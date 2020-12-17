16+
Логотип Сиапресс
USD  73,4201   EUR  89,3229  

Новости

Больше новостей
Как вы оцениваете идею сдерживания цен на продукты правительством РФ?
Комментировать
3
Ваше отношение к работе Владимира Путина в 2020 году...
Комментировать
0
Ваше отношение к работе Натальи Комаровой в 2020 году...
Комментировать
0
Ваше отношение к работе Вадима Шувалова в 2020 году...
Комментировать
0
Больше опросов

​Светлана Русак: «От ковида прививаться при наличии антител нецелесообразно»

Главный внештатный пульмонолог Депздава Югры рассказала о постковидных симптомах и мерах борьбы с ними

​Светлана Русак: «От ковида прививаться при наличии антител нецелесообразно»
Фото: Сургутская окружная клиническая больница

Все больше пациентов, победивших коронавирус, сталкиваются со странными постковидными симптомами. Сургутяне в социальных сетях делятся: «Прошло три недели, а я все мерзну и мерзну. Хожу, как капуста — в ста одежках. Хотя для меня это совсем не свойственно! Температуры нет. Если у кого-то было, то как долго проходило?». Оказалось, что случай не единственный – лихорадит и других сургутян, переболевших коронавирусом.

Корреспонденту siapress.ru удалось пообщаться с главным внештатным пульмонологом Депздава Югры и заведующей инфекционным отделением Сургутской ОКБ Светланой Русак. Врач рассказала о возможных постковидных симптомах, встречающихся у пациентов.

Может ли озноб проявиться как постсимптом COVID-19?

— Это и есть одно из последствий коронавирусной инфекции для организма. При снижении иммунитета длительное время сохраняется субфебрильная температура – до двух-трех месяцев. Ей сопутствуют выраженная резкая слабость утомляемость, плохо переносятся физические нагрузки, перенапряжение и ознобы.

Какая температура тела считается нормальной в таком случае?

— До 37,5. Также, исходя из особенностей организма, температура тела может быть наоборот ниже привычной нормы – это тоже признак ослабленного организма.

Нужно ли обращаться за медицинской помощью?

— Пациенты часто приходят повторно. В таком случае лучше в стационар не ложиться, а отправиться домой и следить за состоянием. Остаточное явление в легких сохраняется. По ковиду лечение завершено, потому что сейчас люди идут с отрицательными анализами. А всплески температуры можно объяснить простудой или реакцией иммунитета.

Как быть в таком случае при посещении общественных мест, куда не пускают с температурой?

— Можно носить с собой везде справку, подтверждающую наличие антител иммуноглобулина G. Кто температурит, у них у всех он будет. Это как вариант, если нужно куда-то срочно выбраться. Выручит в таком случае «Парацетамол»: если выпить одну таблетку, температура нормализуется. Паниковать из-за этого не стоит. Со временем организм восстанавливается и все эти явления проходят.

Какие еще постсимптомы ковида могут проявиться?

— Бывают депрессивные состояния, такие психоэмоциональные напряжения. С некоторыми даже человек сам справиться не в состоянии. Чувство страха смерти сохраняется у всех, поэтому рекомендуется обращаться за помощью к специалистам-психологам, если человек ощущает проблему. Бывают и панические атаки, и бессонница.

Как справляться со всеми этими симптомами? Поднимать иммунитет нужно?

— Здесь иммунитет не поможет, потому что другие инфекции вызывают ослабление иммунитета, а с коронавирусом наоборот – идет повышенный всплеск иммунитета. Мы его подавляем в период своего лечения в стационаре. То есть мы, наоборот, гасим иммунитет, поэтому стимулировать его уже нет никакого смысла. К тому же на сегодняшний день не существует препаратов для повышения иммунитета конкретно при новой коронавирусной инфекции.

Здесь должны помочь прогулки на свежем воздухе, физиотерапия, ЛФК. Посещение спортивных секций в силу физических возможностей – насколько слабость позволяет – тоже имеет смысл восстановить тем, кто занимается.

В принципе даже у здорового человека, если он, к примеру, пообедал или поднялся на третий этаж, может подняться температура до 37,2°C – это считается нормальным. Организм затрачивает энергию, а она в свою очередь выходит в повышение температуры тела.

Сейчас активно продолжается прививочная кампания против гриппа. Через сколько рекомендуется делать укол после выздоровления?

— Вообще после любой острой инфекции прививка ставится не раньше, чем через месяц.

В начале следующего года правительство Югры анонсировало массовую вакцинацию населения против ковида. Нужно ли ставить укол перенесшим инфекцию?

— От ковида прививаться при наличии антител, я бы сказала, нецелесообразно. У человека уже есть иммунитет против инфекции. Но пока еще не изучен вопрос о длительности его сохранения. Есть различные авторы, ученые из Китая, Америки и Европы, и респираторное европейское общество исследование проводили. Бывает, что до трех месяцев сохраняется иммунитет, затем исчезает. Ну а дальше просто мы еще не наблюдаем исследований, пока недостаточно опыта у нас в этом разделе.

Антитела появляются у всех пациентов, перенесших инфекцию?

— Согласно исследованиям, не у всех. От 4% до 20%, в зависимости от стран, иммунитет не формируется. В этом случае желательно прививаться. Что «Вектор», что «Гамалея», они выпускают модифицированную вакцину, у которой практически 100% выработка антител происходит – может приспосабливаться к мутации данного вируса.


нравится (1) не нравится (1)
Сегодня в 10:41, просмотров: 212, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Совпадение? У кандидата на пост главы Сургута обнаружились связи с бизнесменами, желающими получить теплосети в концессию 2519
  2. ​Департамент здравоохранения Югры прокомментировал ситуацию с выплатами врачам в сургутской поликлинике №2 2462
  3. ​Первая женщина в кандидатах! Зарегистрировались еще два претендента на пост главы Сургута 1927
  4. Трубный завод Северстали в Сургутском районе замер в ожидании 1667
  5. ​Больше, чем банк. О сервисах и продуктах Сбера в Югре - Ольга Ющенко 1432
  6. В Сургутском районе педофил совращал девочек через переписку во «ВКонтакте» 1230
  7. ​МегаФон сделал внутрисетевые звонки доступными при отрицательном балансе 905
  8. ​Чем мне запомнится «шуваловский модерн» 732
  9. Уменьшение города, отток людей в частный сектор и запрет на высотные дома — мои пожелания новому главе Сургута 701
  10. ​Югорчане одни из самых дисциплинированных плательщиков по потребительским кредитам в стране 620
  1. ​Непонятно это все 11496
  2. ​Четвертым претендентом на пост главы Сургута стал скандальный оппонент администрации 6719
  3. ​Вторым кандидатом в главы Сургута стал руководитель одного из интернет-каналов города 6472
  4. «Звон», «Музыкант», «Ночная птица». Чем нам запомнится Андрей Сапунов 5806
  5. ​Жердев, Кириленко, Базаров, Трубецкой… 12 людей, которые могли бы претендовать на место Шувалова 5298
  6. ​Александр Филипенко прервал молчание ради объективной истории Югры 4357
  7. ​На дороге в Нефтеюганске умер водитель «Лады» 3904
  8. ​Ученик нефтеюганской школы пожаловался на запеканку с плесенью. Но все оказалось не так просто 3853
  9. Депутат думы Нефтеюганска скончался накануне из-за коронавируса 3708
  10. Экс-мэр Сургута вошел в аппарат губернатора Югры 3686
  1. Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем 21894
  2. ​Вахтовик хотел заказать девочку и получить бонусы, но финансовая фортуна отвернулась от него 18064
  3. Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей 15119
  4. ​На первоклассника в Нефтеюганске напали «не агрессивные» собаки 14833
  5. ​Омич пойдет под суд за продажу в Пыть-Яхе ядовитого алкоголя 13945
  6. В Нефтеюганске зарезали мужчину из-за мусора 12012
  7. ​В Сургуте на перекрестке Энгельса-Энергетиков поменяли схему движения // ВИДЕО 12003
  8. Пьяный дебошир попытался захватить сургутский автобус 11972
  9. ​Непонятно это все 11496
  10. ​Ночной пожар в Югре унес жизни нескольких человек 10557

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика