Начальник сургутского загса о разнице в брачных традициях России и Европы и нежелании молодоженов участвовать в массовых регистрациях

В этому году Сургутскому загсу ровно сто лет. Первые официальные данные о рождении, смерти и, конечно же, заключении брака зафиксировали в далеком 1920 году, когда численность города едва превышала тысячу человек. Как сегодня работает едва ли не самое важное учреждение для каждого человека в городе – в интервью с его начальником Татьяной Макаровой.

– Первый вопрос, конечно же, связан с количеством разводов. Многие эксперты по семейным делам предвидели страшное: самоизоляция сильно ударит по ячейкам общества, потому что, давая клятву о взаимной любви и верности, мало кто подозревал, что придется месяцами находиться в обществе друг друга в замкнутом пространстве.

– Предположения пока не подтверждаются. С января по октябрь текущего года мы развели на 21 процент меньше пар, чем годом ранее. Вероятно, у нас очень крепкие семьи в Сургуте и пандемия их только сплотила.

– Желающих зарегистрировать отношения в это смутное время тоже уменьшилось?

– Конечно, сложившая ситуация немного сократила число влюбленных, готовых вступить в брак. Но снижение количества бракосочетаний стабильно наблюдается последние несколько лет. Основная причина – возрастная категория женихов и невест. Сейчас к нам приходят те, кто был рожден в 1990-е годы, в период демографического спада. Раз рождалось меньше детей, то и пар, регистрирующих свои отношения, стало тоже меньше.

Вторая причина сокращения числа мужчин и женщин, готовых связать себя узами Гименея, високосный год. Среди молодых по-прежнему встречаются суеверные.

Но тотального отказа от создания семьи в городе не было. Находились пары, для которых ограничения, связанные с пандемией, не становились препятствием на пути создания новой ячейки общества. Возможность подать заявление и вступить в брак оставалась. Просто процедура стала несколько специфичной в плане количества гостей и внешнего вида. В одно время допускалось нахождение в зале только молодоженов, регистратора и фотографа, потом было послабление, и новобрачные могли приглашать до 35 гостей. Сейчас по правилам, установленным в округе, во время регистрации в одном зале допустимо нахождение не более восьми человек. Но во всех этих случаях на лице у людей должны быть маски.

– Кто оказались самыми нетерпеливыми, кому ковид нипочем?

– Когда браки и разводы, назначенные на апрель и май, переносились на более поздние сроки согласно постановлению губернатора Югры, то в этот весенний период мы все равно регистрировали молодых. Но это была категория граждан с особыми обстоятельствами, когда невеста беременна и откладывать свадьбу уже некуда. В течение двух месяцев мы зарегистрировали 71 такую пару. Чтобы понимать, много это или мало отмечу, что в осенний период женится до 250-300 пар ежемесячно, а летом – до 500!

Шесть лет в Сургуте просуществовала традиция массовых регистраций. За это время свои отношения узаконили 65 пар. Фото: siapress.ru





– А Вам что-нибудь известно о брачных договорах молодых?

– Мы не имеем отношения к этому процессу, пары на свое усмотрение подписывают подобные документы у нотариуса. Не сообщается нам и о браках по расчету. Абсолютное большинство пар к нам приводят чувства (улыбается – прим. авт.), видно, что они влюблены и хотят создать семью. Крайне редко встречаются безэмоциональные пары, но ведь люди разные, есть очень сдержанные и скромные.

– Когда открывали Дворец торжеств, шла речь о том, что в нем будут работать в том числе специалисты по укреплению семейных отношений, психологи. В итоге есть такие? Помогают ли они разрешать конфликты в паре и не доводить дело до развода?

– Одно время в здании действительно работал приглашенный психолог. Но, как я понимаю, его услуги были не сильно востребованы.

– То есть культуры работы с психологом у населения все еще нет?

– Получается, что так. Когда люди приходят в загс, они уже настроены на получение какого-то конкретного документа и зачастую не видят для себя смысла обращаться к психологу, чтобы найти другой выход из ситуации. Бывало, что мы предлагали пообщаться с психологом, хотя наша задача принять заявление, сталкивались с тем, что люди редко положительно воспринимали информацию о возможности обращения к психологу.

– Сколько человек сегодня работает в управлении? Девушки, которые проводят торжественные церемонии специально этому где-то обучаются? Кто им ставит голос?

– В загсе 16 муниципальных служащих, регистрацию могут проводить шесть из них. Как таковых курсов для наших работников не проводится, какого-то дополнительного образования тоже в стране нет. Только наработанная практика и самообразование.

– Что можно сказать о дресс-коде для сотрудников?

– Внешний вид коллектива соответствует требованиям, которые распространяются на любого муниципального служащего Сургута. Если говорить о деталях, то, например, регистратор представляет государственную услугу и в короткой юбке церемонию проводить не уместно (улыбается – прим. авт.).

– Понятно, что вы бюджетная структура, но может у управления имеется некий универсальный рабочий гардероб, например, одежда для церемоний?

– Когда-то рассматривали вопрос формы, но пока он неактуален. Ранее приобретались торжественные наряды для церемоний, мы их до сих пор используем при необходимости. В основном же сотрудники проводят регистрации в собственной деловой одежде.

– А тексты торжественных речей для молодых одинаковые? Кто их пишет?

– Речь составляют работники загса – регистраторы. Есть как минимум три варианта базового текста – для возрастных пар, для вступающих в брак впервые и тех, кто пришел в наши стены повторно. В речи учитываются пожелания брачующихся, например, не все любят длинные монологи. Специалисты, произнося торжественную речь, наблюдают за реакцией молодоженов, всегда ориентируются по ситуации.

– То есть текст слышал впервые. Никакой постановки для гостей нет?

– Речь заблаговременно не разглашается. Парам лишь предварительно разъясняется порядок действия в зале.

Даже во время строжайшей изоляции коллектив Татьяны Макаровой не сидел без дела: на сотрудниц «обрушилась» работа по формированию базы данных детей, чтобы родители могли получить на них пособия, обещанные главой государства. Фото: архив сургутского загса





– Принятые у нас нормы оформления бракоотличаются от зарубежных?

– Да, в большинстве тех же европейских стран заключение брака – это исключительно оформление документа. Церемонии с регистратором, торжественной речью – редкость. Как правило это уже часть празднования свадьбы за пределами загса. В России издавна сложилась традиция именно красивой регистрации, где родственники могут поздравить молодых, полюбоваться ими, разделить с ними этот волнительный и ответственный шаг. Я нахожу эту традицию замечательной.

– А как часто сургутяне меняют фамилии не по причине вступления в брак?

– В этом году фамилию сменили 275 человек, в принципе это показатель 2019 года. Обычно это происходит так: при замужестве невесты оставляют девичью фамилию, а через время решают взять фамилию супруга. Либо наоборот, после расторжения брака оставляют фамилию, полученную в браке, а потом хотят вернуть девичью. Мужчины крайне редко берут фамилию жены.

– По статистике сургутский загс самый загруженный в Югре?

– По всем видам актов записи гражданского состояния Сургут лидирует. Более того, если рассматривать ХМАО, то 20-25 процентов всех актов составляется именно здесь. К нам едут регистрировать свои отношения из других городов, потому что мы имеем красивый Дворец бракосочетаний, где можно окунуться в сказочную атмосферу, сделать красивые фотографии, – а это память на всю жизнь.

– Однажды мне довелось побывать на свадьбе, на которой невеста застряла в лифте. Регистрацию пришлось переносить на более позднее время. А насколько ответственные сургутские молодожены? Опаздывают на регистрации?

– Опаздывают, но редко. В основном приезжают заранее, потому что такой день расписан по минутам. Конечно, если пары не успевают ко времени, и нет возможности обменяться с другими молодоженами, то у них остается единственный вариант – повторно приехать в загс на регистрацию после всех пар. Либо пожениться в другой день.

– В городе в День семьи, любви и верности была традиция массовых регистраций. До сих пор молодым нравится такая публичность?

– Самая массовая регистрация пришлась на первый год, тогда одновременно поженились 15 влюбленных пар. В 2014 году на День города расписались 20 молодоженов. Регистрации велись шесть лет подряд – с 2012 по 2017 год включительно. В последние годы желание организовать общий праздник изъявляли одна-две пары, думаю, сургутяне пресытились и им нужно предлагать что-то другое. Вместе с тем остается популярной дата 31 декабря. Людям нравится совмещать праздники воедино.

– Часто регистрируете союзы с иностранцами?

– На сегодняшний день таких браков было 352. В основном один из членов новообразованной семьи – житель ближнего зарубежья: Украины, Таджикистана, Азербайджана, Армении и так далее. Крайне редко случаются браки с гражданами дальнего зарубежья. Бывает, что сургутяне где-то вступают в брак и мы узнаем об этом, когда они обращаются в наш загс по вопросу перемены фамилии.

– Как изменилась работа учреждения в период пандемии? Чем занимались сотрудники?

– Когда в апреле-мае у нас практически не оказывались услуги по регистрации и расторжению брака, мы продолжали работу – регистрация рождения и смерти осуществлялась, как и ранее. Шла усиленная работа по конвертации актовых записей прошлых лет в целях формирования Единого государственного реестра (ЕГР ЗАГС). В это же время Президент издал указ о выплате пособия на детей и органы загс должны были подготовить информационную базу, чтобы деньги дошли до адресатов. Работы было более чем достаточно. Сейчас продолжаем трудиться в прежнем режиме по предварительной записи.

– Сильно изменилась работа управления с того момента, как Вы его возглавили его в 2011 году?

– Правильнее давать оценку со стороны. Как работал орган загс до момента моего вступления в должность судить сложно, поскольку я трудилась совершенно в другой структуре – в правовом управлении Администрации города, а на эту должность пришла по результатам конкурса. Единственное, могу отметить, что все загсы в России изменили свой стиль работы с 1 октября 2018 года, когда формирование актов записи гражданского состояния и выдача документов стали происходить с помощью федеральной информационной системы – ЕГР ЗАГС. Разумеется, такое нововведение отразилось на нашей работе.

– Оно его упростило или наоборот?

– Изменило. Сегодня специалист понимает уровень своей ответственности: каждый документ должен быть составлен идеально, потому что допущенные ошибки становятся проблемами для граждан. Для обычных людей, конечно же, система очень удобна. Если раньше человек мог вступить в брак во Владивостоке, а приехал жить в наш город, то справку о создании семейного союза при необходимости он должен был запрашивать по месту регистрации отношений. Сегодня он это может сделать в Сургуте, и получить необходимый документ в день подачи заявления. Теперь единая база действует на территории всей страны.

– Какие планы у управления на 2021 год?

– Во-первых, завершить работу по формированию ЕГР ЗАГС, чтобы была возможность больше не отвлекаться на архивные документы. А нам, между прочим, нужно наполнить базу данными, начиная с 1926 года. Во-вторых, рассматриваем новые необычные возможности по заключению браков наподобие массовой регистрации. Это два основных момента. Ну и, по-прежнему, мы будем стараться предоставлять наши услуги качественно, оперативно и с радостью.

В последние годы наблюдается спад рождаемости детей в Сургуте. Но мальчиков, традиционно, на свет появляется больше, чем маленьких принцесс. Фото: siapress.ru