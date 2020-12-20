Как в Сургуте поддерживают предпринимателей во время пандемии коронавируса

Списывать все проблемы и неудачи на пандемию коронавируса — не наш путь, уверены сургутяне: местный бизнес хоть и почувствовал все прелести ковидного 2020 года, все же держится и сдавать позиции не собирается. О том, как его поддерживают на уровне муниципальной власти, мы поговорили с начальником управления инвестиций и развития предпринимательства администрации города Светланой Петрик.



— Для начала — вводные данные: каково количество субъектов малого и среднего бизнеса зарегистрировано сегодня в Сургуте?

— На территории города зарегистрированы 22 052 субъекта малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). У сургутского бизнеса большая доля в Югре: это 29,6 процента от общего количества зарегистрированных субъектов МСП на территории округа. Большая часть — индивидуальные предприниматели (это 13 197 субъектов), 8 855 юридических лиц.

— Это число стабильно?

— Если сравнивать с прошлым годом — численность несколько сократилась — на 461 субъект. Причину видим не только и даже, наверное, не столько в пандемии коронавируса: с 1 сентября 2020 года налоговая инспекция самостоятельно убирает из реестра хозяйствующих субъектов всех, которые являются недействующими — в соответствии с федеральным законом №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Справка: В Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей насчитывается до десяти процентов сургутских ИП-«молчунов», которые и налоги не платят, и не работают. До сентября 2020 года их исключение из госреестра происходило или по инициативе самого бизнесмена, или в судебном порядке — основанием для этого служило непредоставление отчетности в течение 15 месяцев или налоговая задолженность. По новому порядку налоговая инспекция может исключать недействующих ИП из реестра в трехмесячный срок. В случае, если за бизнесменом числится задолженность, она будет переведена на него как на физлицо — а факт исключения из госреестра позволит остановить начисление новых налогов на ИП. Кстати, если индивидуальный предприниматель сам подал заявку на исключение из ЕГРИП, он в любое время сможет зарегистрировать новое ИП и вернуться к бизнесу, но в случае, если исключение происходит по инициативе налогового органа, будет действовать мораторий на возврат к бизнесу: зарегистрироваться по новой такой индивидуальный предприниматель сможет только спусти три года.

— Сколько из них зарегистрировались в течение 2020 года?

— В течение года вновь создано 2 668 субъектов МСП, из них 641 юридическое лицо и 2 027 индивидуальных предпринимателей.

— Это, кстати, все сургутяне или едут и из других городов?

— Большей частью сургутяне, но есть и те, кто переезжают из других регионов и городов. Вот пример — из крупных проектов: компании, которые строят школы в городе, могут быть иногородними — но для реализации проекта они регистрируются в Сургуте. И некоторые из них, кстати, являются субъектами МСП. Мы планируем только наращивать темпы инвестиционного сотрудничества с бизнесом — в том числе иногородним.

— По сравнению с этим же периодом 2019 года наблюдается уменьшение или увеличение числа зарегистрированных бизнесменов?

— Если говорить о новых предприятиях, здесь мы фиксируем рост: в 2019 году их было 2 368, в 2020-м уже на сегодня этот показатель превышен на 300 субъектов МСП.

В целом же мы наблюдаем незначительное снижение количества зарегистрированных на территории города предпринимателей по сравнению с предыдущим годом на 461 субъект — причины, как я уже сказала, не только связаны с эпидемиологической ситуацией и ограничениями, но и с работой налоговой инспекции по исключению недействующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: так, всего в 2020 году по решению налогового органа были закрыты более 700 хозяйствующих субъектов.

— Чем обычно занимаются новые бизнесмены в Сургуте?

— Основными виды деятельности вновь созданных субъектов — это в первую очередь, торговля (в этой сфере зарегистрировалось 790 субъектов), транспортные услуги (323 субъекта), а также деятельность в области бухгалтерского учета и права (258 субъектов).

— Торговля — это хорошо; но есть ли, например, со стороны администрации запросы на создание каких-либо иных видов бизнеса?

— Основными видами деятельности сургутских предпринимателей остаются розничная и оптовая торговля, строительство, транспортные услуги и предоставление услуг населению. Запрос действительно есть: в Сургуте очень развита нефтяная сфера, а сейчас общий вектор экономики направлен в сторону диверсификации. В связи с этим существует необходимость в производителях.

— Как вы этот запрос оформляете?

— В этом году мы предложили начинающим предпринимателям гранты — на них заявились несколько производителей, в том числе, например, предприятие по выращиванию грибов, два производителя мебели.

— Гранты — это в первую очередь финансы…

— Да, сумма доходит до миллиона рублей.

— А есть нефинансовые меры поддержки?

— Безусловно. Ежегодно мы проводим курсы по основам ведения предпринимательской деятельности, они бесплатные — оплачиваются администрацией. Начинающие бизнесмены могут прийти на них с проектом, или даже с идеей, шаблоном бизнес-плана — в рамках курса они дорабатывают проекты, получают юридические, налоговые консультации от профильных специалистов. То есть на таких курсах разговор ведется предметный: рассматриваются конкретные кейсы, даются рекомендации по развитию, а к концу курса проходит защита бизнес-проектов.

Один из этих курсов уже идет с 21 ноября, он рассчитан на шесть занятий, которые идут по выходным. В нем участвуют порядка 70 предпринимателей — работают онлайн, хотя до пандемии курсы проводились очно. Еще один курс стартовал 12 декабря.

— Список бизнесменов теперь пополняют самозанятые. С момента вступления в силу закона о самозанятых сколько сургутян получили этот статус?

— С момента начала действия специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (а это 1 января 2020 года) в Сургуте «из тени вышли» 4 313 человек, которые зарегистрировались в качестве самозанятых.

— Каковы профили, по которым чаще всего работают самозанятые?

— Перечень видов деятельности достаточно широк, в него включено 107 видов. По данным ИФНС по Сургуту, основными направлениями являются юридические консультации и ведение бухгалтерии, услуги по перевозке пассажиров и грузов, оказание косметологических услуг, сдача квартиры посуточно или на долгий срок, фото- и видеосъемка на заказ.

— Что получают самозанятые от регистрации этого статуса?

— Наиболее интересен налог на профессиональный доход для тех лиц, которые еще не являются индивидуальными предпринимателями. Он позволяет легализовать свою деятельность без дополнительных затрат на приобретение контрольно-кассовой техники и ведение налогового учета.

Он привлекателен тем, что не требует визита в налоговую инспекцию даже для регистрации, ее можно пройти с использованием мобильного приложения «Мой налог». Обязанности представлять налоговую отчетность нет, налог рассчитывается автоматически с помощью мобильного приложения, а ставка налога составляет всего четыре или шесть процентов в зависимости от категории покупателей (физические или юридические лица).

У плательщиков НПД отсутствует обязанность по уплате фиксированных платежей по страховым взносам.

Один из основных вопросов, который волнует людей, которые хотят его применять, — дальнейшее пенсионное обеспечение. Важно отметить, что они могут подать в органы Пенсионного фонда России заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию с приложением информации, подтверждающей постановку на учет в качестве плательщика НПД в налоговых органах.

— Как бы там ни было, это все-таки еще один налог. В чем же резон человеку становиться самозанятым?

— Администрация города активно работает над легализацией предпринимательской деятельности: именно легализация позволяет быть защищенным как продавцу товаров, услуг, так и покупателю. Только официальный статус юридического лица, индивидуального предпринимателя, самозанятого дает возможность претендовать на существующие меры поддержки.

Кроме того, с учетом изменений в федеральном законе «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» самозанятым предоставляется дополнительный налоговый капитал в размере одного МРОТ (а это свыше 12 тысяч рублей) на уплату налога в 2020 году. Дополнительный «налоговый капитал» (вычет) в размере одного МРОТ применяется автоматически для оплаты в 2020 году налога, задолженности и пени по налогу на профессиональный доход.

— Этот налоговый бонус доступен всем самозанятым?

— Да, он предоставляется всем уже зарегистрированным самозанятым гражданам, а также тем, кто зарегистрируется в 2020 году.

— Его можно будет использовать на иные цели?

— Нет, сумму налогового бонуса нельзя вывести на банковскую карту или использовать в других целях, в том числе для оплаты других налогов, например, за квартиру или транспорт. А если вся сумма не будет использована в этом году, то ее остаток будет перенесен на следующий.

— На муниципальном уровне предоставление финансовой поддержки самозанятым планируется?

— Да, сейчас мы ведем работу по формированию перечня мер финансовой поддержки. Планируем, что уже с 1 января 2021 года самозанятые смогут компенсировать затраты на аренду, рекламу, консалтинг, а также на уплату страховых взносов по договорам добровольного пенсионного страхования. Перечень мер поддержки формировался с учетом мнения заинтересованных лиц.

— А в связи со спецификой коронавирусного 2020 года какие-то новые меры поддержки предложили?

— Мы расширили перечень мер поддержки в связи с пандемией за счет предоставления компенсаций затрат на приобретение средств индивидуальной защиты и проведение дезинфекции.

Кроме того, расширили список получателей этих мер — добавили в него те ОКВЭДы, которые сегодня относятся наиболее пострадавшим от пандемии отраслям.

Справка: ОКВЭД, или Общероссийский классификатор видов экономической деятельности — документ, содержащий статистические сведения, благодаря которым органы государственной власти могут понимать, чем занимается субъект предпринимательской деятельности.

— За какими мерами в итоге начали обращаться активнее всего?

— Помимо возмещения затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию, наиболее востребована компенсация арендных платежей, поскольку многие предприниматели работают на арендованных площадях, а при действии ограничений вынуждены были закрыться — в итоге арендная плата начислялась, а по факту помещение не работало. Кроме того, бизнесу нужны компенсации средств, затраченных на приобретение оборудования.

— Как администрация убеждает население, занимающееся бизнесом, все-таки получить статус самозанятых?

— После введения специального налогового режима на территории ХМАО-Югры мы проводим масштабную информационную кампанию, освещаются все плюсы его применения. Вы могли заметить размещенные по городу информационные баннеры. Также нами размещена информация в образовательных учреждениях города, на информационных табло остановочных павильонах, также проводится информирование путем размещения информационных материалов в почтовых ящиках жителей города. Регулярно проводятся семинары, в том числе совместные с ИФНС по городу Сургуту, отсняты информационные сюжеты с уже действующими самозанятыми. В том числе информируем о мерах поддержки.

— По поводу информирования, кстати. Администрация Сургута планирует создать реестр самозанятых — каковы его цели?

— С учетом того, что на сегодняшний день отсутствуют открытые данные о самозанятых, мы решили вести такой перечень. В настоящее время проводится работа по его наполнению для размещения. Этот проект получил название «Рынок легальных продавцов и защищенных покупателей».

Перечень ведется для информирования жителей о самозанятых, которые осуществляют свою деятельность на территории города. Для самозанятых это один из способов заявить о себе, проинформировать жителей города о производимых товарах или оказываемых услугах, повышения доверия потребителей.

Несмотря на то, что перечень не будет являться официальным, он позволит нам в том числе более детально прорабатывать с самозанятыми вопросы о востребованных мерах поддержки исходя из направлений деятельности, проводить информирование о мероприятиях. Таким образом будет налажено взаимодействие между самозанятым-потребителем-властью.

— А каким образом реестр будет работать на защищенность покупателей?

— Покупатели могут быть уверены, что в данном случае обращаются к легальному предпринимателю, который предоставляет качественные услуги и товары.

— То есть можно сказать, что попадание в этот реестр — это некий знак качества для предпринимателя. Насколько я помню, подобный список есть и для малого и среднего бизнеса. Как с ним можно ознакомиться?

— Реестр субъектов МСП ведется Федеральной налоговой службой и размещен на ее официальном сайте отдельным сервисом — rmsp.nalog.ru.

Хочу обратить внимание, что наличие сведений о предпринимателе в этом реестре является одним из условий получения мер поддержки — как государственных и муниципальных, так и мер, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки.

— Ключевой показатель успешности работы с бизнесом — налоговые отчисления: за десять месяцев 2020 года сколько предприниматели принесли городской казне средств? Это больше или меньше, чем сумма за аналогичный период 2019 года?

— В связи с установленными сроками представления налоговой отчетности и сроками уплаты налогов сложно говорить о поступлениях за десять месяцев текущего года. По предварительным данным, за год ожидается поступление 1,6 миллиарда рублей, что меньше суммы налоговых поступлений за предыдущий год на 16 процентов (тогда было 1,9 миллиарда рублей).

— С чем это связано?

— В первую очередь это связано с введенными в 2020 году налоговыми льготами для субъектов малого и среднего предпринимательства.

При этом мы наблюдаем увеличение оборота малого и среднего бизнеса на девять процентов: в 2020 году, по предварительной оценке, он составит 228,9 миллиарда рублей.

— То есть бизнес живет.

— Бизнес держится, он в Сургуте активный, у предпринимателей есть планы и идеи по развитию, — так что жить будем!