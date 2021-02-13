Претендент на пост главы Сургута Андрей Филатов — о том, как живет и должен жить город

27 февраля Сургут наконец определится с главой — имя градоначальника назовут депутаты городской думы. Список существенно короче, чем при первой попытке провести конкурс, однако в нем уже есть фамилия претендента, которого многие эксперты называют самым перспективным кандидатом.

Речь о депутат Думы ХМАО Андрее Филатове. В преддверии завершения приема документов в конкурсную комиссию он дал расширенное эксклюзивное интервью порталу siapress.ru, в котором рассказал о том, каким видит Сургут и важнейшие задачи нового главы вне зависимости от того, кто им станет.

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Юрий Нуреев: Добрый день, СИА-ПРЕСС в эфире. В Сургуте продолжается кампания по отбору претендентов на пост главы нашего города. Это уже второй тур, вторая попытка. Сегодня мы с вами поговорим, собственно, о выборах, о проблемах города, о его будущем, поскольку у нас в студии сегодня один из претендентов, человек, которого называют достаточно серьёзным кандидатом в главы. Это Андрей Сергеевич Филатов. Добрый день.

Андрей Филатов: Добрый день, Юрий.

Ю.Н.: Собственно, давайте начнём. У нас есть ещё на связи, Тарас Самборский, издатель газеты Новый Город и портала siapress.ru. Добрый день.

Тарас Самборский: Да, привет, Юра. Здравствуйте, Андрей Сергеевич. Здравствуйте всем.

Ю.Н.: И Дмитрий Щеглов, обозреватель СИА-ПРЕСС. Приветствую.

Дмитрий Щеглов: Да, здравствуйте. И зрителям, и участникам нашего прекрасного разговора.

Ю.Н.: Ну, что ж. Давайте начнём. Вторая попытка уже выбрать мэра. Сразу скажем, что вас ждали уже и на первой. Собственно, почему не дождались?

А.Ф.: Юрий, ну, на первый конкурс я не подавал документы и пока для себя не рассматривал такую возможность.

Ю.Н.: То есть, все накрутили просто?

А.Ф.: Мне сложно комментировать историю с комментариями или с ажиотажем. Наверное, даже вам, как по профессии, которая погружена достаточно в детали и тонкости разных событий, наверное, проще ответить, чем мне, на самом деле.

Ю.Н.: Но, тем не менее, сейчас вы уже полноценный претендент на пост главы города. И, соответственно первый блок у нас будет именно про ваше стремление стать руководителем. Я передаю слово нашим спикерам.

Д.Щ.: Андрей Сергеевич, скажите, пожалуйста, когда у вас сложилось внутреннее ощущение и желание возглавить город какой-нибудь или может вы нацелились конкретно на Сургут изначально в своих карьерных амбициях, когда это у вас произошло?

А.Ф.: Если мы сейчас с вами обсуждаем город Сургут, то, безусловно, это произошло тогда, когда эта возможность образовалась. Когда Вадим Николаевич ушёл работать в правительство, теперь представляет интересы, я так надеюсь, Сургута, больше, чем уверен, и работает на такой высокой должности, образовалась возможность поучаствовать в конкурсе и процедуре отбора, я принял для себя такое решение.

Если вы о мотивах, то это другая история, если вы о периоде – период я обозначил.

Д.Щ.: А теперь про мотивы. Скажите сначала, вам предложили эту должность или вы сами проявили инициативу и обратились с этой идеей к руководству округа?

А.Ф.: Дмитрий, ну здесь история нелинейная, тут нет такого, что предложили, или успел с утра попасть к начальнику и договориться о решении.

Безусловно, мы работаем в команде и, помимо предложения или собственной инициативы, здесь же вопрос внутренней гармонизации того, что – готов ли я здесь работать, зачем мне это надо, что я, как профессионал, должен реализовать, что я смогу реализовать, какие ожидания у себя от собственной деятельности и какие ожидания тех людей, которые мне доверят или поверят в меня. Очень важен именно вот этот блок работы над собой, синхронизация, гармонизация этих вещей.

Я с чёткой уверенностью могу сказать, что сегодня я готов участвовать в этом конкурсе при условии отсутствия внутреннего конфликта. Я чётко понимаю и разобрал для себя это решение. Я так бы ответил на этот вопрос.

Д.Щ.: Ну, а почему вам вообще интересна эта должность? Особенно зная то, что мэры городов – это пост довольно расстрельный, его можно даже так назвать: очень многие муниципальные руководители у нас после завершения или в процессе исполнения своих обязанностей получают уголовные дела, всякие проблемы, постоянно под контролем, постоянно должны находиться между молотом и наковальней, есть власть сверху, есть граждане снизу. Очень много сложностей. Почему вам стала интересна именно эта должность? Почему вы хотите стать главой Сургута?

А.Ф.: Широко задали вопрос. Как говорится: если мы хотим получить качественный и правильный ответ, что надо сделать? Задать качественный и правильный вопрос. Вы так магистрально по нему прошлись.

Я в муниципальном государственном управлении уже давно работаю. Это мой карьерный путь. И он близок абсолютно к этому решению, согласитесь. На некоторые части буду отвечать.

То, что меня смущает в этой истории, – не о чём вы сказали, расстрельные должности – не расстрельные. А то, что Сургут – иной город. Он требует в своём ожидании человека сильного, грамотного, берущего на себя ответственность, идущего вперёд, являющегося лидером.

При этом эти должности обставляем такой конфигурацией: расстрельная, посмотрите перспективу. Предыдущие ваши ораторы говорят: «Он должен быть готовым, что на него заведут уголовные дела». Мы кого ждём-то? Нет чтобы показать на самом деле практическуюи общественную поддержку, если у вас кандидат принципиально в чём-то устраивает или вы разделяете его взгляды, либо верите в его энергию. Неужели правильно, на мой взгляд, неужели вы считаете, что правильно подходить с такой формулировкой?

Есть Фредмунд Малик, это один из отцов менеджмента европейского, у него интересная есть книга «Управлять, работать, жить». Там он рассуждает по поводу идеального менеджера. Руководители поймут. Очень часто мы, выставляя требования к поиску сильного руководителя нашей компании, определенным звеном, мы начинаем формировать такой аспект требований: и сильный, и уверенный, и грамотный, и работает бесплатно, и живёт на работе. И ищем такого человека. Ну, там большой спектр, я где-то, может, иронизирую.

И в итоге натыкаемся, натыкаемся и не находим. Вся история в том, что нет таких людей. Под каждый период времени, под каждую задачу нам надо подбирать людей с определенными плюсами и минусами. Те, которые смогут компенсировать и реализовать те задачи.

Поэтому, особенно ваше сообщество, оно серьёзно формирует общественное мнение. Вы люди погружённые, вы умеете излагать мысль и подбирать подложку аргументов. Здесь, мне кажется, очень важно, если мы болеем за Сургут, постараться сформировать такие условия, чтоб такие люди проявили интерес. А не сформировать идеологический такой фон, который будет формировать такую, знаете, грозовую тучу. И нормальный, здравый человек, он не должен туда шагнуть, а если шагнул – значит у него что-то там потаённое или что-то у негос головой. Я так на это смотрю.

Д.Щ.: Мы провас ничего не имели в виду.

А.Ф.: Я не в упрёк. Я в диалоге и пытаюсь донести. Понимаете, это шаг серьёзный. Это колоссально тяжёлая и ответственная работа. Я, как здравый человек, а история моей жизни может подтверджать, что я человек размышляющий, и правильный вопрос по части сути, внутреннего наполнения. Да, может, с какой-то перчинкой. И это нормально. Я пытаюсь вас затянуть в чуть-чуть другую область.

Может быть здесь всё-таки поговорим о том, что городу Сургуту нужен или не нужен такой человек. Какие требования мы к нему выставили и насколько вы к нему подходите? И если вы подходите, то мы готовы поддерживать вас, если мы разделяем ваше начало или ваши магистральные взгляды на развитие города. Это мой взгляд. Его можно принять или не принять. Я считаю, что правильно такой ритм задавать.

Т.С.: Мне кажется, что Дмитрий имел в виду вот что. Конечно же, сегодня любой соискатель в той должности, на которую идёте вы, любой губернаторской должности, любой должности, которая имеет вес и статус, обладает определенным мужеством. Вот что он имел в виду.

Смотрите: тот же Вадим Шувалов. Он ещё осенью вполне серьёзно планировал выдвигаться на второй раз и бороться за пост главы города Сургута. И вдруг вот так всё резко и неожиданно поменялось. И мы сейчас с вами разговариваем, вы говорите, что город может ожидать любого другого руководителя с другими качествами.

Какую задачу горожане поставили бы перед вами, если вы будете выбраны главой? Почему происходит такая ситуация, при которой вдруг неожиданно приходится как-то менять правила игры, менять игроков на доске и вставить новые задачи перед новым руководителем.

В этом плане, мне кажется, Дима имеет в виду, что это рисковая должность. Вы точно так же сейчас будете строить перед собой планы, объявлять свою перспективу, какие-то свои стратегии. И не окажется ли так, что этим планам будет не суждено сбыться? И не по вашей воле, а по какой-то воле свыше.

А.Ф.: Тарас, да правильный вопрос и вы знаете ответ. Вы грамотный человек. Если почитать книгу «Чёрный лебедь» Николаса Талеба, не знаю, знакомы ли вы с этой работой, он говорит о том, что мы живём во время серьёзных перемен, которые сложно спрогнозировать.

Но не говорить о планах тоже неправильно. Закручивать на болты стратегию абсолютно неразумно. Но договориться нам о том, каким мы видим Сургут, что он в будущем, какой его образ, договориться и приложить усилия, помощь. Да, безусловно, будут ошибки. Вы начинали бизнес и не ошибались? Ошибались. Я начинал бизнес и не ошибался? Ошибался. Другой вопрос – скорость исправления и тиражирование этих ошибок. Безусловно, это важные вещи.

Сказать о том, что мы этот путь проскочим на одном взлёте, – безрассудство. Но сказать о том, что все усилия и профессиональный опыт будут вложены в достижение той цели или того образа развития города, о котором мы будем с вами договариваться, – я думаю, это не первая встреча – это я обещаю.

Понимаете, дальше зайти, зайти в какие-то узловые обязательства по тому, сколько жилья будет через три года построено – разве это правильно? Да, безусловно, это надо делать. Но это надо делать не потому, что я пообещал, а по определению надо делать. Дороги – надо делать.

Есть вещи, которые необходимы в операционном исполнении как таковые. Что нам надо с утра встать, кофе попить, не знаю, пообедать – ну, вроде, даже не обсуждается. А есть вещи, которые мы с вами должны согласовать и обсудить. А что является севером города, направленностью его путеводной? Куда мы идём вообще? Для меня, вот, я стратегию почитал, есть вопросы. Но это не значит, что нет ответов. Поэтому я думаю, что здесь ещё очень много работы такой на ревизию и согласование, консолидацию общественного мнения, людей, заинтересованных в развитии города, людей, желающих потратить на это энергию. Здесь предстоит еще поработать. Это не только программа Филатова, которую «принимаю» или «не принимаю». Я так на это смотрю, Тарас.

Ю.Н.: Вот вы говорите про подбор игроков уже. Собственно, вы выходите на выборы и в случае победы, у вас уже есть какой-то костяк команды, с которой будете работать? Или будете уже по ходу дела разбираться?

А.Ф.: Я здесь большего не скажу, я веду консультации. Но, безусловно, и в администрации города, и в партнёрах много людей, заинтересованных в совместной работе. Единственное, о чём надо сказать, что мы будем синхронизировать и чётко структурировать наши представления о достижениях и целях, чтобы мы вкладывались в одну цель, а не в реализацию только личных стратегий или, наоборот, безрассудно принимали всё подряд. Здесь работа будет вестись.

Ю.Н: Хорошо, давайте представим, что прошло 27 февраля. Скажем, за вами победа. Соответственно, вопрос о будущем у нас созрел по ста первым дням.

Т.С.: Я еще к вопросу команды. Скажите, пожалуйста, если вы станете главой, стоит ли нам ждать каких-то сюрпризов с командой? Будет ли что-то неожиданное в ваших кадровых решениях? Я про подход.

А.Ф.: Тарас, ну, понимаете, неожиданно для кого? Для меня – нет. Для кого-то может быть очень неожиданно. Для кого-то ожидаемо, а для кого-то – сюрприз.

Т.С.: Нарисуйте ваши первые сто дней в случае вашей работы главы города Сургута.

А.Ф.: Есть такое понимание, как вхождение в должность. Профессионально люди входят в должность с определёнными наборами действий. Их надо разделить. Одни действия являются сигнальными, то есть определяющими то, с кем и как придётся работать. Вторые – это прикладные и рабочие.

Я как раз не об этих вещах хотел поговорить, а о тех, которые для себя по существу определяю как задачи. Безусловно, это погружение и полная ревизия сделанного и что необходимо сделать. Полное погружение в механизмы, в задачи, в программные реализации, то, что происходит, чтобы создать образ по-настоящему, в полной мере, системы исполнения и задач структуры и синхронизация, пересмотр или анализ всех заявленных целей и всех заявленных ресурсов. Это я для себя буду считать главным.

И, безусловно, формирование или фиксация команды тех людей, которые будут работать вместе.

Т.С.: Есть ли, с вашей точки зрения, то, за что необходимо взяться буквально с первого дня? Есть горячая проблема? Три проблемы города Сургута, которые обращают ваше внимание.

А.Ф.: Вопрос социальный и важный – это, конечно же, долевое строительство. Сегодня эти узлы пытаются развязаться, но я хочу достаточно глубоко зайти в эту тему, чтобы понимать пути реализации и к чему мы придём. Я знаю, что механизмы уже предложены, работа и в окружной думе. Я не погружался именно в проблематику города Сургута, но я понимаю, какие механизмы сейчас предложены.

Безусловно, я считаю, что горожан беспокоит именно тот вопрос, что городские сети, транспортные сети не успевают за ростом количества машин, и мы видим пробки и некий связанный дискомфорт с этим.

Также в топе задач горожан (это не на быстрое решение), что я вычитал из соцсетей, источников, что я себе скомпоновал, – что не хватает, или недостаточно, или не та оценка форм благоустройства, то есть эстетики города. Его внешнего вида в части фирменного почерка. Я пытаюсь это всё как-то обобщить.

Вещи, которые горожан тревожат. Где-то они считают, что подошли к той точке развития, где необходимо этим озаботиться. Безусловно, проблем намного больше. Чтобы не превратить передачу в перечисление, молодец, перечислил. А дальше что? Если говорить о таких, зонтичных вопросах, которые касаются большинства или многих в этом случае. Я бы так ответил на это вопрос.

Т.С.: Архитектура – это Димин конёк у нас. Он много этим занимается и, в общем-то, приятно слышать, что вы обратили внимание на проблему определенных архитектурных диспропорций нашего города.

В Сургуте в последние месяцы очень активно идёт дискуссия по поводу всего, что связано с политикой строительной архитектурного департамента. В частности, весьма странное выделение земельных участков. Крупные застройщики жалуются на сургутские власти за то, что они каждый раз отвечают: «В Сургуте нет земли, кончилась в Сибири». Это один из вопросов дискуссионных: почему у нас строят высокие дома эти, «муравейники», а не переходят к малоэтажному и индивидуальному строительству.

Вторая проблема, которую общественность Сургута постоянно ставит перед сургутскими властями – это хаотичное выделение земельных участков под непонятно что. Когда в городе, на центральных улицах, да и неважно на каких улицах возникают совершеннейшие уроды с точки зрения архитектурной.

Ваше отношение вот к этим двум пунктам: будет ли город менять, в случае избрания вас главой, высотный регламент и понижаться в этажности, и прекращена ли будет порочная практика непонятных строек?

А.Ф.: Тарас, хороший вопрос. Но здесь из той серии, когда мы простое хотим сделать сложным, а сложное – простым. По поводу многоэтажной застройки и такого подхода… Да, это, наверное, напрягает глаз или никак не вписываются эти архитектурные решения в представления о том, какой я себе рисую образ или который мы заявляли.

При этом, возвращаясь к тому, что есть колоссальная потребность в жилье и люди годами стоят в очереди, мы начинаем искать – я сейчас не о городе Сургуте, а о подходе, потому что сложно ответить и вытащить историю к подложке или к аргументу, почему именно так в Сургуте, я могу попытаться с вами прокомментировать… да, скорее всего это поиск сбалансированного решения. Насколько оно сбалансированное – это вторая часть, мы с вами сейчас пока за скобки вынесем.

Что касается земли – здесь вы и сами знаете ответ. Реально мы живём в системе ограничений. Сургут в рамках другого муниципального образования – района. Мы же с вами гармошку не раздвинем. И да, вопрос ревизии возможной земли, как она должна быть архитектурно устроена, под какие целевые задачи она должна быть организована, – это важный момент. Я человек, на мой взгляд, гармонично воспитанный и для меня эстетика внешней среды очень важна и я считаю, что для каждого.

Безусловно, что город, такой сильный город, ресурсный город с сильными людьми, как Сургут, обязан иметь эстетику соответствующую. Я уже говорил в одной из передач, чтобы фотографий родного города в наших телефонах было больше, чем с отпуска. И мы будем показывать, как мы гордимся этими местами.

Но это решение – не щелчок пальца, это не таблетка аспирина от головы. Это такой трудоёмкий подход с формированием общественного мнения, потому что я знаю, что здесь общественное мнение очень сильное в Сургуте. Я наблюдал за процессами, когда формировались общественные пространства, принимались решения по организации того или иного парка и мнения слышны достаточно громко. Конечно, всё это надо гармонизировать. Дальше зайти, на эшелон ниже, и прямо сказать, как кусок земли должен быть организован, я не возьмусь – это будет непрофессионально.

Т.С.: Это понятно, я говорил про общие принципы.

А.Ф.: Поэтому я не знаю, чего вы от меня ожидаете, если вы приняли за мой ответ этот уровень объяснений, то я ответил на ваш вопрос. Если нет, то я жду уточнений.

Т.С.: Для старта принимаю.

Д.Щ.: Андрей Сергеевич, а про общественное мнение – вы говорите, что оно очень сильное в Сургуте. Но я думаю, что вы, как руководитель такого уровня, вы понимаете, что с ним нужно работать, людей нужно знать, слышать.

У нас есть один пункт в повестке дня, он обострялся регулярно, это вопрос о передаче ГТС Сургута в концессию некоей частной фирме, которая бы потом извлекала прибыль из этого за счет повышения тарифов. Сургутяне относятся к этому с большой настороженностью, если не сказать, с большим негативом. Каково ваше отношение к этому процессу и как вы будете работать с концессией теплосетей в Сургуте в случае, если 27 февраля изберут вас главой?

А.Ф.: Здесь история следующая. Я сегодня возглавляю комитет по бюджету в региональном парламенте, и мне очень часто приходится сталкиваться с дефицитом финансов на те или иные проекты, которые, на самом деле, очень важны. Нам приходится, во-первых, заниматься аргументированной приоритизацией; вот как в семейном бюджете – хочется и шубу, ив отпуск, и в ресторан по выходным сходить, но на все средств не хватает, что-то надо вычеркнуть. Во-вторых, сегодня предложены и работают в рамках законодательства привлечение инвестиций для достижения социально-экономических задач.

Разделяю вопрос на две части, с вашего позволения. Первое – я инструмент, как концессия, для привлечения инвестиций в ту или иную область принимаю. Второе – мне нужно понимать финансовый результат компании, почему это решение представляется возможным, что является инвестиционной политикой, операционные доходы и расходы предприятия, чтобы потом выходить с аргументами на решение – нам это надо?

И самое главное: любым сборщиком любых решений является цель и задача. Не живет решение по сборке без определения «зачем мы это делаем». Если у нас это все сходится, если мы уверены, что это единственное или быстрое решение задач города, тогда это тема для разговора. Но сейчас ответить, без глубокого понимания финансового состояния кампании, я не готов.

Д.Щ.: Если в вашей практике руководства городом сложится такая ситуация – вы уверены в своем решении, но вы видите, что общественность выступает глубоко против этого решения. Вот такой конфликт получается – между вашей уверенности в его верности и сопротивления со стороны общественности. Ваши действия?

А.Ф.: В нашей истории есть случаи, когда мнение одного в итоге оказывалось правильным, но его за это даже сжигали на костре. Это первое.

Второе – есть в нашей современной жизни подход к нахождению решений через голосование. Есть надзорные органы, которые следят за чистотой решения. И есть убежденность руководителя, что я делаю правильное дело. Если я буду убежден, что я делаю правильное дело, если ближайшее будущее это будет доказывать, будет соответствовать нормам закона и не нарушает чьих-либо прав, то я приму такое решение в рамках своих полномочий.

Но перед этим я максимально приложу усилия, чтобы разъяснить логику моих решений, чтобы потом было с чем сверять.

Руководитель, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен.

Т.С.: Нам тоже так кажется. Так всем должно казаться.

Ю.Н.: Одной из таких точек, в которой могут быть расхождения, это стратегия развития города. На ваш взгляд, сейчас город идет в правильном направлении или надо его корректировать? Планируете ли вы, если станете главой города, это направление менять, корректировать или будем идти в заданном векторе?

А.Ф.: Я вам задам встречный вопрос – а вы точно готовы обсуждать эту тему со мной? Вы профессионально снарядились обсуждать? Что такое стратегия, из каких элементов она состоит, как формируется?..

Т.С.: Нет, вы сказали в начале беседы, что вы пробежались по стратегии, и у вас есть вопросы. Какие вопросы у вас возникли к нашей стратегии?

А.Ф.: Что такое стратегия – это путь достижения. Неотъемлемый элемент стратегии – это цель. Цель, понятная всем тем, кто в нее вовлечен. Цель не может быть: «Тарас, давай мы пять лет поработаем и будем жить лучше?», а затем идем-идем, пришли, «Андрей Сергеевич, что-то не лучше. Не знаю, Тарас, а мне полегче стало».

К чему я веду? Цель должна быть оцифрована и огранена, есть такой подход в целеобразовании – «Смарт», и вот я считаю, что цель должна быть приближена к тому, что мы с вами ее одинаково понимаем и должны достичь. Должна быть измеряемость, чтобы потом понять, а подошли ли мы к цели, нет или перешли.

Невозможно достигать цели, которые можно интерпретировать по-разному.

На мой взгляд, это мы с Алексеем Сафиоллиным на эту тему будем дискутировать. Это серьезный труд, на самом деле. Колоссальная работа.

Т.С.: Вы имеете ввиду труд Алексея Сафиоллина?

А.Ф.: Он же был причастен к стратегии, насколько я знаю.

Т.С.: Я помню, что та стратегия вызвала, в общем-то, критику у сургутской общественности.

А.Ф.: Мы сейчас реализуем что-то рядом. Я так понимаю, он соглашается с тем, что сегодня происходит. Поэтому появляются люди, которые начинают оппонировать в этой области. Вот вы сейчас второй коллектив, который затронул стратегию как инструмент управления. Это редкий случай. Очень часто стратегия во многих муниципалитетах является алиби, документом, который просто есть.

Т.С.: Ну, мы все разволновались, у нас уже четыре стратегии, по которым живет город…

А.Ф.: Я договорю. Поэтому, чтобы мне разобраться, буду ли я продолжать реализовывать какие-то направления и стратегии, я сейчас приложу усилия, чтобы разобраться – а что мы понимаем под целью или областью попадания стратегии, на что она нацелена, и тогда можно будет соизмерить, насколько мероприятия будут нас приближать к этой цели или отдалять от нее.

Мне с этим надо разобраться. Почитав в открытых источниках стратегию, я для себя не ощутил ориентироизмеряемость, количественных оценок, что такое достижение цели. Там, по-моему, заявлено улучшение качества жизни населения. Очень дискуссионная тема.

Т.С.: Мне кажется, не дискуссионная, а не требующая упоминания. Потому что – а для чего нужна нам власть?

А.Ф.: Как мы померим всю эту историю?

Т.С.: Ну, есть стандартный набор критериев в мире, стране, в регионах. И если использовать эти критерии, начиная от уровня жизни и доходов и заканчивая средой обитания, то вполне можно написать понятную стратегию на трех листках бумаги, которую прочитают полпроцента жителей вверенной территории. А так получается, что нашу стратегию обсуждает группа экспертов, а на жизнь людей этот документ не влияет никаким образом.

А.Ф.: Упрощаем немного, на три листа не уложимся, но то, что надо некоторые позиции сверить, нам должно быть ясно и понятно. Главное – осознавать, где я нахожусь, куда я движусь, куда идем. И тогда я буду ощущать вот то самое качество жизни. Вот этот документ, мне кажется, должен такие смыслы нести.

Ю.Н.: Вы говорите про цели, куда идти, но есть у нас число – 500 тысяч населения, без учета его качества. Вот есть желание стать полумиллиоником самым северным. На ваш взгляд, насколько эта цель оправдана?

А.Ф.: На мой взгляд, это вообще не может быть самоцелью. Если через 500 тысяч мы добиваемся синергии каких-то решений, то да, мы можем считать это индикатором того, что мы подошли к иному качеству жизни – 500 тысяч, рубеж, который может нам обеспечить первое, второе и третье. Если 500 тысяч является самоцелью, то я не готов разделить такое целеполагание. Пока не расшифруем, в чем здесь замысел.

Вы коснулись этой темы, а я вас постараюсь в другую пригласить. А что сегодня является факторами жизнеспособности и силы Сургута, социально-экономическими факторами? Мы же можем их назвать.

Т.С.: Мне кажется, это легко сделать. Это Сургутнефтегаз. Есть какие-то предложения?..

А.Ф.: Мы можем предположить, что эти факторы могут начать по разным причинам меняться? А мы можем порассуждать, какими факторами мы будем замещать силу тех факторов, которые теряют, эту силу? Мне кажется, когда мы говорим о стратегии, здесь надо многое обсудить.

Но если город Сургут станет городом для людей с возможностью реализовать свой потенциал профессиональный, через образование, если город будет предпринимательский, со своей эстетикой, в котором хочется жить…

Проводились исследования научных центров европейских, кстати, там выставлялись и определялись, какие три или пять топов факторов, которые на вас, как людей ученых, инициативных, с интеллектуальной собственностью, то есть создающих рабочие места с высокой добавочной стоимостью, влияют, чтобы вы остались здесь жить. Как думаете, что в тройку топа вошло? Среда, комфорт, ощущение полной эстетики и наслаждения от того места, где я нахожусь.

Т.С.: Это очевидные вещи, безусловно.

А.Ф.: Мы должны об этом сказать. Для вас это очевидно, для кого-то – открытие.

Т.С.: Я вижу, это и для вас очевидно, это обнадеживает.

А.Ф.: Да. Но мы же сейчас не вдвоем разговариваем, а на весь город. Это из той истории – «не переживайте, об этом будут знать только двое: я и весь город».

Здесь очень важно о чем поговорить – если мы заходим на такой образ будущего, то, соответственно, и программные решения должны подкрепляться. Это безусловно. И если эти факторы будут создавать возможность магнитить людей оставаться здесь жить, то тогда да, 500-тысячник. Если же 500-тысячник – как самоцель, мол, давайте построим жилье, которое сложно продать, чтобы никто не уехал, то сомневаюсь, что я готов ввязываться в такое достижение. Понимаете, о каких 500-тысячниках мы сейчас поговорили.

Т.С.: Ну, понимаем, мы много говорим и пишем об этом. Меньше всего хочется видеть город с маргинальным населением, который не может найти себе применения, которое живет единственной мыслью – все продать, уехать на большую землю и исчезнуть.

Ю.Н.: По оттоку населения как раз у Дмитрия есть вопрос.

Д.Щ.: Мне кажется, что вы частично уже ответили на этот вопрос. Я бы хотел узнать, видите ли вы проблему оттока молодежи и квалифицированных кадров из Сургута? И что с этой проблемой делать? Вы частично сказали, что да, среда может удержать молодых людей, может, что-то еще.

А.Ф.: Я добавлю, может, чуть-чуть в сторону отойду или предложу другой взгляд. Безусловно, если мы говорим о сильном городе, мы должны дать возможность стартануть в нем, реализоваться. Конечно,это наша молодежь, наши дети – у меня два сына подрастает, и я бы хотел, чтобы они остались и в регионе, нашли себя, положили начало своей карьеры.

Но немаловажно, что у нас есть все условия создать в городе такую систему образования, чтобы дети становились сильными по стартовым позициям и могли реализоваться не только в Сургуте, а в стране, а может быть и далее. Чтобы у них была широкая возможность собственного выбора – мы сильные, мы провели детство и юношество в Сургуте, мы получили образование такое, что позволяет реализовать себя по более широкому спектру взглядов на жизнь. Вот здесь,коллеги, я считаю, большая задача.

А если мы создадим условия, чтоб это был город Сургут, это будет абсолютно правильно: «Я здесь счастлив».

Д.Щ.: В этом есть особенность. Если готовить кадры, которые отлично могут реализовать себя в Москве, то нам Собянин скажет «большое спасибо за подготовку кадров».

А.Ф.: Ну, у нас же большая страна. Ну, в конце концов.

Т.С.: Я думаю, в нашей большой и любимой стране немного несправедливо осуществляется распределение бюджетных ресурсов. И муниципалитеты ломают голову над тем, как сохранить свое население.

А.Ф.: Я с вами не соглашусь. Потому что вы не оставляете себе зону маневра. Вы 100 процентов убеждены, что это так, не выяснив, при каких условиях это происходит. Может быть, это самое лучшее, что можно сделать? У того же Талеба хорошо сказано об ошибке утверждения. Говорит: мы работали-работали, но этой цели не достигли. Руководитель говорит: значит, вы не работали. Но если б мы не работали, мы б вообще ничего не сделали.

В чем суть? Важно не наступить на эти грабли: человек вкалывает, вкладывает усилия, не дотянул два миллиметра – «Андрей Сергеевич, Тарас, извините, вы обещали нам вот это… – Но мы реально вложили все силы. – Не знаю, не знаю, у нас вот в бумажке все написано».

Тут наше отношение к вещам и внутреннее погружение или желание к этому так оноситься – ну реально много сделано, реально преодолели тот рубеж, который не получалось преодолеть, – согласитесь, так честнее.

Д.Щ.: Что бы вы хотели сделать за ближайшие пять лет, если вас выберут главой Сургута? Что можно за пять лет сделать такого, чтобы оставить о вас положительное впечатление в истории города?

Т.С.: Давайте пафосно. Чем вы запомнитесь потомкам?

А.Ф.: Не думал об этом вопросе – чем запомниться потомкам… Единственное, что для себя как целеполагание определяю, чтобы мы, подводя какие-то итоги, вспомнили о том, какие обязательства брали, как получилось их достичь и удовлетоврены ли мы сделанным.

Я приложу все усилия, чтобы взаимодействие власти и общества – людей с разными взглядами, желающими развивать Сургут, – были максимально консолидированы для силы Сургута. Если у меня это получится приблизить такой формат, я буду это считать личным достижением.

Мы не говорим о том, что должны строиться и ремонтироваться дороги, должны предоставляться качественные услуги в дошкольных и школьных учреждениях. Безусловно. Это просто те обязательства, которые мы должны ежедневно решать. Мне кажется, вы задали тон разговора немного другого горизонта, и мы об этих горизонтах с вами поговорили.

Ю.Н.: Этот вопрос был для отдаленного будущего, а близкое наше будущее – 27 февраля – узнаем, кто будет нашим градоначальником. Если это будете вы, то мы будем продолжать у вас выпытывать то, что планируется.

Т.С.: Времени на раскачку нет.

Ю.Н.: Да. Это любимая фраза нашей страны и нашего лидера. Соответственно, перестаем раскачиваться, встаем, бежим, работаем дальше. У нас в студии был претендент на пост главы Сургута Андрей Сергеевич Филатов. Спасибо за интересную беседу. С нами были Тарас Самборский, Дмитрий Щеглов.

А.Ф.: Спасибо, было интересно.

Т.С.: Всем спасибо, всем пока.