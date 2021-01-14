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​Никита Силин: «За полгода из Сургута Стокгольм не построишь»

Чем займется сургутское отделение фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца»?

​Никита Силин: «За полгода из Сургута Стокгольм не построишь»
Фото предоставлено Н.Силиным

В финале 2020 года сургутское отделение фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» обрело руководителя — им стал сургутский журналист Никита Силин. Мы поговорили с ним о фонде, работе урбанистов и о претензиям к ним в Сургуте.

— С самого начала: сургутское отделение возникло только сейчас? И как ты оказался его главой?

— Отделение образовалось ещё осенью 2020 года, однако до декабря так и не был решён вопрос с руководством.

За работой городских проектов я следил давно, и в марте прошлого года у меня была мысль предложить Максиму Кацу сотрудничество с сургутскими активистами. Но потом случилась пандемия и стало не до того.

В конце декабря мне позвонил Олег Избаш и сказал, что в Сургуте есть отделение «Городских проектов» (далее – ГП), и предложил мне попробовать свои силы. Урбанистикой я интересуюсь последние лет шесть-семь, так что направление для меня не ново.

— Какие задачи поставлены перед отделением?

— В первую очередь — запустить работу. В отделении должен сформироваться активный костяк участников, который будет продолжать деятельность хоть с главой отделения, хоть без. Для этого на нашем первом онлайне мы наметили ряд первых шагов. Также, мы обозначили наши основные приоритеты. Например проект «Молодёжный переулок» в районе улицы Кукуевицкого. Если мы сможем его реализовать, то это будет первая полноценная пешеходная улица в Сургуте.

— В адрес всевозможных урбанистов в Сургуте обычно звучит одна претензия: проектов много, но все остаются на бумаге. Как эту ситуацию, по-твоему, можно преломить?

— Такие претензии были и у меня в комментариях к постам о моём назначении. Печально, что, не успели мы начать работать, в нас уже летят камни. Что ж, будем стараться менять ситуацию. И скажу сразу, это будет непросто. За полгода из Сургута не сделать второй Стокгольм.

Но у нас есть идеи, с чего начать, как сдвинуть ситуацию с мёртвой точки. Не буду раскрывать сразу все карты, но отмечу что тут мы черпаем вдохновение у проекта «Челябинский урбанист».

— Участие центра и непосредственно Варламова и Каца в работе сургутского отделения планируется?

Есть ряд «квестов» от центра, которые мы должны сделать. За всеми ними можно следить в нашей группе «ВКонтакте». Ни Илья, ни Максим пока не обозначали своё непосредственное участие. Да и не думаю, что оно так уж нужно. ГП придерживаются принципа, что на месте лучше знают.

Если что — подскажут, помогут.

Полагаю, что можно сравнить с местным самоуправлением в миниатюре.

— Какие урбанистические проблемы Сургута следует решать неотложно?

— Я склоняюсь к мелочам. Дьявол кроется в деталях. Если посмотреть на городскую среду Сургута, то их будет масса. Например, открытый грунт. Мы привыкли, что он есть. Наверное, по замыслу проектировщиков на таких участках улиц природа должна была делать своё дело и вырастить там газоны. А нет, не вышло. Итого — мы имеем болота каждую весну. Очень хочу пообщаться с нашими дорожниками на эту тему.

— Как в решении этих проблем планирует участвовать сургутское отделение фонда?

— В мелочах будем делать лично. Как говориться, ручками. В больших проектах типа переосмысление общественного транспорта или реконструкция улицы Ленина — будем стараться активно включаться на всех этапах от разработки ТЗ до установки объектов. Надеемся, что власти пойдут нам на встречу и не будут воспринимать как кучку хипстеров без «настоящего хозяйственного опыта».

— Ты писал, что ты — временный руководитель. Проясни по поводу будущего отделения: когда планируется выборы/назначение постоянного руководителя, по каким критериям будут выбирать, кто может претендовать на этот пост?

— Чтобы стать главой отделения, надо пройти этап дебатов и выборов внутри отделения. Мой визави на дебаты не явился. Надеюсь, что у него всё хорошо. Центр решил, что нельзя оставлять отделение без руководства. Так как один прошёл собеседование, то мне доверили первый этап Можно сказать, что этой мой испытательный срок. Если смогу запустить работу — выдвину свою кандидатуру на выборах главы отделения через полгода. Нет — буду простым участником ГП.

— Это, кстати, должность некоммерческая, на общественных началах?

— Абсолютно. Если наш опыт будет успешным, то мы планируем запустить фандрайзинг на наши проекты. Если сургутяне поддержат нас рублём — мы им за каждый рубль потом отчитаемся.

— Кстати, а вообще как неравнодушный сургутянин может заявить о себе в сургутском отделении? Вы где-то располагаетесь? К вам можно прийти и сказать: хочу с вами работать? Как это сделать?

— Базы у нас нет: всё в онлайне. Если вы хотите стать участником ГП, то регистрируйтесь на сайте городских проектов, и мы вам будем рады. Да, не забудьте установить Telegram. Также за нами можно следить в нашей группе «ВКонтакте». Мы её начинаем заполнять.


нравится (12) не нравится (0)
14 января в 10:59, просмотров: 904, комментариев: 23
Комментарии:
хаски из Аляски
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14 января в 11:10
И че дальше? Понятно, что ничего не понятно
Сергей Б
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14 января в 11:19
Да чего тут непонятного. Хотят залезть в сургутскую бюджетную кормушку.

В приоритете у этого фонда «рога и копыта» Ильи Варламова и Максима Каца, конечно Москва, но и Сургутом не брезгуют.
Сергей Б
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14 января в 11:35
Ну а что растерялись то, что в мэры Сургута никого не выставили?

Целые «Городские проекты». С таким предложением всех конкурентов побили бы.

На безрыбье и рак рыба.

Лубягин Игорь
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14 января в 11:42
Сергей верно подметил. Все эти фонды иногородние, всякие общественники-комитеты-патрули-городабезнаркотиков-мирдружбаюгра - есть суть дармоеды и липа. Их цель - получить кусок от бюджета на халяву да и всё.
Никита Силин
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14 января в 11:46
Воу воу, как тут уже душно в комментариях)
Mobii Лубягин Игорь
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14 января в 11:47
чушь не пори, к бюджетам они отношения не имеют. Задача подобных активистов стараться чтобыте самые бюджетные деньги тратились максимально полезно для города, а не на уродскую городску площадь и заборы. У самих чиновников ни ума, ни компетенций не хватает
Швондер.
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14 января в 11:47
Стокгольм можно построить за неделю. СтОит только начать жить на свои, а не на подачки с хантыйского плеча.
Mobii Никита Силин
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14 января в 11:47
Привет!
Привыкай, тут то ещё собрание говнохранителей
Лубягин Игорь Mobii
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14 января в 11:51
Не строй из себя недоумка. Они все изначально как бы на добровольных началах, но конечная цель - получить бабло от бабушки Югры. Или чтобы кого-то из активистов заметили и в команду пригласили.
Mobii Лубягин Игорь
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14 января в 11:53
никому не всралась эта бабушка, люди хотят чтобы город был комфортным, а не поселком вахтовиков и автохлама
Никита Силин
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14 января в 11:58
Привет!

Это же прекрасно, что люди так активно выражают своё мнение. Пускай даже в таком негативном ключе. По мне лучше на первых этапах работы хейт, чем безразличие. Интересней, да и не в пустоту говоришь)

Ну и добавлю цитату из Принца Флоризеля. Кажется, она тут к месту - «В этом доме собралось общество, несомненно»

Всем добра
Швондер.
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14 января в 12:01
Никита, а как фонд планирует своего кудрявого фюрера из плена людоедов вызволять? Пока скальп не сняли
Лубягин Игорь Никита Силин
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14 января в 12:03
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Никита Силин
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14 января в 12:05
Добрый день! Илью уже отпустили
Никита Силин
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14 января в 12:06
Игорь, откуда в вас столько ненависти?)
Mobii Никита Силин
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14 января в 12:08
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б Mobii
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14 января в 12:44
Задача подобных активистов стараться чтобы те самые бюджетные деньги тратились максимально полезно для города.

Тебе самому то не смешно?

Это Варламов и Кац то?

Даже лазить нигде не буду по памяти скажу, что в Москве они какой-то проспект под реновацию пустить собирались с контрактом на сотни миллионов из бюджета Москвы. Не своими руками конечно, генподряд на «рога и копыта» – субподряд желающим поработать.

Даже депутатшу в МГД засунули чтоб интересы лоббировала.

А тут в Сургуте проспект Ленина реновацию делать собрались, ну это их тема.

А вот про Омск что-то писали, у него бюджет как у деревни – неинтересно.

Да пускай строительную фирму создают идут на тендер в Сургуте и делают красиво. Кто мешает то. Но это конечно не их конек.
Сергей Б
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14 января в 12:47
Не миллионов, а миллиардов конечно в Москве.
Mobii Сергей Б
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14 января в 13:08
уф, то ли дело эффективное расходование бюджетных денег нашими чинушами, например, при стороительстве гороской площади, где плитка развалилась, потому что "муравьи песок утащили" (с).

Ну и про Беседину чушь не пиши - она интересы москвичей лоббирует, в том числе, тыча единорастов в навоз.
Сергей Б Mobii
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14 января в 14:20
Понял. Цели и задачи либеральных пуделей меценатов в России – поднять Россию с колен, тыкая единорастов в навоз.
Alkonowa1ow
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14 января в 16:07
Инициатива хорошая. Пусть пробуют. Проблем в городе много. Кто то же должен ими заниматься беспокоить местную власть. Первое -это многоэтажное строительство, типа а-ля «СПС». Далее, реконструкция проспекта Ленина. Застройки новых городских территории, к примеру, «Пойма». Городской общественный транспорт. Городские остановочные павильоны. Парковки личного автотранспорта во дворах. Далее можно список продолжить из числа замечаний Ильи Варламова при его личном посещении Сургута: от «поросячьих заборчиков» до раскраски домов. Те же газоны, которые вытаптываются потому, как тротуары заливаваются водой. Все это мелочи, до которых некогда у мэрии не дойдут руки. Тот автовокзал и жд и автовокзал. Вот ещё и не начаты работы, а уже столько критики их будущих недостатков. Поэтому и задача активных и неравнодушных людей в Сургуте объединиться пусть пока под «флагом Варламова-Каца» для улучшения городской среды Сургута. Только без политики. Потому как, тот же Кац кроме урабнистики ещё и политикой занимается. Про покер можно не говорить. Хобби. «Мутный» на самом деле он тип. Однако, несколько его идей реализованных по урбанистике в Москве полезны. А в дела Беларуси ему совать нос не следует. У Батьки с урбанистикой все в порядке. И дороги в Беларуси не требуют его вмешательства. То есть урбанистика и никакой политики. Что толку якобы их Беседина влезла в городскую политику. Сидит сейчас, как «серая мышка» в МГД и только место чьё то занимает. Где ее активность? Сдулась после года нахождения в коридорах власти МГД.
Mobii Alkonowa1ow
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14 января в 16:30
чего?????? Беседина как кость в горле у сидящих "серых мышек" "одобрямс" единоросов.
На всех отчетах неудобные вопросы мэрии задает и инициативу проявляет.
Mobii Alkonowa1ow
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14 января в 16:36
она заслуживает уважения уже как минимум потому, что её избрали люди, а не как единоросы, которых засунула партия или папики из "градообразующих" предприятий.
Alkonowa1ow Mobii
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14 января в 17:10
Отвечаю. Он в «горле» сидит у властей Москвы своей политической экстравагантностью. А по факту как урбанист в МГД она ноль. О народе. Средняя численность избирателей по избирательным огругам Москвы в МГД 160 тысяч избирателей «плюс-минус» 16 тысяч. За Беседину проголосовало 14 тысяч избирателей (около 10% списочного состава). За ее основного соперника Кумина -12 тысяч. Но Кумин -это не вызывающий у населения миллионер, скрывающийся под маской члена КПРФ. Беседина пожила заграницей ( Гамбург и др.) и после этого у него появились понты, как «самой умной» в урбанистике и в политике. А факту она ноль. «Обнулилась».
Сергей Б Mobii
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14 января в 18:03
Чё ты расфуфырился с этой Бесединой – та же тетя Клава, которую председателем в сельсовете выбрали чтобы едросам насолить.

Только что из Германии, но такая же тупая.
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