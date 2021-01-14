Чем займется сургутское отделение фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца»?

В финале 2020 года сургутское отделение фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» обрело руководителя — им стал сургутский журналист Никита Силин. Мы поговорили с ним о фонде, работе урбанистов и о претензиям к ним в Сургуте.



— С самого начала: сургутское отделение возникло только сейчас? И как ты оказался его главой?

— Отделение образовалось ещё осенью 2020 года, однако до декабря так и не был решён вопрос с руководством.

За работой городских проектов я следил давно, и в марте прошлого года у меня была мысль предложить Максиму Кацу сотрудничество с сургутскими активистами. Но потом случилась пандемия и стало не до того.

В конце декабря мне позвонил Олег Избаш и сказал, что в Сургуте есть отделение «Городских проектов» (далее – ГП), и предложил мне попробовать свои силы. Урбанистикой я интересуюсь последние лет шесть-семь, так что направление для меня не ново.

— Какие задачи поставлены перед отделением?

— В первую очередь — запустить работу. В отделении должен сформироваться активный костяк участников, который будет продолжать деятельность хоть с главой отделения, хоть без. Для этого на нашем первом онлайне мы наметили ряд первых шагов. Также, мы обозначили наши основные приоритеты. Например проект «Молодёжный переулок» в районе улицы Кукуевицкого. Если мы сможем его реализовать, то это будет первая полноценная пешеходная улица в Сургуте.

— В адрес всевозможных урбанистов в Сургуте обычно звучит одна претензия: проектов много, но все остаются на бумаге. Как эту ситуацию, по-твоему, можно преломить?

— Такие претензии были и у меня в комментариях к постам о моём назначении. Печально, что, не успели мы начать работать, в нас уже летят камни. Что ж, будем стараться менять ситуацию. И скажу сразу, это будет непросто. За полгода из Сургута не сделать второй Стокгольм.

Но у нас есть идеи, с чего начать, как сдвинуть ситуацию с мёртвой точки. Не буду раскрывать сразу все карты, но отмечу что тут мы черпаем вдохновение у проекта «Челябинский урбанист».

— Участие центра и непосредственно Варламова и Каца в работе сургутского отделения планируется?

Есть ряд «квестов» от центра, которые мы должны сделать. За всеми ними можно следить в нашей группе «ВКонтакте». Ни Илья, ни Максим пока не обозначали своё непосредственное участие. Да и не думаю, что оно так уж нужно. ГП придерживаются принципа, что на месте лучше знают.

Если что — подскажут, помогут.

Полагаю, что можно сравнить с местным самоуправлением в миниатюре.

— Какие урбанистические проблемы Сургута следует решать неотложно?

— Я склоняюсь к мелочам. Дьявол кроется в деталях. Если посмотреть на городскую среду Сургута, то их будет масса. Например, открытый грунт. Мы привыкли, что он есть. Наверное, по замыслу проектировщиков на таких участках улиц природа должна была делать своё дело и вырастить там газоны. А нет, не вышло. Итого — мы имеем болота каждую весну. Очень хочу пообщаться с нашими дорожниками на эту тему.

— Как в решении этих проблем планирует участвовать сургутское отделение фонда?

— В мелочах будем делать лично. Как говориться, ручками. В больших проектах типа переосмысление общественного транспорта или реконструкция улицы Ленина — будем стараться активно включаться на всех этапах от разработки ТЗ до установки объектов. Надеемся, что власти пойдут нам на встречу и не будут воспринимать как кучку хипстеров без «настоящего хозяйственного опыта».

— Ты писал, что ты — временный руководитель. Проясни по поводу будущего отделения: когда планируется выборы/назначение постоянного руководителя, по каким критериям будут выбирать, кто может претендовать на этот пост?

— Чтобы стать главой отделения, надо пройти этап дебатов и выборов внутри отделения. Мой визави на дебаты не явился. Надеюсь, что у него всё хорошо. Центр решил, что нельзя оставлять отделение без руководства. Так как один прошёл собеседование, то мне доверили первый этап Можно сказать, что этой мой испытательный срок. Если смогу запустить работу — выдвину свою кандидатуру на выборах главы отделения через полгода. Нет — буду простым участником ГП.

— Это, кстати, должность некоммерческая, на общественных началах?

— Абсолютно. Если наш опыт будет успешным, то мы планируем запустить фандрайзинг на наши проекты. Если сургутяне поддержат нас рублём — мы им за каждый рубль потом отчитаемся.

— Кстати, а вообще как неравнодушный сургутянин может заявить о себе в сургутском отделении? Вы где-то располагаетесь? К вам можно прийти и сказать: хочу с вами работать? Как это сделать?

— Базы у нас нет: всё в онлайне. Если вы хотите стать участником ГП, то регистрируйтесь на сайте городских проектов, и мы вам будем рады. Да, не забудьте установить Telegram. Также за нами можно следить в нашей группе «ВКонтакте». Мы её начинаем заполнять.