Телеведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова рассказала siapress.ru, сколько стоит корона «Миссис Россия» и как попасть на федеральный телеканал без связей?

Помните ту яркую и улыбчивую сургутянку Ольгу Матвееву, которая любила раздавать правильные советы в своем «агентстве» на местном телеканале? Мисс Югра — 2008, финалистка конкурса «Миссис Россия — 2011», владелица элитного фитнес-клуба, молодая мама и жена… Что еще для счастья надо? — подумала девушка и отправилась покорять столицу. Сегодня Ольга — звезда федерального телеканала «Матч ТВ», вместе с ее эфирами просыпается вся спортивная страна.

— Инстаграм сегодня — лучше любого резюме или досье. Внимательно изучила Ваш и отметила: Вы не жадничаете на комплименты другим людям, с удовольствием делитесь личными контактами и, что до сих пор дико для россиян, рассказываете о любви к масс-маркетам наравне с люксом. Это все искренне или такой тонкий маркетинговый ход, продиктованный временем?

— На самом деле, будучи действительно публичным человеком, я веду свой аккаунт недостаточно активно, наверняка Вы это заметили (улыбается — прим. авт.). Хотя понимаю, насколько это важный медиаресурс, и здесь, быть может, отстаю от своих коллег. Что касается постов, на которые Вы обратили внимание, это не пиар, а моя обычная жизнь, я совершенно искренне пишу то, что думаю. Единственное, в инстаграме практически не отражена семья, не люблю выставлять напоказ личную жизнь.

— Вот Вы говорите, что не любите делиться личной жизнью, но при этом замужем за известным человеком — Олегом Петриковым.

— Да, муж в прошлом гонщик, его имя на слуху в определенных кругах и сейчас он занимается гонками в качестве организатора, а не спортсмена.

— Как я понимаю, знакомство состоялось на работе?

— Когда была ведущей на канале «АВТО24», меня поставили на съемку тест-драйва автомобиля. Олег приехал в качестве гонщика, и мы вместе проверяли, как сейчас помню, мощный Nissan GT-R. Примерно через год поженились.

С коллегой Михаилом Коноваловым на Российской серии кольцевых гонок. Проходят они на 17 трассах по всей стране





— Несколько лет назад в одном из интервью Вы заявили: «Я не говорю о личной жизни, политике и религии». Что-то изменилось с тех пор?

— Конечно, я могу порассуждать об этом. Вот даже сейчас мы же вспомнили о моем супруге (улыбается — прим. авт.), просто это спорные темы. Никогда не придешь в них к какому-то единому мнению. Жесткого табу у меня нет, все зависит больше от настроения.

— Судя по тому, что у Вас уже третий брак, Вы очень самостоятельны и не боитесь остаться «без штанов» в доме, главное — быть счастливой. Так какую роль в жизни женщины играет мужчина?

— Мужчина должен играть в жизни женщины главную роль. Но при этом, считаю, что женщина обязана иметь свои деньги в кармане, понимать, что в любой сложившейся ситуации, она сможет прокормить себя и ребенка. Финансовая подушка безопасности помогает жить с высоко поднятой головой.





Ольга не стала платить деньги за выход в финал конкурса «Миссис Россия», но все равно попала в пятерку. Все-таки внешние данные не спрячешь ни за какими деньгами





— Хочется поговорить о конкурсах. Вы как-то рассказывали, что на «Миссис Россия» столкнулись с условным вымогательством — требовалось проплатить призовое место. Реально ли все конкурсы в индустрии красоты куплены?

— Речь шла не о первой тройке, она даже не обсуждалась, так как давно была занята и оплачена, причем организаторы не побоялись сказать это открыто. Накануне конкурса мне сказали, что за выход в финал нужно заплатить 200 тысяч рублей. Тогда для меня это стало настоящим шоком, я расплакалась. Но приняла решение, что платить ни за что не буду. Каждая конкурсантка, идущая на такое соревнование, знает себе истинную цену, и платить за благосклонность жюри — это уже слишком. В той же Югре ничего подобного не было. Думаю, в столице подобные сделки поставлены на поток. Недавно снова столкнулась с похожей историей, только теперь участницей была подруга, я хотела ее поддержать, но выяснилось, что и здесь главную роль играют деньги, а не объективная красота. Видимо, настоящие конкурсы канули в лету. Например, чтобы выиграть главную национальную корону в 2011 году, нужно было оказаться не самой красивой мамой, а самой богатой. Заплати 12 миллионов рублей, и победа твоя.

— С конкурсами разобрались. А как обстоят дела на телевидении? Реально попасть в эфир по заслугам и благодаря таланту или все делается через родственников, друзей и знакомых?

— Могу на личном опыте доказать, что самостоятельно пробиться на ТВ возможно. Конечно, что касается федерального телевидения, то проще, когда у тебя есть знакомые, потому что там кастинги похожи на условные закрытые «междусобойчики». Когда открылся «Матч ТВ», сразу поняла, что это тот самый канал, на котором хочу работать. К тому времени я трудилась на автомобильном телеканале, хорошо разбиралась в спорте — имею разряд по лыжным гонкам и биатлону, долгое время владела созданным с нуля в Сургуте фитнес-клубом для женщин Lady’s. И однажды мне позвонили знакомые и рассказали, что запускается новый проект на «Матч ТВ», для участия в котором набирают спортсменов. Решила, что это неплохой вариант заявить о себе, засветиться на канале.

Проект был тяжеленный — мы много тренировались, причем так упорно и сильно, что я не припомню ничего подобного в моем спортивном прошлом. Проект завершился. На работу меня не пригласили, и я стала искать людей, связанных с «Матч ТВ» на уровне руководства, чтобы пробиться в эфир. Нашла сразу три номера Тины Канделаки. Собравшись с мыслями, позвонила на первый — отключен, второй — не действителен. Ну и решила, что хватит с меня. Не судьба. Однако это идея не покидала и в скором времени я нашла контакты Натальи Билан, продюсера телеканала, который занимался подбором телеведущих. Написала ей в «Фэйсбуке» о том, какая я молодец и как сильно хочу у них работать, спросила, куда могу отправить свой шоурил. Ответ получила достаточно сухой — просто адрес электронной почты.

Проходит неделя, тишина, вторая — тишина. Я снова написала с уточнением, дошло ли письмо, но меня проигнорировали. Прошло несколько месяцев, я подуспокоилась и переключилась на какие-то другие проекты, как позвонили с «Матч ТВ» и предложили прийти на собеседование. В итоге через неделю сообщили, что я утверждена на роль ведущей. Конечно, я была счастлива и еще раз убедилась в своем мнении: каждому, кто хочет чего-то добиться, нужно не слепо надеяться на чудо, а прикладывать усилия.

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— Ольга, действительно ли сложно не запятнать свою репутацию, когда ты публичная личность? С Вашей коллегой по телеканалу Марией Орзул, например, недавно случилась неприятная история, связанная с футболистом Артемом Дзюбой. Как сохранить этот баланс, чтобы быть в меру публичной, но не пускать в свое личное пространство?

— Мы не знаем, в какой момент и где можем вляпаться в какую-то пикантную историю. К сожалению, людям, которые все время на виду, нужно тщательнее за собой следить. Для меня репутация очень важна, и меня, например, нереально увидеть в клубе с крепким алкоголем, в неподобающем состоянии. Дома с друзьями мы можем весело проводить время, но в публичных местах я максимально сдержана, потому что мое поведение — это мое лицо.

— Чтобы выйти в прямой эфир спозаранку, Вы просыпаетесь практически среди ночи. Как перебороть себя в этот момент?

— Раньше эфиры начинались в семь утра, а до этого времени нужно еще успеть накраситься, одеться, поэтому просыпалась около четырех. Сейчас эфиры с шести утра. Будильник звонит в два-три часа ночи. Это тяжело морально и физически. График жесткий. Организм в шоке. Но когда я вышла на работу после рождения второго ребенка в эфиры, то происходящее внезапно стала воспринимать по-другому. Поняла важную вещь: это — моя работа. И если ты хочешь быть на федеральном канале, то, извини, не жалуйся!

— Бытует мнение, что чем круче с точки зрения успехов спортсмен, тем он глупее, потому что времени заниматься образованием совершенно не было и нет. Вы по роду своей деятельности общаетесь с самыми топами. Какое впечатление они производят?

— Скажу однозначно, что современные спортсмены очень образованны. Они вкладывают силы не только в спорт, но и образование. Конечно, в силу специфического образа жизни такие люди что-то упускают, но сегодня весь мир живет онлайн, мы можем получить массу полезной информации по пути на работу или тренировку. Помню, когда в юности встал вопрос о получении высшего образования, я рвалась в школу милиции, где внезапно решили ввести казарменную форму обучения и девушек перестали принимать. В то же время тренеры сватали меня на факультет физической культуры и спорта в СурГУ. Тогда, скажу честно, я тоже считала, что это направление для не сильно дальновидных людей. Но жизнь распорядилась таким образом, что я стала учиться на ФФКиС. Каково было мое удивление относительно качества полученного образования. Теперь я с гордостью говорю, что мой первый диплом получен именно по направлению физкультуры и спорта.

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— А кто из спортсменов действительно удивил Вас своим кругозором?

— В этом месяце я ездила в Ханты-Мансийск на шоу «Узнай, почувствуй, расскажи» вместе с бывшим футболистом Дмитрием Сенниковым. После эфира разговорились, и я узнала, что он огромный поклонник театра. Разбирается в этом искусстве, ездит по миру, чтобы смотреть новые постановки, спектакли, знает поименно актеров. Я была приятно удивлена. Для меня Дима открылся совершенно с новой стороны. Поэтому подчеркну, что мнение о глупости спортсменов — большой стереотип.

— Ольга, хочется услышать от Вас поздравление для сургутян, многие из которых, я уверена, до сих пор помнят о Вас, как о самой яркой ведущей за всю историю местного телевидения.

— Ни в коем случае не останавливайтесь в своем развитии, всегда идите вперед и не предавайте мечту. Люди говорят, что мечта на то и мечта, чтобы не сбыться, потому что стоит ее воплотить в жизнь, как пропадает стимул двигаться дальше. На самом деле, добившись одного, тебе захочется чего-то большего. Мечта расправляет крылья. Помните это! И, конечно же, одевайтесь теплее (улыбается — прим. авт.), метеосводки говорят о том, что в городе тепла Сургуте очень холодно.

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