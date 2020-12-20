Директор департамента образования Сургута — о буднях городских школ и детских садов

Коронавирус внес существенные коррективы в большое количество сфер жизни, а некоторые из них изменил до неузнаваемости. Сегодня домашнее обучение становится чем-то обыденным — не по воле родителей, педагогов и учеников, а по велению мер безопасности. Как в новой реальности живут школы и детские сады, мы поговорили с директором департамента образования Сургута Ириной Замятиной.

— Самый животрепещущий вопрос от всех сургутских школяров: продлят ли новогодние каникулы в Сургуте?

— Новогодние каникулы школьников Сургута продлеваться не будут: они закончатся 11 января 2021 года, как и планировалось.

— В этот день все выйдут на очное обучение или продолжат сидеть дома?

— В соответствии с постановлением губернатора Югры № 160 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и приказом департамента образования ХМАО-Югры сроки смешанного обучения (и очное, и дистанционное) для учащихся 6-11 классов будут продлены в тех образовательных учреждениях, чей коэффициент загруженности превышает полтора процента. Для них постановление будет действовать до 15 января — школы, возможно, будут функционировать в таком смешанном режиме и далее.

— Что значит «смешанный» все-таки — кому-то придется вернуться в школу?

— Да, учитывая, что на сегодня в Сургуте 24 образовательных учреждения организовали обучение 6-8 классов с применением дистанционных технологий и учитывая необходимость старшеклассников включаться в подготовку к итоговой аттестации, мы обеспечили для учащихся 9-11 классов очную работу по подготовке к итоговой аттестации. Уровень среднего общего образования — большая ответственность, и мы уверены: дети должны качественно подготовиться к Единому государственному экзамену не только 2021-го но и 2022-го года.

— То есть их не отменят?

— Нет, мы начали активно готовить 9-11 классы в очном формате с прицелом на то, что в декабре будет проводиться итоговое сочинение. В связи с внесенные изменениями в нормативные документы на сегодня итоговое сочинение перенесено по срокам и основной период его написания — 5 апреля, поэтому все выпускники получили дополнительное время на усиленную подготовку.

Никаких изменений в части отмены того или иного предмета и вообще экзамена нет: мы руководствуемся нормативными документами Рособрнадзора, Министерства просвещения. Для тех, кто хочет держать руку на пульсе, на сайте Рособрнадзора подготовлен навигатор Государственной итоговой аттестации, который позволяет всем участникам образовательных отношений — детям, родителям, педагогам — следить за нормативными документами, их изменениями, в части ОГЭ и ЕГЭ.

— Некоторые изменения наверняка известны уже сегодня.

— Да, одиннадцатиклассникам, например, следует иметь в виду, что в этом году предполагается информатику проводить в компьютерной форме, поэтому мы готовимся к такому формату, уже прошел репетиционный экзамен. Надо сказать, дети справились и сбоев не было.

Девятиклассники должны помнить, что итоговое собеседование, которое является допуском до экзамена, тоже состоится, пока его сроки не изменены, это 10 февраля. В связи с эпидемиологической ситуацией может быть изменена форма (дистанционная) или перенесены сроки — но это должна быть инициатива субъекта федерации, в нашем случае — правительства Югры.

— Каким образом школьники уже сегодня готовятся к ЕГЭ?

— На сегодня они должны определиться с предметами, по которым будут сдавать Единый госэкзамен, чтобы иметь возможность продолжать обучение в высших учебных заведениях. Выбор пока предварительный, но срок подачи соответствующих заявлений — 1 февраля 2021 года.

Исходя из имеющихся у нас данных, сегодня востребованы обществознание и математика — это профильный уровень для инженерных специальностей.

При этом мы напоминаем родителям, что перечень предметов, которые выбирают их дети, должен быть избыточным.

— Что это значит?

— Бывают разные ситуации: либо выпускник может быть не удовлетворен своим выпускным баллом, либо он передумал поступать на ту или иную специальность — на этот случай у него должен быть широкий спектр получения образования в вузах, то есть перечень предметов, по которым он будет сдавать ЕГЭ, должен быть избыточным.

— Все очень серьезно и основательно: кроме собственно поступления в вуз, есть иные стимулы получить высшие баллы за ЕГЭ?

— В этом году выпускник получат медали нового образования за успехи обучения. У них новый вид, новый статус — как минимум, это очень любопытно.

— Возвращаясь к ковиду, который наверняка коснулся детей и педагогов: сколько классов в городе в связи с этим ушло на карантин?

— В общеобразовательных организациях 29 классов переведены на дистанционную форму по карантину — из-за болезни либо детей, либо педагогов. Мы действуем по предписаниям Роспотребнадзора.

— 29 классов на дистанте — это сколько в итоге заболевших коронавирусом? Можно говорить о том, что выявляются очаги заболевания?

— На самом деле немного: 20 детей и 45 сотрудников, и исходя из этих данных уже очевидно, что речи о выявляемых очагах заражения в образовательных учреждениях не идет. Это единичные случаи, которые мы мониторим и отслеживаем. Если говорить о детях, то выявлено по одному случаю заражения на один класс. Даже ситуаций, когда в одном классе было выявлено два случая заражения, нет.

— Часть учителей — пожилые люди, которые должны быть отстранены в силу своего возраста. Они в итоге попросту выпадают из деятельности?

— Вовсе нет. Все возрастные педработники, конечно, не выходят на работу в образовательные учреждения — они переведены на дистанционную форму организации педагогической деятельности, никто не рискует их здоровьем. Они работают из дома в привычном уже режиме.

К слову, даже те учителя, кто младше, тоже переводятся на дистанционный способ работы, если их классы ушли на удаленку: мы рекомендовали администрациям образовательных учреждений практиковать такой подход к работе, потому что в этом случае мы минимизируем потоки не только детей в школе, но и самих преподавателей. Снижаем таким образом риски заражения.

— Как распределяется нагрузка в связи с уходом части учителей на дистант?

— Есть случаи, когда педагоги заболели и находятся на амбулаторном лечении и чувствуют себя хорошо — они изъявляют желание продолжать обучать своим предметам в домашних условиях. Если же преподаватель попал в медучреждение, у нас есть кадровый ресурс — например, педагоги могут одномоментно работать не с одним, а с двумя, тремя классами. Такая практика применяется в школах с большим числом классов на параллели.

Если же говорить вообще о кадровом составе, то мы в этом году усилили его 187 молодыми специалистами, общее же число педагогов же превышает 400 человек. Мы стараемся привлекать как можно больше кадров, особенно в начальные классы: в этом году более 6,5 тысячи малышей стали первоклассниками.

— Ставку делаете на свои кадры или иногородние?

— Планируем подготовку собственных кадров: в школе №12 открыт педагогический класс, в котором учатся ребята, нацеленные на дальнейшее педагогическое образование. Партнером администрации города по обеспечиванию кадрами является Сургутский государственный педагогический университет.

— На дистант уходят только целыми классами или есть возможность перевести одного конкретного ученика?

— У каждого родителя есть право заявиться на дистанционную форму обучения ребенка. Особенно это касается детей с хроническими заболеваниями и ослабленным здоровьем. Так, более 700 родителей этим правом воспользовались, их дети перешли на удаленное обучение притом, что одноклассники продолжают заниматься очно.

— Вопрос с обеспечением их компьютерами решили?

— Да, если нет компьютерной техники, по просьбе родителей она будет выдана. Для того, чтобы получить ноутбук, необходимо обратиться к классному руководителю или непосредственно к руководителю образовательной организации. Сформировать заявку также можно в родительском чате — оформить акт передачи в безвозмездное временное пользование. На сегодня выдано более 1100 единиц техники.

— О тех, кто остается на очной форме обучения, как заботитесь?

— С применением новых средств индивидуальной защиты. Известно, что педагогам очень неудобно вести уроки, находясь в маске, а в некоторых случаях это напрямую отражается на качестве образовательной услуги. Скажем, на занятиях по иностранному языку, с логопедами ученику важно видеть мимику педагога, его артикуляцию, а маска не позволяет. Решение уже есть: в окружном департаменте образования и молодежной политики сургутским образовательным учреждениям выдали более шести тысяч защитных экранов для учителей. Количество достаточное для организации корректной работы всех городских учреждений среднего, дополнительного и дошкольного образования.

— С нюансами организации процесса обучения понятно. А что с другими сторонами пребывания в школе? Как организовано питание детей?

— В школах с самого начала учебного года действует особый распорядок: организованы разные входы, обеденные столы находятся на необходимом расстоянии друг от друга. Было создано специальное расписание, чтобы никто не остался голодным. Также почти вдвое сокращено количество классов, которые могут находиться в столовой одновременно — в среднем, раньше в помещении могло находиться девять классов, теперь — только порядка пяти.

— Новые школы строятся?

— Строительство ведется в 32, 33 и 42 микрорайонах — в общей сложности три новых образовательных учреждения вместят около трех тысяч учеников. Работы в школе в 32 микрорайоне находятся на финишной прямой: до конца декабря она будет сдана, комиссия по вводу здания в эксплуатацию подготовит заключение в феврале 2021 года. В сентябре 2021 года здесь начнется первый учебный год.

В 38 микрорайоне начнется возведение школы в ближайшие дни.

— Если говорить о дошколятах, какова заболеваемость среди них?

— Диагноз «коронавирус» поставлен пяти ребятишкам и 11 педагогам дошкольных образовательных учреждений. Как видим, здесь количество заболевших ниже.

— Некоторое время назад обсуждалась вероятность открытия групп круглосуточного пребывания детей. В этом направлении работа ведется?

— Мы рассматривали этот вопрос: создание таких групп предписывается правительством округа при предоставлении перечня организаций, которые переходят на непрерывный режим функционирования. То есть это должен быть правовой акт окружного уровня. Мы проработали этот вопрос и определили два дошкольных образовательных учреждения, в которых должны быть организованы группы круглосуточного пребывания детей — однако ни одного заявления от родителей о намерении воспользоваться ими не поступило.

— На фоне борьбы с коронавирусом не дает о себе забыть и обычная ОРВИ: она может «закрыть» классы так же, как ковид?

— Напомню, что во всем, что касается закрытия классов и групп дошкольных учреждений из-за COVID-19, мы действуем по предписаниям Роспотребнадзора. В случае с ОРВИ полномочия по переводу детей на карантин находятся у администраций учреждений. Так, если в классе более 20 процентов детей заболело, образовательная организация принимает решение о необходимости закрыть класс на карантин.

— И сколько учреждений к этому времени уже приняли такое решение?

— На сегодняшний день у нас по ОРВИ закрытых групп в дошкольных учреждениях одна: в ней более 20 процентов заболевших. В школах закрытых классов по заболеванию ОРВИ нет ни одного.

— Как бы там ни было, ни ОРВИ, ни коронавирус не отменяют наступления Нового года. А праздники-то будут?

— Будут. Мероприятия в дошкольных и общеобразовательных учреждениях будут проводиться с средины декабря — но в новом формате, который мы начали апробировать еще со Дня знаний. Это не будут массовые праздники — а мероприятия с соблюдением всех мер безопасности, прописанных в соответствующих постановлениях губернатора Югры.

Так, во всех дошкольных образовательных учреждениях пройдут праздничные мероприятия в групповых помещениях, главными действующими лицами здесь будут воспитатели и музработники — то есть те, кто ежедневно контактируют с детьми. После каждого мероприятия будет проводиться соответствующая обработка, в соответствии с которой и составляется график.

Вчерашние дошколята — ученики начальной школы — тоже получат праздничные утренники, по тому же принципу, что и в детских садах. Только персонал, который ежедневно контактирует с ребятами, организация праздника — непосредственно в классных помещениях. Если в актовом зале — то в нем должен будет находиться только один класс.

Кроме того, руководителям учреждений рекомендовано активно включиться к подготовке своих территорий к празднику: они должны стать украшением не только первой линии города, но и микрорайонов, которые они занимают, так что и горки будут, и все окна украсят в новогодние наряды. И, конечно, будут подарки для детей — причем их подготовят таким образом, чтобы они прошли предварительную обработку и были не только приятны, но и безопасны для ребят. Праздник — будет.