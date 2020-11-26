28 ноября в Сургутском районе пройдет форум финансовой грамотности «Деньги по уму»

В РМЦ 28 ноября состоится форум финансовой грамотности «Деньги по уму», где молодёжь Сургутского района получит возможность узнать всё о грамотном управлении финансами. Нам удалось побеседовать с автором проекта Региной Гильмидиновой о финансах, команде и бюджетных лайфхаках из ее личной жизни.



— Как думаете, умеет ли современная молодёжь правильно распоряжаться своими финансами?

— Зачастую молодые люди не понимают важности личного финансового планирования на долгий срок, недооценивают опасность множественных кредитов или займов на большие суммы. Многие полагаются на «авось» или «как-нибудь выплачу». На мой взгляд, финансовой грамотности необходимо обучать ещё со школьной скамьи, тем самым, давая ребятам возможность вступить во взрослую жизнь с чётким пониманием финансовых механизмов и инструментов движения денег.

— Вы — автор проекта «Деньги по уму». Расскажите, как возникла идея?

— Чем чаще люди сталкиваются с платежами и долговыми обязательствами, тем больше ощущается потребность в умении экономить и рационально распределять свои затраты. Почему бы не обучить молодёжь Сургутского района искусству управления деньгами, тем более, что глава района Андрей Трубецкой подарил нам эту прекрасную возможность. Форум финансовой грамотности — ключ к успешному управлению своими деньгами, а, значит, залог надежного будущего!

— И решили самостоятельно взяться за реализацию?

— Нет, проект реализуется в команде единомышленников, в которой: Совет молодёжи Барсово при Совете депутатов IV созыва, Молодёжный парламент при Думе Сургутского района VI созыва и автономная некоммерческая организация «Феникс». Ещё нас поддерживает Районный молодёжный центр и служба молодежной политики.

— «Деньги по уму» — единственный Ваш проект?

— Нет. 21 ноября мы совместно с АНО «Феникс» реализовали форум для Советов молодёжи. Трансляция эфира есть в группе РМЦ. Помимо этого, в рамках форума Финансовой грамотности проходит кейс-чемпионат, целью которого является определение уровня знаний молодежи об эффективном управлении деньгами. Целевой охват аудитории: от 14 до 35 лет.

— Я знаю, что в этом году Вы выиграли грант от главы Сургутского района. Трудно было?

— В Сургутском районе администрация поддерживает молодёжь не только финансово. Осуществляется гранатовая поддержка, есть возможность участия в различных форумах, поддерживаются молодые предприниматели — много возможностей, было бы желание! Самое главное: не сдаваться, не сходить с намеченного пути, тем более, что в Сургутском районе для этого есть все необходимое. Важно помнить, что вы не одни и вас всегда поддержат!

— Регина, а у Вас есть личные финансовые фишки или ловкие приёмы, что используете в быту?

— Да, есть. К примеру, когда я планирую приобрести что-то, что предполагает больших затрат, я во-первых, не делаю это спонтанно. Во-вторых, всегда стараюсь накопить необходимую сумму. Это лучше, чем брать кредит. Деньги можно копить на накопительном счете, где они лежат под процент. Таким образом я меняю привычную картину: когда покупаешь что-то в кредит — платишь цену продукта + процент в банк (за привилегию быстрой покупки), тогда как в моем случае я коплю, а банк докладывает к моей сумме процент. Так покупки становятся дешевле. На всех моих картах подключена функция кэш-бэк. На первый взгляд, кажется, что 1% возврата от покупки — это смешная и невесомая цифра, но если посчитать, к примеру, возврат за весь год — получится немало. Подключайтесь к форуму «Деньги по уму» 28 ноября и, надеюсь, у вас тоже появятся полезные финансовые привычки.