Управляющий Отделением Банка России по Тюменской области назвал условия, при которых мы сможем копить деньги и не бояться, что они обесценятся

Как считается инфляция и есть ли у нее оптимальный уровень? На что влияет ключевая ставка, которую устанавливает Банк России? Что будет со ставками по кредитам в регионе? И при каких условиях мы наконец-то сможем копить деньги, не боясь, что они обесценятся? Обо всем этом – в интервью с Управляющим Отделением Банка России по Тюменской области Сергеем Поповым.

– 12 февраля Банк России принял решение оставить без изменения ключевую ставку – 4,25% годовых. В прошлом году она снижалась 4 раза. Сергей Аркадьевич, расскажите, почему было принято такое решение, и на что влияет ключевая ставка?

– Совет директоров Банка России, действительно, на недавнем заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Такое значение ставки сохраняется с июля прошлого года, и это самый низкий показатель в истории современной России. Решение по ключевой ставке принимается, с одной стороны, на основании анализа внутренних и внешних экономических условий, с другой – среднесрочного прогноза и рисков развития экономики. Банк России также принимает во внимание экономическую ситуацию во всех российских регионах. Во главу угла при анализе внутренних условий в экономике ставится инфляция.

В декабре и январе темп роста цен сохранялся на повышенном уровне. Восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее. При этом сохраняются ограничения со стороны предложения, что продолжает оказывать повышательное давление на цены. Инфляционные ожидания населения и бизнеса пока остаются на повышенном уровне. Ускоряющиеся темпы вакцинации, а также ожидания дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах способствуют росту цен на финансовых и товарных рынках. В этих условиях дезинфляционные риски перестали преобладать на годовом горизонте. Учитывая внутренние и внешние факторы в совокупности, и было принято решение о сохранении ключевой ставки.

Изменение ключевой ставки с некоторым временным лагом транслируется на ставки по банковским кредитам и депозитам населению и предприятиям. Через ключевую ставку мы влияем на спрос. Если мы изменяем ставку, значит стимулируем или сдерживаем спрос населения и бизнеса на товары и услуги. Например, при снижении ключевой ставки кредиты становятся более доступными, граждане и фирмы охотнее берут кредиты и тратят деньги на покупки и инвестиции.

– Как изменились ставки по кредитам в регионе, в частности по ипотечным жилищным кредитам?

– Вслед за снижением ключевой ставки в 2020 году банки активно снижали ставки ипотечным кредитам. Этому также способствовала реализация различных государственных программ льготной ипотеки, в том числе под 6,5% годовых. Например, средняя ставка по ипотечным кредитам в Югре в апреле 2019 года составляла 10,7% годовых, в августе 2020 года – достигла исторического минимума – 7,5% годовых, в декабре незначительно увеличилась – до 7,7% годовых.

– А как считается инфляция?

– Инфляция измеряется по индексу потребительских цен. Он рассчитывается Росстатом регулярно. На сегодня потребительская корзина товаров и услуг, по которой рассчитывается инфляция, состоит из более чем 550 наименований. В эту корзину попадают не только продовольственные товары, такие как хлеб, молоко, мясо и т.п., но и непродовольственные: одежда, мебель, техника, строительные материалы, детские игрушки и многие другие. Услуги (транспортные, образовательные, жилищно-коммунальные, медицинские и другие) также учитываются при подсчете инфляции. Когда на рынке появляются новые товары и услуги, изменяется и состав потребительской корзины – пересмотр проводится ежегодно. Например, с января этого года в нее включены лекарства от COVID-19, антисептики, маски, каршеринг, подписки на онлайн-кинотеатры. Стоимость потребительской корзины каждый месяц разная, для расчета инфляции Росстат постоянно наблюдает за ценами на эти товары и услуги. Инфляция показывает, как меняется стоимость корзины за определенный период. Банк России использует годовую инфляцию. Она показывает, на сколько процентов изменилась стоимость корзины за последние 12 месяцев.

– Как изменялась инфляция в Югре за последние месяцы? Что подорожало и подешевело?

– Как и во многих регионах России в январе 2021 года годовая инфляция в автономном округе ускорилась, в Югре она составила 4,2%, в России в целом – 5,2%. При этом Югра входит в пятерку регионов с самой низкой инфляцией в России. В соседней Тюменской области показатель равен 4,5%, на Ямале – 4,4%.

Годовая продовольственная инфляция в нашем регионе в январе составила 6,3%. В частности, прирост цен за год на кондитерские изделия составил 6,2%, мясопродукты – 2,8%. В последние месяцы продовольственная инфляция ускорялась под влиянием краткосрочных общероссийских и региональных факторов на рынках отдельных сельскохозяйственных товаров. В основном эти факторы были связаны с ростом издержек производителей.

Как и в целом по России в последние месяцы дорожали сахар и подсолнечное масло по причине сокращения валового сбора сахарной свеклы и снижения урожая подсолнечника из-за засухи в южных регионах. Но благодаря реализации мер Правительства России по введению предельных цен на них, в январе годовой темп прироста цен на сахар в округе снизился, а месячные приросты цен были отрицательными. Есть и хорошие новости: за год подешевела капуста (-18%), пшено (-8%), сухофрукты (-5%).

По непродовольственным товарам годовая инфляция в Югре в январе составила 3,7%. В частности, годовой прирост цен на медицинские товары составил 9%, на моющие и чистящие средства – 8%. На ценовую динамику этой группы товаров оказали ухудшение эпидемической ситуации и ослабление рубля. В частности, особенно заметно это было по росту стоимости новых импортных автомобилей и некоторых видов бытовой техники. В то же время остались на уровне прошлого года цены на одежду и обувь, смартфоны, а персональные компьютеры подешевели на 4%, что обусловлено умеренной динамикой спроса и акциями сетевых магазинов электроники.

В сфере услуг региона годовая инфляция в январе составила 2,4%. За год снизились цены на авиабилеты (-8%), услуги стоматолога (-7%), санаторно-курортное лечение (-3%). Сохраняется влияние слабой динамики спроса из-за действия противоэпидемических ограничений.

– Какой прогноз дает нам Банк России на 2021 год?

– По прогнозу Банка России, в феврале–марте годовая инфляция достигнет своего максимума и в дальнейшем будет снижаться. Траектория снижения будет определяться сроками исчерпания действия проинфляционных факторов, а также эффектами базы 2020 года. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем.

– Какой оптимальный уровень инфляции для России?

– Банк России не случайно установил цель по инфляции вблизи 4%. Эта цель была установлена после долгого обсуждения. Мы считаем, что на сегодня это наиболее приемлемый уровень инфляции для России. Экономика лучше всего развивается в условиях небольшой инфляции. Но как численно определить целевой уровень? В развитых экономиках Европы и Америки цель по инфляции ниже 4%, около 2%. И инфляция ниже, и процентные ставки. Почему мы не выбрали такую цель? У нас несколько другая ситуация. В России пока не так хорошо развит финансовый рынок. Есть сферы, где недостаточно развита конкуренция. В таких условиях цены могут быть выше. Есть и группы товаров, цены на которые очень сильно колеблются в зависимости от разных факторов. Например, стоимость плодоовощной продукции сильно зависит от урожая. Если он плохой, то цены стремительно растут, если хороший – снижаются. Потом урожай заканчивается, начинаются импортные поставки. И цены снова идут вверх. Такая волатильность, изменчивость диктует формирование «определенного запаса» по инфляции.

Мы работаем над тем, чтобы в стране были благоприятные условия для экономического роста, а на финансовом рынке была стабильность. Стабильно низкая инфляция – важное условие для нормального развития экономики. Когда цены растут медленно, а главное – предсказуемо, компании могут строить планы на несколько лет вперед и делать долгосрочные инвестиции в развитие своего производства. А люди – откладывать деньги на будущее и не бояться, что они обесценятся. Именно предсказуемость цен создает возможности для долгосрочного планирования. А это залог развития экономики и благополучия населения.