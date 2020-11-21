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​Илья Яблоков: «Россияне живут в мире тотального недоверия. Это большая трагедия и большая опасность для страны»

Автор книги «Русская культура заговора» Илья Яблоков – про конспирологичность мышления российского руководства, тотальное недоверие россиян и таящихся в этом опасностях

​Илья Яблоков: «Россияне живут в мире тотального недоверия. Это большая трагедия и большая опасность для страны»
Фото TV2

Российское руководство, а следом – существенная часть общества – погружены в глубоко конспирологичное представление об окружающей действительности. Поэтому главный сюжет государственных СМИ – про козни, которые нам якобы строит западная цивилизация. Откуда берется эта конспирологичность, почему россияне никому не верят, и какая в этом всем опасность для нашей страны – СИА-ПРЕСС поговорил с лектором Университета Лидса (Великобритания), автором книги «Русская культура заговора» Ильей Яблоковым.

– По роду вашей научной деятельности вы знаете множество теорий заговора. Можете назвать ту, которую считаете самой вредной для России?

– Я не думаю, что есть отдельная теория заговора, вредная для нашей страны. Но в целом вера в то, что миром правят некие тайные или явные силы – это, мне кажется, самое плохое, что может быть в головах людей, ответственных за развитие целого государства. При такой установке они легко верят в теории заговора, что якобы долларом управляют Ротшильды или Рокфеллеры, и они же ставят президентов США, которые потом исполняют их приказы. Когда руководящие Россией люди демонстрируют подобного рода аналитику – это очень обидно и очень опасно.

– Почему опасно – понятно. А почему обидно?

– Обидно потому, что ты ожидаешь от людей, которые входят в политическую и финансовую элиту страны, более качественной аналитики и более развитого критического мышления. Обидно, что в этом плане состояние элит в России сильно плохое. И я должен сказать, что такая ситуация не только в нашей стране, но и на всем постсоветском пространстве, и в центрально-азиатских республиках. Тут влияет и качество образования, и полнейшее отсутствие какого-либо медиа-тренинга, критического мышления, неспособность людей включиться в информационные потоки. Хотя, с другой стороны, Трамп вон включен в потоки – и все равно потребляет только то, что ему показывают по FoxNews.

– По-моему, конспирологичность мышления в элитах часто встречается в автократиях. А в западных демократиях это бывает?

– В целом теории заговора не ограничены авторитарными режимами. Просто в западных демократиях некоторые конспирологические теории стигматизируются. Например, недавно в Великобритании лидер лейбористов Джереми Корбен был отстранен от руководства партией из-за того, что поддерживал антиеврейские теории заговора.

То есть ты можешь активно использовать конспирологию, чтобы усилить свою электоральную базу. Но, с другой стороны, есть вероятность, что эти попытки отвернут от тебя большую часть населения – как раз это мы наблюдали в случае с Трампом, который является сторонником разных конспирологических теорий, и для него это закончилось тем, чем закончилось.

В этом плане разница между авторитарными и демократическими странами в том, что теории заговора, выгодные автократу, поддерживаются, развиваются и всячески промоутируются подконтрольными медиа, а конспирологические теории, несущие угрозу режиму, запрещаются и наказываются. В демократиях многое зависит от законодательства, которое может запрещать некоторые теории заговора – например, в США ограничений нет, а в Великобритании или Германии такое есть. Но в любом случае, в демократических режимах политики в какой-то мере могут обращаться к конспирологии, но не факт, что эта стратегия будет выигрышной.

– Каким образом теории о мировом правительстве и всезападном заговоре против России попадают в головы нашего руководства? Есть такая версия: молодость управляющих нами людей прошла в 70-х годах ХХ века, на пике Холодной войны, и они просто не представляют себе, что мир изменился и что можно жить в иной парадигме.

– Этот фактор, безусловно, наложил отпечаток на качество аналитики нашего руководства. Если мы посмотрим, как представители российского истеблишмента формулируют некоторые утверждения, например, о шпионаже НАТО, то это нельзя будет отличить от детективов 70-х годов типа «ТАСС уполномочен заявить». Я думаю, что есть такая культурологическая составляющая.

С другой стороны, почти невозможно отследить, как такого рода концепции попадают в головы лидерам, да и вообще всем людям. Важно то, что мы в России сегодня живем в ситуации постоянного недоверия. Что бы ни произошло – это не то, чем кажется, это кому-то выгодно, это чей-то план, чья-то пиар-кампания и так далее.

Подобное тотальное недоверие ко всему, что происходит вокруг, восприятие мира не таким, какой он есть – это, с одной стороны, травма от крушения СССР и связанных с ним иллюзий, и, с другой – следствие роли денег в нашей стране и уверенность, что благодаря ним можно сделать вообще все, что угодно. Убежденность в том, что в России все можно решить за деньги или купить – это последствие советского блата, который в постсоветскую эпоху превратился в главный драйвер социального успеха человека. Когда разрушены институты, ты опираешься на тех, кого знаешь, с кем у тебя есть совместные интересы, и возникает уверенность, что все вокруг работает точно так же.

Пример: в 2015 году после истории с PussyRiot было опубликовано видео, где адвокат Марк Фейгин и Петр Верзилов обсуждали, как они зарегистрируют бренд PussyRiot и будут использовать его в целях промо и бизнеса. Это использовала госпропаганда, которая заявила: теперь понятно, что вся история с танцами и очернением РПЦ была придумана только чтобы заработать денег. И ведь действительно непонятно, где правда, а где вымысел, где пропаганда, а где рациональное зерно. Может, девушки не планировали изначально создавать этот бренд, а потом поняли, что в этом есть смысл. А может, нет.

Получается, что каждый россиянин живет в реальности, где не знает, чему верить. Не знает, где правда, где чьи интенции, кому где выгодно. Знает только то, что мир чудовищно несправедлив, и почему он должен в этой ситуации доверять тому или иному человеку или политику или шоумену или еще кому? Это большая трагедия.

И на это все накладывается фактор социальных сетей и информационных пузырей. То есть россияне стали жертвами не только отсутствия институтов и стабильных ценностей, на которые можно опираться, но и алгоритмов. Сейчас существует огромное количество контента, в котором обычный человек разобраться не может. И он начинает доверять тому, что всплывает в предложке Youtube, а это может быть как хороший ученый, так и шарлатан. Так что соцсети эту сложную ситуацию не улучшают.

– А как это лечится?

– Вообще любое общество, которое вышло из тисков тоталитаризма и потом погружается в авторитаризм из-за отсутствия институтов. Поэтому тут я соглашусь с рядом политологов, которые говорят, что нужно восстанавливать институты – права, репутации, смены элит и так далее.

– Вы говорили про влияние образования на восприятие теорий заговора. А есть еще какие-то факторы? Возраст, социальная среда, что-то еще?

– Насколько мы сейчас понимаем, ни возраст, ни профессия, ни гендер, ни даже политические взгляды не влияют на популярность той или иной теории заговора. Все конспирологические теории появляются и набирают популярность ситуативно. Например, в Томске кандидат от «Единой России» проигрывает выборы человеку Алексея Навального. Соответственно, проигравший кандидат начинает воспринимать всю историю вокруг Навального и его отравлением как заговор каких-нибудь спецслужб с целью уронить власть «Единой России» в Томске.

В этом плане мой изучающий конспирологию коллега Джозеф Ушински сказал: теории заговора – для лузеров. Если человек проиграл выборы или еще что-то – у него будет больше оснований считать, что его победу каким-то образом украли.

– Понятно, почему рассказам, например, про Мадлен Олбрайт, которой приписали слова о «несправедливо принадлежащей России Сибири», верит старшее поколение – им об этом по телевизору рассказывают. Но почему в это верят молодые и прогрессивные люди?

– Вы не забывайте, что Мадлен Олбрайт для них – абсолютно вымышленный персонаж. Я вот из того поколения, которое еще помнит ее вживую в статусе госсекретаря США, у меня есть персональная смычка с этой исторической фигурой. А у молодого поколения ее нет, для них Олбрайт – это вымышленный человек, наиболее важной чертой которого является ее статус госсекретаря США. Поэтому тут важнее антиамериканизм, влияющий на умы людей, нежели какие-то исторические факты.

Еще один нюанс – нынешнее молодое поколение родилось с интернетом в руках. И если кто-то попадает в определенные паблики, читает определенные тексты, смотрит видео, и в условиях ухудшающегося школьного образования у него нет никаких исторических или не дай бог политологических знаний, которые бы позволили критически отнестись к получаемой информации. Поэтому они просто будут верить спикеру, который кажется им знакомым и мнению которого они доверяют.

– А как же фактчекинг?

– О чем вы? Вы сами часто им занимаетесь, когда видите что-нибудь в новостях или Facebook?

– Если возникают подозрения по поводу какой-то информации – да.

– И когда это было в последний раз?

– Не скажу. Ладно, подловили. А влияет ли приверженность к одной теории заговора на восприятие других?

– Да. Социологи доказали, что если человек верит в одну теорию заговора, то вероятность того, что поверит в другую, очень высока. Причем они могут быть даже взаимоисключающими.

– Тогда можем ли мы говорить, что, насаждая конспирологию об антизападном заговоре против России, наши власти фактически организуют антиинтеллектуальный рывок?

– Я поиграю в адвоката дьявола и предположу, что 15 лет назад у администрации президента не было такого плана или цели. Но есть другая опасность, которую, я боюсь, наши власти плохо понимают и не осознают. Как только ты выпускаешь джинна конспирологии из бутылки, чтобы показывать своим гражданам врага – сначала одного, потом другого, потом третьего и так далее, в какой-то момент люди, которые тебя поддерживают и активно делятся со своим окружением этими взглядами, могут уверовать во что-то другое или стать более радикальными.

Наши теории заговора очень тактические – как правило, они запускаются под выборы или решение каких-то локальных задач. Но власти думают, что вот референдум проведен, дело сделано, можно жить дальше. А попавший в сети конспирологии человек продолжает что-то читать и смотреть, и постепенно радикализуется, что может привести к тяжелым последствиям. Вполне возможно, это приведет к ренессансу правых националистических идей на новом уровне.

Все-таки теории заговора – это язык ненависти. На нем невозможно построить единую нацию. Боюсь, наш истеблишмент этого не понимает.


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21 ноября в 08:41, просмотров: 1077, комментариев: 12
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
21 ноября в 11:29
Терки Навального с ЕР к улучшению уровня жизни большинства россиян никакого отношения не имеют – это терки между хреном и редькой.

И что уж точно требуется большинству россиян, так это смена государственного строя, который установился в России в 90-е годы, после поражения в холодной экономической войне, не в пользу этого большинства и местного населения России, но в пользу продажного истеблишмента. А не усугубление этого строя с помощью продажных же навальных и советологов лекторов Университета Лидса из Великобритании – страны которая исторически считает Россию своим геополитическим врагом. Что тоже еще никто не отменял со времен начала истории человечества – геополитические интересы стран и амбиции экономического господства.

И пока не сменится строй с вопиющим социальным неравенством, который установился в России с помощью западных советологов, никакой единой нации точно не будет. Будет вечная зуда. И социально справедливый строй в России, это точно не по западному образцу. Хотя бы ввиду громадной разницы исторического склада России с западными странами. И никакой конспирологии.

444 Сергей Б
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21 ноября в 11:52
Уважаемый Сергей, а на какой строй вы предлагаете поменять нынешний российский конституционный строй?
Сергей Б 444
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21 ноября в 12:06
На строй где мазурины с путинцами будут полемизировать в бараках на Колыме. Чтоб россиянам жить не мешали.
Сергей Б
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21 ноября в 12:08
Ну не на такой как в Украине, точно.
444 Сергей Б
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21 ноября в 12:18
Ну, это же не ответ. На какой строй вы предлагаете поменять нынешний российский конституционный строй, чтобы он был социально справедливый строй, точно не по западному образцу, точно не такой как в Украине и точно не такой как в России?
Сергей Б 444
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21 ноября в 12:29
Щас все брошу и начну перед тобой бисер метать.
444 Сергей Б
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21 ноября в 12:46
Значит, просто покрасоваться решили. Мол, подавай мне, золотая рыбка, государственный строй, а какой, знать не знаю. Выходит, вся эта ваша демагогия "и никакой конспирологии" лишь для красного словца, а на поверку яйца выеденного не стоит.
Сергей Б 444
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21 ноября в 13:00
А на поверку перед тобой грязным троллем просто никто бисер метать не хочет.

Остальные все всё поняли, включая автора, надеюсь.

444 Сергей Б
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21 ноября в 13:43
Да никто и не прочитал ваше "подавай мне, золотая рыбка, государственный строй, а какой, знать не знаю". Просто все знают давно, что вы это для красного словца пишете, лишь бы потроллить.
Сергей Б 444
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21 ноября в 14:06
Да я как-то на автора бестселлеров и не претендую. Вот ты бы еще не читал и нормально было бы.
kosha Сергей Б
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21 ноября в 22:34
Жаль только , что нет сейчас - " .....есть такая партия ..." , и даже совсем не просматривается , КПСС показала полную неспособность на что-то ,а КПРФ и вообще скомпромитировала себя своими миллионерами . Не вижу никаких движущих сил для осуществления перемен в настоящее время .А насчет системы ничего сложного думаю не существует , и в советские времена были и хозрасчетные и кооперативные организации ( не из 90-х) без всякой уравниловки и результаты деятельности вполне сносные - по труду и жили . А вот со всякими " делать бабки из бумаги или рубль вложил , а два урвал " конечно придется покончить , как и со всякими нетрудовыми доходами .
444 Сергей Б
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Сегодня в 13:21
Браво! К статье о бреде конспирологии тут же настрочили коммент про телевизионный антироссийский заговор Великобритании. И, говорит, никакой конспирологии... Совсем уже.
Как вас автор-то приложил, дорогой Сергей Бражников, адепт секты распущенной "совести": "попавший в сети конспирологии человек продолжает что-то читать и смотреть, и постепенно радикализуется, что может привести к тяжелым последствиям. Вполне возможно, это приведет к ренессансу правых националистических идей на новом уровне."
Спасибо вам за наинагляднейшую иллюстрацию статьи! Пишите еще.
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