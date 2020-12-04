Грандиозные планы в цифровизации превратят Сургут в город будущего

Роль цифровизации во всем мире приобретает с каждым годом все большую значимость. Особенно это стало заметно в период бушевания пандемии, когда все, что только можно, перевели на дистант: образование, приемы в социально значимых учреждениях, офисную работу и пр. О том, как справился Сургут с этим переходом, какое цифровое ноу-хау ждет его в ближайшем будущем и какие системы, незаметные для глаз горожан, делают нашу жизнь лучше и безопасней, мы поговорили с директором МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута» Павлом Зыковым.



- Для начала: какими достижениями в цифровизации Сургут может похвастаться по итогам 2020 года?

- Чем можно похвалиться – это тем, что Сургут один из немногих городов вышел на федеральную крауд-площадку «100 городских лидеров». Наш проект прошел отбор и стал участником программы в номинации «Цифровые городские сервисы и решения». В течение этого года мы с экспертами из Москвы и Израиля разрабатывали проект «Шагомер», который встроен в наше приложение «Горожанин». Этот «Шагомер» считает шаги пользователей приложения и переводит их в километры. Километры каждого жителя складываются в единую цель, которую жители достигли совместными усилиями. Целью данного проекта было – привлечь жителей города к соучастию в проектировании значимых городских территорий, в частности парка «За Саймой». Есть сейчас масштабные планы по его реновации, поэтому хотели привлечь как можно больше сургутян к активному голосованию. Наш проект вышел в финал программы, который проходил в Сочи. Эксперты очень хорошо отзывались о работе. Разработка также победила в общественном голосовании, набрав наибольшее число голосов. Этим опытом заинтересовались в Москве: хотят организовать что-то подобное в парке имени Горького.

Второе достижение Сургута – это участие в большом федеральном проекте по созданию «Интеллектуальной транспортной системы» (ИТС). Средства на ее создание выделяет Росавтодор. Наш город стал единственным в регионе, который получил федеральное финансирование. Целью данной системы является создание большого программного комплекса, который будет управлять светофорами города, анализировать и регулировать загруженность на перекрестках. В народе эту систему назвали «Умными светофорами».

Но тут предполагается не только регулирование светофоров. ИТС – это более глобальная система, которая учитывает и другие факторы, строит различные сценарии управления дорожным движением. К примеру, на автобусы устанавливаются датчики GPS, они позволяют отслеживать местонахождение транспорта. Допустим, автобус отстает от графика из-за пробок, в это время система сама принимает решение и открывает нужные светофоры, чтобы разгрузить дорогу перед автобусом. Также ИТС позволяет учитывать работу уборочной техники, чтобы она не мешала транспортному потоку и не провоцировала пробки. Система также оснащена функцией весового контроля, оценивает возможный вред дорожному покрытию от тяжеловесного крупногабаритного транспорта.

- Когда такие «Умные светофоры» заработают?

- Сейчас идет проектирование данной системы. Уже выбраны технологии, которые помогут реализовать проект. Важно подобрать самое оптимальное решение по наполнению и стоимости. В общем на эти цели из федерального бюджета выделено 240 млн рублей. Ежегодно в течение трех лет мы будем получать по 80 млн рублей, постепенно разрабатывать и внедрять. Первый этап пройден в этом году – мы заключили контракты на поставку оборудования, в 2021 году будем заниматься реализацией. Установим умные светофоры и уже не будет такого простоя на перекрестках, где мы внедрим данные решения.

- Уже известно, какие это будут перекрестки?

- Вообще мы приобретаем в этом году 40 контроллеров. В общей сложности в Сургуте порядка 170 перекрестков, самые основные и загруженные из них постараемся оснастить современным оборудованием, которое автоматически будет управлять движением. Этим проектом предусмотрено даже реверсивное движение – в принципе не ноу-хау, но в Сургуте такого еще нет. Это опыт больших городов, когда есть выделенная полоса, и в определенное время движение по ней идет в одну сторону или в другую.

Пилотный участок мы для себя уже определили – улица Островского. Сейчас согласовываем с ГИБДД это решение. Там очень много транспорта едет на промзону утром, а вечером люди, наоборот, едут с работы в город и участок дороги до улицы Профсоюзов, а то и до проспекта Мира сильно загружен. Думаем, что реверсивная полоса позволит разгрузить этот участок.

- Сложно ли получить финансирование на реализацию технических проектов?

- Что-то новое строить всегда дорого. Конечно, сейчас стараемся поддерживать уже созданное ранее, развивать. На что не можем получить бюджетные средства, решаем своими силами, работают наши специалисты. Сложности, конечно, есть – проектов, задач, идей очень много. Федеральные проекты, в свою очередь, чаще всего заточены под какую-то конкретную задачу.

- Роль цифровизации в период пандемии особенно возросла. Как справились с переходом на дистант в образовательных учреждениях?

- Если брать в части образования, на мой взгляд, адаптировались очень быстро: дети, родители, учителя. На начальном этапе были сложности, когда дети, родители не могли быстро подключиться, настроиться. Но адаптация заняла буквально несколько недель. На сегодня, считаю, Сургут хорошо с этим справляется. Дети, которые дома не имеют компьютерной техники, получают необходимое оборудование в школах. Им также оказывается и техническая поддержка.

- Все ли социально-значимые учреждения сегодня имеют сервисы для работы с населением? Есть проблемы в этом плане?

- Самой актуальной в этом плане, наверное, стала система здравоохранения. Хотя это больше вопрос к правительству Югры, потому что медицину курирует окружной департамент. Тем не менее, могу сказать, что сегодня доступность и работоспособность сервисов медучреждений в полном порядке. Если есть сложности с электронной записью, то всегда можно прийти в учреждение и записаться к специалисту через терминал или по телефону. Считаю, что тоже все достаточно хорошо адаптировано.

- Зачем создавался портал «Твой Сургут» и можно ли его сравнить с «Центром управления регионом», который не так давно заработал в Югре и предназначен для обработки обращений и жалоб от граждан?

- Система «Твой Сургут» позволила администрации быстро реагировать на обращения жителей. Цель такой системы – это, конечно, более оперативно получать от жителей обращения, жалобы, замечания, предложения, и отрабатывать их. Сейчас внутренним регламентом установлен трехчасовой дедлайн реакции на каждую заявку. «Твой Сургут» – это, наверно, небольшая часть «Центра управления регионом», который заработал в Югре. В настоящее время он фактически выполняет те же функции, что и наш муниципальный сервис. Но в перспективе будет выполнять и другие системные задачи. Хотя мы эту практику ввели раньше – «Твоему Сургуту» уже около четырех лет. В период пандемии нагрузка на него возросла.

- Все ли сургутяне имеют доступ к широкополосному интернету?

- Весь жилой фонд городской части и поселки обеспечены доступом к широкополосному интернету. Мобильным интернетом покрыт весь город. Есть проблемы у людей, которые живут в дачных кооперативах, потому что не везде стабильная мобильная связь. Если семья живет в частном доме за городом, у детей возникают сложности в том же подключении к онлайн-урокам. Нет высокой скорости интернета. Но наши городские операторы связи уже приняли это в работу и оснащают дачников высокоскоростным интернетом, именно наземным, проводят туда линии связи и подключают дома сургутян, проживающих в дачных кооперативах.

В этом году порядка 6000 дачных участков получили возможность подключения к интернету и интерактивному телевидению. Это кооперативы, которые находятся за жд-вокзалом: СОТ «Виктория», «Пищевик», «Газовик», «Рябинушка». Ранее подключили «Дорожник», сейчас коммуникационные сети заводят в кооперативы в районе аэропорта. Я думаю, в следующем году еще большая часть дачников получит доступ к сети.

- Что собой представляет система «Безопасный город» и как она работает?

- Безопасный город – это уже не просто система видеонаблюдения, а аппаратно-программный комплекс, который включает в себя очень много различных сервисов: видеонаблюдение, фото- видеофиксация, мониторинг погодных условий, уровня воды в реке Обь, окружающей среды, систем водо- и теплоснабжения – это есть точки интеграции с нашими ресурсоснабжающими организациями. Кроме того, система 112 – прием экстренных звонков, распределение заявок между службами пожарной части, полиции, скорой помощи, система оповещения жителей города, которая постоянно тестируется у нас – это небольшая видимая часть крупного механизма, который работает на безопасность горожан.

- Могут ли сами сургутяне получить доступ к видеоконтенту с камер «Безопасного города»?

- Система закрытая, она не для общего пользования. Но при необходимости, если требуется поднять какую-то видеозапись, найти, к примеру, повреждение автомобиля, можно обратиться в наши органы внутренних дел с заявлением. Они имеют доступ к видеоархиву. Единственное, есть система «Безопасный двор», где в режиме реального времени доступ к контенту есть у всех желающих, а вот архив доступен только пользователям системы.

- А что такое ортофотоплан и для чего он был придуман?

- Нами была разработана также муниципальная геоинформационная система для нужд сотрудников структурных подразделений администрации. Она позволяет на карту города накладывать картографические слои различных ресурсных, коммуникационных сетей. И в эту же систему внедрили ортофотопланы – это высотные фотографии с геопривязкой. Их используют как кальку для выявления незаконных построек, фиксирования фактического состояния зданий на соответствие нормативным, проектным документам.

- Система отслеживания посетителей заработала в Югре с конца ноября. Насколько сложно запустить в работу такую систему, и есть ли повод переживать югорчанам за использование их персональных данных?

- Это окружной проект, мы, можно сказать, косвенно к нему относимся. Считаю, что жителям округа нечего бояться. Кто-то говорит, что за нами следит «Большой брат». Никто за нами не следит, это никому не нужно. Система необходима для нашей же безопасности: зная, что где-то рядом в определенный момент времени находился зараженный коронавирусом человек, ты уже более щепетильно станешь относиться к своему здоровью, обратишь внимание на какие-то возможные симптомы, лишний раз откажешься от посещения общественных мест.

Система работает так, что, приходя в общественное заведение, человеку нужно с помощью QR-кода отметить свое посещение. Ну что здесь можно узнать? Только, что человек с определенным номером телефона был в этом же месте вместе со мной. В соцсетях ведь никто не боится что-то рассказать о себе, а какая-то мелочь многих пугает.

- Куда Сургут будет двигаться дальше в плане развития цифровых систем?

- Идей много в части развития информационных сервисов для жителей города. То же мобильное приложение «Горожанин», которое хотелось бы развить в направлении информирования граждан. Улучшить сервисы предоставления муниципальных услуг, чтобы минимизировать посещения гражданами многофункциональных центров, администрации города, чтобы всю необходимую информацию можно было получить из дома. К примеру, в этом году мы внедрили такую систему, как «Твой двор», где можно узнать все о доме, увидеть план межевания территории, кто является владельцем, какие сети проходят. Развивать нужно уже действующие разработки: те же системы «ИТС», «Безопасный город».

Все упирается в финансирование. Федеральные проекты помогают. Мы подаем заявки, проходим отбор, получаем средства. Что-то делаем за счет местного бюджета, своими силами. У нас есть штат специалистов, которые сами разрабатывают некоторые проекты. К примеру, «Горожанин» – это полностью работа местных программистов. Для нас это был первый опыт создания мобильного приложения, но мы его сделали, внедрили. Проект позволил родителям школьников сэкономить значительную сумму на информировании о входе ребенка в школу и выходе из образовательного учреждения. Потому что все иные системы работают посредством SMS-уведомлений, за что родителям приходилось регулярно платить деньги. Сейчас через наше мобильное приложение это делается бесплатно. Это была наша главная задача. Также оно оповещает об актировках. Планируем сделать его еще и читательским билетом, то есть интегрировать с нашей библиотекой. Размышляем, каким образом внедрить туда же еще информирование о городских мероприятиях – что-то вроде афиши Сургута.