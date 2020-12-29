О том, как звучит советская психоделия в 2020-м, — в интервью с группой «Инна Пиварс и Гистрионы»

Сид Барретт уходит из Pink Floyd прямо в «Песняры» и приглашает на вокал Валентину Толкунову. Песни им пишет Алексей Рыбников. Диск записывают году в 1972-м, но он теряется в пыльных архивах «Мелодии». Выходит только сейчас.

Вот примерно так звучит альбом «Певчие птицы в лесу берендеев» группы «Инна Пиварс и Гистрионы». Не верите? Слушайте прямо здесь.





<a href="https://innapivarsthetsoys.bandcamp.com/album/--3">Певчие птицы в лесу берендеев by Inna Pivars & The Histriones</a>

Мы же связались с авторами пластинки — вокалисткой Инной Пиварс и гитаристом Кириллом Безродных: в интервью главному редактору siapress.ru Юрию Нурееву они рассказали о том, из каких источников приходит вдохновение, почему не все слова в песнях должны быть понятны, а также о том, как ирония может погубить творчество.

— Начнем с самых истоков. Вы создавали группу уже с прицелом на исполнение такого психодела родом из 70-х или эта концепция сложилась в процессе творчества?

Кирилл Безродных: Когда мы с Инной создавали группу, то больше думали о французском псих-поп-груве конца 60-х, Генсбур-Биркин, но не только: там, у французов, вообще много всего крутого было в шестидесятые.

Очень рекомендую послушать сборник French Psychorama Wizzz!, к примеру. Также на нас большое влияние оказывал культовый дебютный альбом The Velvet Underground с Нико и группа Broadcast.

Но все равно уже в тот период у нас были восточноевропейские и советские влияния в некоторых песнях. Просто со временем их стало больше. Главное — мы не хотели быть похожими ни на представителей русского рока, ни на другие новые русские инди-группы, появлявшиеся в то время в большом количестве, а это было начало 2011 года. И те, и другие, за редким исключением, поражали унылостью и однообразием.

— «Певчие птицы» — ваш первый полностью русский альбом; вы к нему достаточно долго подбирались. Что мешало спеть по-русски на предыдущих записях?

Инна Пиварс: Вообще-то песни на русском языке у нас появлялись, начиная с первого альбома. Я, как истинная латышка, всегда была за то, чтобы в нашем репертуаре были песни на русском языке, и всегда их сочиняла — это и «Звездочка», и «Сон», и многие другие.

Да и на предыдущем альбоме «Сны Клепсидры» большинство песен на русском.

<a href="https://innapivarsthetsoys.bandcamp.com/album/--2">СныКлепсидры by Inna Pivars & The Histriones</a>

К.Б.: Если что-то и мешало поначалу, так это нелюбовь к русскому року формата «Нашего радио», максимальное желание отдалиться от этих групп, но, с другой стороны, любовь к ранним «Ариэль», Эдуарду Артемьеву, Владимиру Мартынову и Алексею Рыбникову, многим другим композиторам и ансамблям, порой малоизвестным из той эпохи («Пульсары», «Трио Линник», «Камертон»), делала свое дело, и русский язык к нам возвращался все больше и больше на каждом альбоме. И вот теперь альбом целиком на русском.

На самом деле, это не так уж и важно — здесь просто концепция «русского альбома», я же вообще считаю, что слова не так важны сами по себе, они подобны узорам и лишь участвуют в общем магическом ритуале вместе с другими инструментами для того, чтобы появилась музыка… По крайней мере, так должно быть в идеале, и даже хорошо, если слова будут не совсем понятны: это только увеличит ощущение сакральности и ритуальности.

— Да, в некоторых песнях приходится вслушиваться — о чем вы поете.

Если впервые вас услышать именно с «Певчих птиц», может возникнуть впечатление, что вы наслушались советских пластинок 60-х и 70-х годов. Но, по-моему, это явно ложные ассоциации: чем вы вдохновлялись в первую очередь?

К.Б.: Я бы не сказал, что ложные: мы действительно в этот раз много слушали советскую кинематографическую психоделию 70-х и уже упомянутый альбом «Ариэль» «Русские картинки». Другое дело, что мы слушали не только их, но также много групп и исполнителей из Восточной Европы 60-х, конечно же, американские и английские группы, причем не все из 60-х — например Broadcast, Pram.

Или, наоборот, старинную русскую музыку — Петровский кант, ранний партес, а также и западноевропейскую средневековую и ренессансную музыку.

Но не хочется сильно подробно на этом останавливаться: у нас совсем недавно вышло интервью, которое можно почитать в нашем сообществе ВКонтакте, а также на Яндекс.Дзене, где обо всем этом очень подробно расписано. Просто не хочется повторяться.

— Вас не напрягает, кстати, лобовое сравнение с советской поп-музыкой ну или с ранним Pink Floyd? Референсов-то намного больше, чем Барретт, «Песняры» или «Ариэль» с женским вокалом.

К.Б.: Нисколько не напрягает, скорее радует. Также хорошо, когда человек вообще референсов не находит, но ему искренне нравится (хотя такое редкость: скорее он просто не помнит референсов или помнит смутно «Бременских музыкантов»). Если кто-то все-таки найдет нечто редкое или даже такое, что мы вовсе не имели в виду, это тоже прекрасно: значит, это таким образом находит отклик в душе.

Ведь как однажды сказал Марк Захаров Геннадию Гладкову: «Если музыка ничего не напоминает, то она никому не нужна!» При всей моей любви к экспериментам Джона Кейджа, все-таки в этом есть доля истины (улыбается).

— Ту же «Юнону и Авось», в которой Инна Пиварс играла в «Ленкоме», можно посчитать неким источником вдохновения. Концептуальность рок-опер Алексея Рыбникова на вас повлияла? «Певчие птицы» слушаются как цельное произведение.

К.Б.: Инна Пиварс долгое время играла главную женскую роль в этом спектакле — роль Кончитты. Но я сам люблю больше первый вариант этой рок-оперы — тот, что Рыбников записал на студии до выхода спектакля. Именно там есть некая магия, которой недостает, на мой взгляд, ленкомовской постановке (во всяком случае, если рассматривать именно музыкальную сторону спектакля). Но это мое мнение — Инна может со мной не соглашаться.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/11433632'>АлексейРыбников. «Юнона и Авось»</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/171'>сборник</a> на Яндекс.Музыке

Если говорить о Рыбникове, кстати, то он мне более всего нравится в ранних саундтреках к детским фильмам и мультикам. Вообще больше люблю его ранний «до-рок-оперный» период, где он много и остроумно хулиганит и использует в открытую рокерские приемы в детских песнях.

То, что «Певчие птицы» слушаются как цельное произведение, меня очень радует, это значит, что все сложилось, как мы и задумывали; но это я бы не назвал влиянием рок-опер Рыбникова, при всем к нему уважении. Это наш собственный концепт, составленный из множества влияний и оммажей. Я бы скорее хотел это сравнить с работами Тарантино: он тоже добивается целостности из множества отсылок — так, впрочем, делали и представители новой французской волны, которые, как известно, вышли в основном из кинокритиков, а значит, многое видели и знали.

Думаю, это и есть дух нашего времени. Музыкант сейчас должен быть в чем-то подобен диджею.

— Тем не менее, несмотря на целостность альбома, в эпоху синглов какую из песен вы бы назвали самой характерной для него — и самой характерной для всех «Гистрионов»? Они совпадут, кстати?

К.Б.: Мне трудно выделить какую-то одну вещь с нового альбома: видимо, недостаточно времени прошло. Чтобы увидеть это, должно быть определенное расстояние. Пока что они мне все так или иначе близки. Ну, возможно, «Аленушка» и «В старом замке» сейчас чуть-чуть больше нравятся, как получились, хотя завтра может казаться иначе.

Из старых вещей все чаще выделяю песню «Сон» (со второго альбома): в ней как-то много всего удачного сошлось, как мне кажется. Также «Звездочка», «Старый город» — да, они определенно в чем-то удались, можно сказать.

— Интересно, что в последние годы более-менее регулярно появляются проекты — иронические оммажи советскому прошлому. Первое, что приходит на ум: альбомы Жени Теджетовой «Москва — Луна — Юпитер» и Зиновия Биртмана «Следы от компота». Вы из этого ряда выпадаете — у вас более серьезная подача, без шуток и подмигиваний: это намеренно или просто так сложилось?

К.Б.: Это абсолютно намеренно.

Юмор — да, остроумие, креативность, изобретательность — да и очень даже желательно. Вот как раз ранний Рыбников этим блистал в «Волке и семерых козлятах на новый лад» и других ранних работах или Гладков в «Бременских музыкантах», Моцарт (тут следует отдать ему должное, хоть он, может, и не самый мой любимый композитор — тот же Сальери мне намного ближе или Березовский, Бортнянский, Богуслав Черногорский — если говорить о том времени), или взять еще раньше: один из моих с Инной действительно любимых композиторов — итальянский позднеренессансный композитор Адриано Банкьери и его вещь La Battaglia или его хоровая вещь Contrapunto bestiale alla mente, где хор подражает голосам животных (особенно умиляет мяуканье кошек). Весело и креативно. Или верджиналист Джон Булль и его гениальная вещь «Почему ты спрашиваешь?»…

Но ирония — нет! Ирония губительна для произведения. Она как бы ставит автора выше своего создания, автор как бы умнее и эрудированнее, а тут ну некая безделица, детская и тем более советская — «Мы-то с высоты своего времени знаем, что это наивно, хоть и мило». Особенно часто встречается такое отношение именно к советской музыке, порой даже среди тех, кто ее любит.

И вот мы против этого! Я считаю, что автор подобен приемнику, который сам толком-то и не сочиняет, а лишь улавливает нечто из неких сфер (при этом все эти источники вдохновения — отсылки и оммажи — лишь помогают ему настраиваться), и если он к этим сферам начнет относиться иронично, то какой же из него приемник?

В идеале автор должен позволить себе ментально раствориться в потусторонних лабиринтах. Неважно, делает ли он музыку «советскую» или «немецкую», — он все равно блуждает по лабиринтам и является приемником того, что уже кем-то создано в этих мирах. Вот это, наверное, и есть «чистота порядка», о которой говорил Даниил Хармс.

— Возвращаясь к альбому. Вы перешли на русский язык окончательно или продолжите записываться и на других языках?

К.Б.: Этого мы и сами не знаем, особенно теперь, когда непонятно даже, чего ждать от следующей недели…

Возможно — да, возможно, и нет — как я говорил, тексты не играют главной роли, а лишь участвуют в общем ритуале. В зависимости от того, какая концепция будет у нас дальше и будет ли она вообще. Надеюсь, что будет.

— Как презентуете новую пластинку в условиях отсутствия более-менее внятной концертной деятельности? Клипы, онлайн-выступления?

К.Б.: Как? Ну, например, даем вам интервью (смеется).

Клип мы, кстати, сняли этим летом в Суздале на песню «Предание Девичьего поля». Если получится, весной сделаем презентацию в Москве и Питере. Хотелось бы, по крайней мере, на это надеяться.