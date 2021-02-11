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​Мария Соловьева: «Из-за дистанта дети переосмыслили отношение к роли учителя»

Школьный психолог Мария Соловьева — о возвращении с дистанта, подростковой интернет-культуре и детях с нестандартными проблемами

​Мария Соловьева: «Из-за дистанта дети переосмыслили отношение к роли учителя»
Фото предоставлено Марией Соловьевой

У школьников Югры началась вторая неделя очного обучения. Всем ли она дается легко? Почему многие родители решили оставить своих детей на дистанте и почему это плохо? Как интернет повлиял на подростков в период самоизоляции, и причем тут детско-родительские отношения? Об этом корреспондент siapress.ru поговорил с психологом сургутской школы №26 Марией Соловьевой.

Об адаптации к очному обучению

— Долгой ли будет адаптация к очному обучению после дистанта?

— Я не думаю, что адаптация будет долгой, потому что дети в любом случае учились. Просто сейчас им придется обратить больше внимания на режим дня, образ жизни, правильно распределить силы на дополнительные занятия. На все это уйдет где-то неделя-полторы.

Переход к очному обучению похож на возвращение детей с каникул. Сначала они шумно общаются, делятся новостями, порой не собраны на уроках, но через несколько дней школьная жизнь входит в свою колею. Конечно, в первое время педагоги придерживаются более мягкого стиля взаимодействия с учениками, давая им возможность плавно войти в рабочий ритм.

Также стоит помнить, что всегда были и есть дети, которым в силу разных причин обучение в школе дается сложно. И за период дистанционного обучения некоторые из них испытывали сложности. Для таких детей выход в очный формат обучения — это положительные изменения. Для оказания помощи таким учащимся подключаются учителя-предметники, классные руководители, школьные психологи и другие специалисты вспомогательных служб.

— Как педагогам нужно себя вести, чтобы мягко ввести детей в образовательный процесс?

— Ситуация для педагогов не нова. Когда дети возвращаются с каникул, у них есть огромный спектр средств, которыми они могут им помочь. Если речь об учащихся начальных классов, это «пятиминутки» — считалки, упражнения, чтобы на время переключить внимание и снять усталость. Также важно, чтобы учебный материал подавался в разных форматах.

Большая часть школ сейчас сократила уроки — они идут не 40 минут, а 30-35. Это также способствует лучшей адаптации. Педагоги стараются по возможности не задавать домашние задания на выходные, свести их к минимуму, дозировать — это регулирует наш департамент образования.

— Нужны ли какие-нибудь групповые занятия, чтобы дети собирались и общались, делились новостями?

— Дети осуществляют это общение самостоятельно, стихийно, им для этого не нужен отдельный урок. Они общаются по пути от раздевалки до класса, на переменах, в столовой, после школы. У детей уже были ситуации, когда они не учились, — каникулы, длительные актировки. Этот опыт просто повторяется.

Поэтому говорить о том, что нужны какие-то особые психологические программы, чтобы помочь детям освоиться в школе, не имеет смысла. Если им нужна какая-то специфическая психологическая помощь, когда детям некомфортно среди сверстников, психологи готовы эту помощь оказать.

О переосмыслении роли учителя

— Как долго детям нужно будет адаптироваться к очному обучению?

— Казалось бы, в современном мире, когда информация доступна на расстоянии одного клика, учиться дистанционно — это благо. Но все последние исследования в области нейробиологии говорят нам о том, что для обучения нам нужен другой человек — тот, через кого мы получаем информацию или отражаем ее. Наш мозг устроен так, что восприятие информации лучше всего происходит при живом общении. Тогда в полной мере задействованы все каналы восприятия. Ситуация, в которой мы оказались в период пандемии, показала нам, что альтернативные способы обучения также возможны и эффективны. В то же время возвращение к привычному, очному обучению, где организующая и мотивирующая роль учителя более выражена, — это большое облегчение для всех участников образовательного процесса.

Вообще, за период «дистанта» и родители и дети переосмыслили свое отношение к роли учителя. Многие дети поняли, что учиться дистанционно — сложно. Есть родители, которые настороженно относятся к учителям, к школе, в силу разных причин. Они хотели попробовать обучение в формате семейного образования, и у них появилась такая возможность. Кому-то эти формы образования действительно подошли. Но многие дети, которые сейчас возвращаются в школу, рады — и старшеклассники, и начальная школа. Ведь школа — это не только учеба. Это огромный пласт социальной жизни — общение, друзья, дополнительные занятия. Этого всего на дистанте им очень не хватало.

— Лучше они стали воспринимать информацию, стали более послушными?

— Не могу сказать, стали ли они более послушными, но мотивация ходить в школу, и понимание, зачем это нужно, возросли.

Об интернете

— Изменил ли детей интернет в период самоизоляции?

— Современные подростки растут в эпоху интернета, они являются его неотъемлемой частью. В период социальной удаленности интернет позволил им оставаться на связи, придумывать новые активности, находить единомышленников, опять же позволил учиться. Интернет — это всего лишь инструмент, который можно использовать по-разному.

— В лучшую ли сторону повлияли на детей и подростков прогрессивные идеи, которые сейчас так популярны в интернете? Помогли ли они детям лучше открыть себя, или наоборот, погрузили еще глубже в омут их внутренних проблем?

— Это скорее вопрос к детско-родительским отношениям. Если рядом есть взрослый, с которым можно поговорить о том, что тебя волнует, если в семье нет табуированных тем, то самопознание для ребенка будет идти быстрее и легче. Это запрос возраста — узнать, кто я, какие у меня границы, цели в жизни, чего я хочу. В этот момент рядом нужен взрослый.

Хорошо, если этим взрослым является родитель и с ним это можно проговорить. Я искренне надеюсь, что у всех детей он есть. Но также с этими вопросами можно прийти к психологу и здорово, что подрастающее поколение не боится этого делать.


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Сегодня в 15:40, просмотров: 79, комментариев: 2
Комментарии:
йося
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Сегодня в 15:50
Что бы дети были послушными их переодически нужно пороть, хотя бы раз в неделю, по субботам.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 15:59
Какой дистант? Это не полноценное обучение. Советское высшее образование было ЛУЧШЕЕ В МИРЕ. Лучшее! И там было очное, вечернее и заочное образование. Критерии оценки данных форм обучения. Последовательно. Лучшее, хорошее и посредственное. Дистант это аналог заочной формы обучения, хоть и есть видеосвязь, но оно тянет на посредственную оценку. Только в аудитории с преподавателем можно получать качественные знания. Не надо слушать Грефа и других деятелей непонятно какой сферы деятельности, то ли «счетовода», то ли «доставщика продуктов на дом».
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