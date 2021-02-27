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​Владимир Браташов: «За 20 лет моей работы в администрации не было минуты, когда кто-то не пытался бы продавить бизнес в парк «За Саймой» и другие зеленые зоны»

Бывший замглавы Сургута – о перманентной борьбе вокруг главного парка города и истории возникновения эстакады через Сайму

​Владимир Браташов: «За 20 лет моей работы в администрации не было минуты, когда кто-то не пытался бы продавить бизнес в парк «За Саймой» и другие зеленые зоны»
Фото со страницы автора в Facebook

Парк «За Саймой» находится под пристальным вниманием и контролем общественности, которая несколько лет уберегает эту уникальную зеленую зону от варварской застройки. О том, как начиналась история этого парка в качестве «официальной» рекреационной территории, как активно туда пытался пробиться бизнес, и почему появилась идея о строительстве там эстакады — СИА-ПРЕСС обсудил с бывшим заместителем главы Сургута Владимиром Браташовым.

– Когда для вас началась история взаимодействия с парком «За Саймой»?

– Первый проект парка был разработан еще при советской власти. Это сделала «Обьнефтегазгеология», где я на тот момент работал, но участия в этой работе не принимал. Они же построили первую дорожку. Это были еще 80-е годы. Позже, в 90-е годы, когда я возглавил муниципальную природоохранную службу, я принес этот проект в администрацию, организовал корректировку проекта и обустройство парка. Построили дорожно-тропиночную сеть, заборы, а также выделили в отдельный проект 14-15 гектаров под ботанический сад, отвели под него земельный участок и начали обустраивать.

– То есть это было уже тогда.

– Да, мы этот ботсад сразу ввели в общероссийскую систему ботанических садов, подключили к этой работе Сургутский университет и этим засветились на фоне больших ботанических садов, например, Томска или Москвы. Параллельно начали обустройство водохранилище на Сайме. В верховье левого рукава Саймы, расположенного в границах ботанического сада, сделали плотину для пруда, подчистили, правда, не до конца, все родники. При этом ботанический сад у нас должен был быть не закрытым научным объектом, а открытой территорией с теплицами, оранжереями и так далее. Все они были разработаны на уровне эскизных проектов, а дорожно-тропиночная сеть на уровне рабочего проекта.

Позже мы расширили тропинки во всем парке, создали систему переходов, водоемов, вычистили свалку на так называемой «пьяной дороге» – участком между Саймой и микрорайоном Геологов. Все интегрировали в одну систему, в том числе, с саймовским водохранилищем, которое мы создали при помощи строительства пяти плотин. И делали в том числе землеотводы, которые позволяли вычищать берега Саймы. Поэтому, когда сегодня говорят, что ничего там поделать нельзя, потому что река как объект находится в федеральной собственности – это бред сивой кобылы.

Все было собрано в единый комплекс, и вдруг нам говорят, что ничего этого не было.

– Это когда администрация Сургута решила провести масштабную реконструкцию парка, порезать ботанический сад и ввести внутрь бизнес?

– Да, и мы тогда приехали с Александром Сидоровым (бывший глава Сургута, ныне депутат Госдумы – прим. авт.) и защищали парк и ботанический сад. Мы говорили, что все оформления и землеотводы существуют, и я видел в глазах работников администрации удивление, мол, «а почему мы не знаем». Потому что выхолостили природоохранную службу и набрали туда либо неспециалистов, либо людей, неспособных отстаивать парк. Им сказали, что нужно будет построить ресторан там – они и не против.

Да, рестораны – это хорошо. Но нужно сохранять природные объекты. Когда мы провели первые тропинки в парке «За Саймой» и в «Кедровом логу», я на выходных ездил туда посмотреть на обстановку и реакцию людей, и встречал десятки сургутян, особенно, пожилых, с внуками. Мне говорили: «Спасибо, нам теперь не нужно ездить на большую землю, мы можем гулять на природе внутри города». Это стало популярным.

– Но в 2017-2018 годах ведь явно не в первый раз была попытка ввести бизнес в парк?

– За мою 20-летнюю работу в администрации Сургута ни на минуту не исчезали попытки построить там рестораны, винные магазины, булочные или еще что-то в этом роде. Эта борьба была бесконечной. Но когда согласования доходили до меня – я останавливал процесс и вступал в переговоры с бизнесменами. Пытался их переубедить. Говорил: «Вот вы станете пенсионером, и вас будет интересовать, чтобы было место, где погулять можно, а не где ресторан стоит».

Некоторые выходили напрямую на главу. Бывало, что Александр Леонидович уже почти соглашался, но говорил: «У Браташова тоже какие-то доводы есть, давайте вместе встретимся». Я прихожу – и вижу, люди уже сидят недовольные, что меня позвали. Обсуждали, после чего глава резюмировал: «Ну ведь он прав».

Бывало, что и коллеги по администрации занимали одну позицию по поводу очередной попытки что-то построить в парке, но Александр Леонидович вставал на мою сторону. Но вот прошло девять лет с момента нашего ухода, и разгромили комитет природопользования, и защищать парк в администрации становится некому.

Кстати, в Нижневартовске то же самое случилось в 90-е годы. Там так же ликвидировали муниципальную природоохранную службу, а потом глава города приезжал сначала к Сидорову, потом разговаривал со мной, потом присылал делегацию и люди расспрашивали, как им построить все то, что у нас работает. И признавали: ликвидация природоохранной службы в администрации ни к чему хорошему не привела.

– Хорошо. Но расскажите, как тогда в вашу бытность в генплане появилась эстакада над парком «За Саймой»?

– Это моя боль. Это был единственный вопрос о парке, при котором мы с Александром Леонидовичем не согласились и остались при своих. Я ему тогда сказал, что это ошибка. Он поддался на уговоры строителей и архитекторов. Тогда была ситуация, что никто, кроме меня и Георгия Назина (основатель и ректор СурГУ – прим. авт.) не был против, и дума все согласовала. А Александр Леонидович тогда сказал: «Все равно денег на нее нет». Так что в генплан объект внесли, а финансирование под него не заложили. А потом уже из-за бюрократических правил и нюансов никто ее не убрал.

Кстати, в один момент Назин убежденно стал выступать против эстакады после ознакомления с дипломной работой, которая математически доказывала, что эта дорога через парк не только бесполезна, но даже вредна с точки зрения транспортных потоков. Она бы привела к коллапсу проспекта Ленина, куда бы рванули напрямую жители Восточного микрорайона.

Но тогда победили архитекторы – у нас была сильная архитектурная школа, и главный архитектор города Виктор Унжаков тогда говорил, что для него и его коллег было честью добавить эту эстакаду в генплан. Они по-своему смотрели на город, я – по-своему. Но тогда не получилось этот вопрос додавить и предотвратить появление эстакады. Надеюсь, ее смогут убрать.


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Сегодня в 15:51, просмотров: 183, комментариев: 0
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