части страны где-то в море. Я сразу же купил билет. После месяца в Японии все-таки улетел в Китай и устроился учителем, как и планировал.

- Ты так хорошо знаешь английский? Учил его в Сургуте?

- Уровень владения языком у меня хороший, но здесь постепенно перехожу на японский и какие-то слова из английского вспоминаются уже труднее. В школе я его вообще не учил, полностью язык осваивал в путешествиях, общаясь с людьми и читая вывески.

- Ты был как-то подготовлен информативно о той стране, в которую направляешься?

­- Ехал абсолютно слепо. Заранее ничего не искал, особо не раздумывал, где могу оказаться. На мой взгляд, это таинственное приключение, отправляясь в которое, ты испытываешь двойное удовольствие, открывая известные или неизвестные места не с помощью карт и туристических каталогов, а совершенно случайно; или когда обстоятельства складываются интересным образом. Единственное место, где я хотел побывать и о котором читал, – это Хиросима, на него американцы сбросили атомную бомбу. Меня еще вдохновил фильм «Хиросима, любовь моя» – старенькое кинцо 1959 года именно оно подтолкнуло на посещение этой страны.

- После приземления, что ты увидел, ожидания оправдались?

- Конечно, первое, за что цепляется взгляд на Окинаве, это окружающая местность. Архитектура, постройки… на моем пути встретилась военная база НАТО – самая крупная американская база в Японии. Видел низколетящие самолеты, вертолеты, людей в военной форме, которые ходят по городу. Неподготовленность, конечно, сыграла свою роль, я был очень впечатлителен, познакомился со многими людьми.

- Базы НАТО – это прям ночной кошмар для В.В. Путина.

- Да, возможно (улыбается). В целом я пробыл на Окинаве чуть меньше недели, объехал остров автостопом и купил билет на самолет до Фукуоки – пятый по величине город страны. В планах было добраться до Хиросимы, но по прибытии меня застали дожди и пришлось искать какой-нибудь ночлег через приложение Couchsurfing.

- Вот так легко принимают в гости? Сам-то не боишься неизвестных людей в другой стране, да еще и ночевать у них?

- Нет. Приложение имеет систему отзывов о гостях и принимающей стороне. Комментарии нельзя никому удалить или отредактировать, таких возможностей у пользователей нет. Поэтому, прежде чем отправить запрос, следует прочитать информацию из профиля человека, отзывы о нем, можно полистать фотки. Но не стоит расслабляться, бывают и подводные камни. К примеру, путешественник не знающий английского, может не глядя отправить запрос, а когда придет по адресу, на пороге его будет ждать нудист, и правила дома обязывают вас принять его образ жизни.

Встречаются геи. В Таиланде, особенно в Паттае, каждый второй – трансгендер, который предложит разделить с ним кровать. В таком случае следует отказать предполагаемому хосту, никто из них не обидится, а вы сохраните свой профиль и репутацию чистыми. Если на кого-то поступает много жалоб, администрация сайта блокирует пользователя без возможности восстановить аккаунт или зарегистрировать новый.

- Весьма интересно. И где ты оказался в тот раз?

- Писал людям экстренные запросы с сообщением: «Я планировал ехать в Хиросиму, но из-за сильного дождя на Фукуоке застрял в городе. Могу ли остаться у вас на одну ночь?» и буквально через пять минут пришел ответ от симпатичной японки, которая согласилась принять в гости. Она хотела попрактиковать английский и просто узнать историю моих путешествий, завести иностранных друзей, узнать другую культуру, в принципе все то, ради чего создан Couchsurfing.

Мы встретились с ней и ее другом японцем возле станции метро, рядом с которой она живет, и пошли в бар. В процессе общения у нас оказалось много общего: интересы, мечты, цели… и так получилось, что я встретил свою любовь. Мы женаты уже три года, но детей пока не планируем.

- Вау! Вот это поворот! Кто бы мог подумать, что после твоих трехлетних путешествий, стольких пройденных километров и стран автостопом, ты встретишь свою супругу таким образом. Появляется вопрос – веришь в судьбу?

- Нет, я бы сказал, что больше верю в случайности.

Первые впечатления от страны

- Случайности не случайны, Олег. Итак, мы потихоньку подобрались к жизни в Японии…

- Здесь я уже два года. Вначале всегда тяжело, и мой случай не исключение, первые месяца три-четыре, когда мы только начали жить вместе с Май, я не совсем понимал, что мне нужно делать. Все, что у меня было, это только супруга, которая заменяла друзей, помогала и поддерживала во всех начинаниях. Когда появилась работа, взялся за изучение языка и жить стало проще. Культуру японцев очень сложно понять, начиная с мелких бытовых мелочей. Например ТВ-реклама – это еще тот абсурд, особенно в первое время. Сейчас у меня глаз «замылился», привык, и многие вещи странными не кажутся.

Представьте себе, когда рождается японец, он появляется на свет на острове где-то в море далеко от бóльшей части всех стран мира! Я читал статистику, оказывается, только 30-40 процентов японцев имеют загранпаспорт, то есть на протяжении всей жизни они не покидают страны и не имеют никакого представления о мире.

Однажды мы общались с японцем и он не смог назвать столицу Таиланда, хотя, казалось бы, соседняя азиатская страна в 4000 км от города в котором мы живем. Я бы разделил японцев на два лагеря: на тех, кто покидал родину хотя бы в целях туризма, жил или учился заграницей и тех, кто живет здесь безвыездно. Первая категория знает иностранный язык и приобщается к мировой культуре, вторые – жесткие консерваторы. Многие из них утверждают, что человек, говорящий на иностранном языке, или который жил за границей, уже не японец.

Еще один забавный факт. Поначалу в общении мне казалось, что я с ними очень груб, хотя сам по себе не такой. Однажды был случай. Я зашел в квартиру и не сказал «Оджяя мащи мас», что означает «прошу прощения за неудобство». В Японии такая манера, когда ты приходишь в гости, обязательно надо говорить эту фразу. Вся культура языка основана на вежливости, и мне кажется, это отдаляет людей, не дает им быть ближе – в плане общаться проще.

- Твое окружение полностью состояло из местного населения?

- Изначально круг общения состоял из таких же эмигрантов, как и я, но гораздо дольше проживших в Японии. Есть друг итальянец, но он не выдержал и планирует со своей женой японкой улететь куда-нибудь на Бали.

Очень многие иностранцы не приживаются в этой стране опять же из-за культуры, которую сложно понять. Освоившись, я осознал, что так здесь живут все приезжие. Сегодня окружение окончательно сложилось из иностранцев, которые тут работают или создали семьи.

В целом за два года я начал понимать, как находить с населением общий язык, в разговорах появляются общие темы, меньше неловких пауз и молчания. Свою роль сыграла практика японского языка, все-таки это сближает.

Японские странности и язык

- Расскажи про алфавит, язык, как тебе он дается, про экзамены для приезжих. ­

- Дается нелегко, но что поделать?! Японский язык состоит из трех письменностей. Первая из них – хирагана, состоит из 46 базовых знаков и 104 основных сочетаний. Затем идет катакана – символы выглядят одинаково, но читаются по-разному. Отличие лишь в том, что хирагану используют для написания традиционных японских слов, а катакану для заимствованных. Например, слово «караоке» будет написано катаканой, но произноситься хираганой. Третья – самая главная и самая тяжелая письменность – кандзи. Это иероглифы, заимствованные из китайского языка, но их произношение отличается от оригинала. У одного иероглифа может быть несколько чтений и, соответственно, значений. Это и есть самое сложное в изучении японского.

Для того, чтобы проверить свои знания, можно сдать экзамен, проводимый не только на территории Японии, но и по всему миру. Называется он Nihongo Noryoko Shiken (N5 - N1), в нем есть пять уровней сложности, чем цифра ближе к нулю, тем уровень сложнее. Для представления о сложности теста, могу сказать, что и не каждый японец может сдать экзамен на уровень N1. Вся проблема состоит в большом количестве символов в японском языке и письменности кандзи. Для понимания простого разговорного достаточно и четвертого уровня. Третий уровень - это золотая середина между базовыми знаниями и продвинутым уровнем. На второй ступени можно уже без проблем понимать и читать газеты, мангу, комиксы, книжки, смотреть фильмы, новости, аниме.

- Коль ты упомянул мангу и аниме, расскажи про эту сторону японской культуры? Просто в российском обществе почему-то сложилось мнение, что это мультики для недалеких людей и всерьез такую рисовку не воспринимают. Да и вообще в целом у культуры аниме много сторонников, фанатов и даже есть те, кто косплеит их. Как это все выглядит на самой родине?

- Манга и аниме - это две разные вещи. Расскажу сначала про аниме. Многим иностранцам, которые хотят жить в Японии или хотя бы приехать сюда, любовь привило аниме. Наверно можно выделить несколько слоев любителей этого жанра анимации: ничем не выделяющиеся и те, кто могут тебе часами рассказывать об этом и знают все сезоны «Наруто», «Покемоны» и так далее.

Хочу заметить, что процентов 70 японцев не смотрят аниме. Хотя да, можно сказать, что это является культурой, но более современной и просто популяризированной за рубежом. По себе могу сказать, что я смотрел несколько полнометражных мультов известного аниматора Хаяо Миядзаки – «Унесенные призраками», «Принцесса Мононоке», они мне нравятся больше, чем сериалы, и чтобы их посмотреть, тебе не обязательно любить аниме. За два года я так и не смог привить себе любовь к этому жанру. Мне даже Май советовала посмотреть мультики, на которых она выросла, но меня хватило только на пару серий. Да, это большая индустрия, но в России она сильно раздута и преувеличена. Даже сами японцы считают некоторых косплееров фриками.

Так, а теперь про мангу. Это черно-белые комиксы, с ними все обстоит иначе. Если в России люди, находясь в метро, дома или на отдыхе читают книги, то здесь все читают мангу. Зайти к примеру вечером в комбини – это аналог сетевых продуктовых магазинов в России, то можно увидеть столпотворение взрослых людей, которые вместе читают эти книжки. Выглядит забавно, но для Японии это обычное дело, плюс ко всему, прочитав на месте, им не придется ее покупать. Моя жена тоже читает мангу перед сном – она помогает уснуть.

Продолжение следует

Справка



1) Трип - от англ. trip – поездка.



2) Couchsurfing - это приложение в котором жители из разных городов мира готовы принять у себя безвозмездно путешественников, предоставить удобства, которые имеют. Так более углубленно происходит знакомство с культурой, бытом и народом разных стран.



3) Косплей - переодевание в любимых мультгероев и персонажей из игр.



4) Фрики - от англ. freak- урод. Так часто называют людей, которые чем-то особенным выделяются из общей массы.