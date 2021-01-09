Юрист Анастасия Иванова о том, что делать, если ковидные выплаты получил родитель, который не занимается ребенком

Как оказалось, «ковидные выплаты» на ребенка получили не все – точнее, не все, кто имеет к ребенку отношение. Простота получения средств привела к тому, что деньги в итоге оказывались в руках тех, кто по факту не занимается воспитанием и не исполняет никаких родительских обязанностей. В ПФР отметили, что не могут отозвать выплату у недобросовестного родственника, но реально ли добиться справедливости через юриста? Об этом корреспонденту siapress.ruрассказала Анастасия Иванова – она решила помочь нескольким женщинам в этом непростом деле.

– Как часто к вам обращаются с такой проблемой?

– В настоящее время всего таких обращений было десять, пять находятся в работе, собираем документы для предъявления исковых заявлений. Остальные по тем или иным причинам судебной перспективы не имеют. Но если не ограничиваться личными обращениями, то в большинстве групп в соцсетях, связанных с материнством, многократно мелькали истории о данной проблеме, так что ситуаций как минимум сотни, а может и тысячи.

– По вашему мнению, почему возникла такая проблема? Зависело ли это от того, что для получения выплат достаточно не быть лишенным родительских прав?

– На мой взгляд, эта проблема – логическое следствие более глобальной проблемы общества – безответственного отношения родителей (в подавляющем большинстве – отцов) к материальному обеспечению своих детей и поощрение такого отношения со стороны общественного мнения. То есть, у нас в обществе в принципе не возбраняется не платить алименты на своих детей и отнимать у них положенные им выплаты. Еще, конечно, неподготовленность и непродуманность самого решения об осуществлении выплат. В целом хотели максимально упростить их получение (что похвально), но это привело к злоупотреблениям.

– К кому обращаться, если такая ситуация возникла? Есть ли смысл нанимать юриста?

– В любой ситуации, связанной с нарушениями или злоупотреблениями в сфере закона, нужно к юристу. Как в ситуации с проблемами со здоровьем – к врачу. Пока не очень понятно, сможет ли реально юрист в данной ситуации помочь, поскольку история новая и практики сложившейся нет. Но юрист, во всяком случае, предложит варианты дальнейших действий, чтобы не усугубить ситуацию. И явно никто кроме юриста тут помочь не сможет.

– Если вы развернули кампанию юридической помощи для таких пострадавших, то вы считаете, что есть шанс на удачное стечение обстоятельств?

– Да, считаю, что шанс есть. Но многое будет зависеть от человеческого фактора – конкретных судей, рассматривающих дела. Практика по взысканию неосновательного обогащения в целом по стране очень разнится, так что есть простор для судейского усмотрения. И, опять-таки, сами ситуации с выплатами могут быть разными. В каких-то будет реально доказать, что выплаты детям не достались, а в каких-то это будет невозможно. То есть, не все дела будут выигрышными в любом случае.

– Какова, по вашему мнению, вероятность того, что дело разрешится в пользу пострадавшей стороны?

– Я не могу назвать конкретную цифру, но думаю, что при наличии хорошей доказательной базы и грамотной работе юриста вероятность процентов в 70-80 есть. Важно еще понимать, что само по себе решение о взыскании не гарантирует его фактическое исполнение. Так что дальше нужна кропотливая работа по реальному взысканию.

– Что нужно сделать со стороны государства и пострадавших, чтобы не оказаться в такой ситуации?

– Со стороны пострадавших – уже ничего, только попробовать взыскать выплаты с недобросовестного получателя. Со стороны государства нужна большая продуманность таких решений, правда в такой ситуации они будут менее социально одобряемыми, потому что гораздо приятнее получить выплаты просто так, а не собрав множество документов. Но логично в первую очередь точно определить адресата выплат. То есть, не просто родитель, а, например, совместно проживающий родитель. Но тут тоже много вопросов. Есть вариант предоставления не выплат, а конкретной вещевой или продуктовой помощи. Как те же молочные кухни в ряде субъектов. Тогда получение могло бы осуществляться, например, только родителем в присутствии ребенка. Так можно было бы отсеять тех родителей, которые вообще о ребенке знают только понаслышке. Но это все варианты навскидку, в масштабе всей страны так не делается, нужно качественно продумывать стратегию, привлекать специалистов, которые отработают механизм до идеала или хотя бы к нему приблизятся.