Главный внештатный пульмонолог Депздава Югры рассказала о постковидных симптомах и мерах борьбы с ними

Все больше пациентов, победивших коронавирус, сталкиваются со странными постковидными симптомами. Сургутяне в социальных сетях делятся: «Прошло три недели, а я все мерзну и мерзну. Хожу, как капуста — в ста одежках. Хотя для меня это совсем не свойственно! Температуры нет. Если у кого-то было, то как долго проходило?». Оказалось, что случай не единственный – лихорадит и других сургутян, переболевших коронавирусом.

Корреспонденту siapress.ru удалось пообщаться с главным внештатным пульмонологом Депздава Югры и заведующей инфекционным отделением Сургутской ОКБ Светланой Русак. Врач рассказала о возможных постковидных симптомах, встречающихся у пациентов.

— Может ли озноб проявиться как постсимптом COVID-19?

— Это и есть одно из последствий коронавирусной инфекции для организма. При снижении иммунитета длительное время сохраняется субфебрильная температура – до двух-трех месяцев. Ей сопутствуют выраженная резкая слабость утомляемость, плохо переносятся физические нагрузки, перенапряжение и ознобы.

— Какая температура тела считается нормальной в таком случае?

— До 37,5. Также, исходя из особенностей организма, температура тела может быть наоборот ниже привычной нормы – это тоже признак ослабленного организма.

— Нужно ли обращаться за медицинской помощью?

— Пациенты часто приходят повторно. В таком случае лучше в стационар не ложиться, а отправиться домой и следить за состоянием. Остаточное явление в легких сохраняется. По ковиду лечение завершено, потому что сейчас люди идут с отрицательными анализами. А всплески температуры можно объяснить простудой или реакцией иммунитета.

— Как быть в таком случае при посещении общественных мест, куда не пускают с температурой?

— Можно носить с собой везде справку, подтверждающую наличие антител иммуноглобулина G. Кто температурит, у них у всех он будет. Это как вариант, если нужно куда-то срочно выбраться. Выручит в таком случае «Парацетамол»: если выпить одну таблетку, температура нормализуется. Паниковать из-за этого не стоит. Со временем организм восстанавливается и все эти явления проходят.

— Какие еще постсимптомы ковида могут проявиться?

— Бывают депрессивные состояния, такие психоэмоциональные напряжения. С некоторыми даже человек сам справиться не в состоянии. Чувство страха смерти сохраняется у всех, поэтому рекомендуется обращаться за помощью к специалистам-психологам, если человек ощущает проблему. Бывают и панические атаки, и бессонница.

— Как справляться со всеми этими симптомами? Поднимать иммунитет нужно?

— Здесь иммунитет не поможет, потому что другие инфекции вызывают ослабление иммунитета, а с коронавирусом наоборот – идет повышенный всплеск иммунитета. Мы его подавляем в период своего лечения в стационаре. То есть мы, наоборот, гасим иммунитет, поэтому стимулировать его уже нет никакого смысла. К тому же на сегодняшний день не существует препаратов для повышения иммунитета конкретно при новой коронавирусной инфекции.

Здесь должны помочь прогулки на свежем воздухе, физиотерапия, ЛФК. Посещение спортивных секций в силу физических возможностей – насколько слабость позволяет – тоже имеет смысл восстановить тем, кто занимается.

В принципе даже у здорового человека, если он, к примеру, пообедал или поднялся на третий этаж, может подняться температура до 37,2°C – это считается нормальным. Организм затрачивает энергию, а она в свою очередь выходит в повышение температуры тела.

— Сейчас активно продолжается прививочная кампания против гриппа. Через сколько рекомендуется делать укол после выздоровления?

— Вообще после любой острой инфекции прививка ставится не раньше, чем через месяц.

— В начале следующего года правительство Югры анонсировало массовую вакцинацию населения против ковида. Нужно ли ставить укол перенесшим инфекцию?

— От ковида прививаться при наличии антител, я бы сказала, нецелесообразно. У человека уже есть иммунитет против инфекции. Но пока еще не изучен вопрос о длительности его сохранения. Есть различные авторы, ученые из Китая, Америки и Европы, и респираторное европейское общество исследование проводили. Бывает, что до трех месяцев сохраняется иммунитет, затем исчезает. Ну а дальше просто мы еще не наблюдаем исследований, пока недостаточно опыта у нас в этом разделе.

— Антитела появляются у всех пациентов, перенесших инфекцию?

— Согласно исследованиям, не у всех. От 4% до 20%, в зависимости от стран, иммунитет не формируется. В этом случае желательно прививаться. Что «Вектор», что «Гамалея», они выпускают модифицированную вакцину, у которой практически 100% выработка антител происходит – может приспосабливаться к мутации данного вируса.