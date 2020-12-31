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​Эльвира Едигарова: «Под конец года многие ждали горящих туров, но их нет»

Мифы и реальность туризма сегодня обсуждаем с руководителем успешного турагентства Сургута

​Эльвира Едигарова: «Под конец года многие ждали горящих туров, но их нет»
Фото: Эльвира Едигарова

Туристический бизнес – одна из наиболее пострадавших отраслей экономики. 2020 год стал настоящим испытанием для многих турагентств. Кто-то не выдержал давления пандемийных ограничений и вышел из игры, а кто-то нашел способы и использовал все возможности для того, чтобы сохранить дело. Сегодня, изголодавшись по заграничным поездкам, туристы строят планы на будущий год в надежде, что история уходящего года не повторится. Генеральный директор туристической компании, представляющей сегмент элитных сервисов, Эльвира Едигарова в интервью siapress.ru рассказала о реальных возможностях туристов сегодня и дала прогноз дальнейшего развития событий на этом фронте на 2021 год.

Мифы и реальность поездок заграницу. Куда и как сейчас можно поехать на отдых?

Из направлений сейчас открыты Турция, Куба, Мальдивы, ОАЭ и Танзания. Туда можно спокойно съездить отдохнуть, вернуться обратно. В карантине по прибытии сидеть не нужно, как многие думают. Единственное правило: по приезду иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на английском языке, который сдан не более, чем за 72 часа до вылета.

Для туристов нет запретов. Если говорить про Турцию, во многих отелях не работает SPA, тем не менее, в некоторых местах они функционируют. Это уже зависит от политики руководства отелей. Многие думают, что запреты, комендантский час, введенные на днях турецким правительством распространяются и на туристов. Но это не так. Никто не отменял анимацию, шведские столы в отелях. Однако все это должно работать только до 22:00. А дальше все отдыхают, как хотят. Никого не загонят в номер и не скажут: «Сидите и не выходите».

Купание в море тоже разрешено. Для декабря это, конечно, не типично, но могу сказать по своему опыту: я прилетела из Турции несколько дней назад, и напоследок удалось искупаться в море. В принципе, вполне нормальные ощущения. Наши туристы, которые там сейчас отдыхают, тоже присылают фото и видео, с таким подтекстом, что год надо завершить именно так – окунувшись в море. Но есть альтернатива: во многих отелях открыты бассейны с подогревом.

— А что сейчас с ценами на рынке? Есть новогодние горящие туры?

Под конец года многие ждали горящих туров, но их нет. И скорее всего не будет. Просто потому, что спрос большой, а количество мест в самолетах и число рейсов ограниченно. Кто готов полететь в Сочи, например, это реально. Заграницу вся Россия летает напрямую из пяти городов. В основном, через Москву. Поэтому цены в это время выше обычного. Зато сейчас хорошо бронировать туры на февраль-март 2021 года – цены пока не выросли на те же направления: Куба, Арабские Эмираты. В Танзанию, к примеру, можно улететь из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону. Это тот же Индийский океан, что и на Мальдивах, только более бюджетный и интересный для туристов вариант.

Сейчас также открыто ранее бронирование на весенне-летний период. На проживание действуют скидки от отелей до 60%.

— Твое экспертное мнение: в следующем году будут ли сняты все ограничения на перемещения по миру? Есть ли риски при раннем бронировании?

Сказать наверняка, будут ли сняты ограничения в других странах, мы не можем. Та или иная страна, в которую мы собираемся лететь, прежде всего должна быть безопасна. Я думаю, что где-то в марте-апреле месяце у нас появится Азия. Скорее всего это будет, первоначально, Тайланд. Действующие сейчас направления также никуда не денутся. Более того, пару дней назад на Мальдивах был снят еще один запрет: сейчас есть прямые рейсы только на Кайо-Коко, за пределы которого нельзя было выезжать. Теперь это разрешено. Чем дальше, тем больше расширяются границы для туристов – это хороший знак. Будем надеяться и верить в то, что в скором времени мы сможем летать свободно.

По поводу безопасности: январь и февраль – для нас это ближайшие даты – здесь рисков нет. Спрос на них уже большой, но выбор пока есть. К планированию летнего отпуска я бы советовала приступать спустя несколько дней после январских каникул. Во-первых, это будет выгодно, во-вторых, у туроператоров сейчас есть пакет гарантий для клиентов, которые страхуют от неблагоприятных ситуаций в плане возврата средств. Опыт 2020 года научил нас этому.

— Многим, кто приобретал летние туры 2020 побывать на отдыхе не удалось. Некоторым было предложено перенести свой полет на более поздний срок. Сейчас такие туристы имеют возможность куда-нибудь слетать по старому туру?

У каждого агентства свои правила. Мы в этом отношении своим клиентам предоставили возможность перенести уплаченные ранее денежные средства по действующему на момент оплаты курсу валют на любой тур.

— Этим летом внутренние туристические маршруты стали единственными доступными для россиян. Повлияет ли это на предпочтения туристов в дальнейшем?

Из рабочих примеров расскажу: многие туристы, кто у нас собирался в очень хорошие «пятерки» на «все включено» в Турцию, решили полететь в Сочи, так как отпуск был сохранен. Что они смогли себе позволить за те же деньги? Да, это «пять звезд», но на неделю и только на завтраках. Если бы наши курорты были более объективны в плане оценки услуг по цене и качеству, было бы все не так печально. Понятно, что, если все будет закрыто, люди продолжат летать туда, но если выбор есть, то он зачастую будет не в пользу внутреннего туризма.

— Представим, что никаких ограничений у нас нет. Где в таком случае стоит побывать именно в новогодние каникулы?

Если мы говорим про теплые страны, то вариантов очень много. Кому-то понравится встретить Новый год где-нибудь в Арабских Эмиратах, смотреть на шикарный салют, который запускают с Бурдж-Халифа. Это потрясающее зрелище. Более экзотичный вариант – Сингапур, где, отдыхая в «Marina Bay Sands», можно покататься на большом чертовом колесе и наблюдать салют оттуда с видом на залив – это тоже круто. Азия, Тайланд, Вьетнам. Там Новый год отмечают не так грандиозно – у них есть свой праздник – но в кафе, барах будет особая атмосфера. В Европу полетят любители прогулок по маленьким улочкам, когда украшены дома, рождественские елки, новогодние ярмарки – это тоже все выглядит потрясающе. Конечно, если бы сейчас границы отрыли, глаза наверно разбежались бы.

Фото: Sunmar

Фото: m.fonwall.ru

Как удалось выжить в условиях пандемии туристическим компаниям, ведь многие, так сказать, вышли из игры?

Вообще по статистике до пандемии в Сургуте было порядка 117 агентств. В 2020 закрылось более 20% компаний. С нашего рынка ушли заработавшие себе имя фавориты, которые заняли в городе свои позиции и долгое время нарабатывали базу. Очень жаль, потому что, прежде всего, мы друг друга знаем, с коллегами общаемся, но это было их решение. Мы прошли этот путь стойко и спокойно благодаря лояльности наших клиентов, за что им огромное спасибо, политике управления, ну и государственной поддержке бизнеса, который оказался в зоне риска. Отдельную благодарность можно выразить коллективу, который нам удалось сохранить. Команда не испугалась проблем и преодолела все трудности.

Бывает, что мимо офиса проходят наши клиенты и спрашивают: «У вас все хорошо?». Это, конечно, приятно.Но понятно, что это делается еще и с целью убедиться в стабильности компании. Потому что сейчас, выбирая, куда отнести свои деньги, приобретая тур, клиенты ведут себя очень осторожно: выбирают агентства, где надежность и стабильность прежде всего.


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31 декабря 2020 в 12:32, просмотров: 1002, комментариев: 2
Комментарии:
Швондер.
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31 декабря 2020 в 14:38
Какой красивый и умный директор. Давай в мэры
Александр
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31 декабря 2020 в 21:16
Это не эта барышня на сиа в начале пандемии рекомендовала всем за границу ехать, потому что дешевле стало?
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