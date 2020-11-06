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​Антон Малаховский: «Пора чиновникам и депутатам использовать свой ресурс и принимать решения, раз речь идет о наших детях, их здоровье и будущем»

В Сургуте расформировывают врачебно-физкультурный диспансер: под угрозой десятки тысяч спортсменов

​Антон Малаховский: «Пора чиновникам и депутатам использовать свой ресурс и принимать решения, раз речь идет о наших детях, их здоровье и будущем»

В спортивной среде Югры назревает очередной скандал, корни которого уходят в изменения в приказе Минздрава России о порядке организации оказания медпомощи лицам, занимающимся физкультурой и спортом, вступающие в силу с 1 января 2021 года. Новый нормативный акт, по версии чиновников, «ощутимо упростит» процедуру медосмотра спортсменов. По факту же получать справку о допуске к соревнованиям и тренировкам придется в городских поликлиниках, а восстанавливаться после специфических травм атлетам будут помогать в меру своих сил и знаний обычные терапевты. Проще говоря, мощная система клинических врачебно-физкультурных диспансеров, десятилетиями слаженно работавшая на благо массового и профессионального спорта, рушится на наших глазах. Чем это грозит ХМАО и Сургуту в частности, мы порассуждали с Антоном Малаховским, президентом городской федерации бокса.

— Антон, и все-таки предметно, какая проблема кроется в новой законодательной инициативе?

— Во-первых, что такое диспансер? Это врачи, которые работали более 40 лет, многие из них лечили спортсменов того поколения, когда я сам тренировался. Они знают каждого в лицо и по фамилии, в курсе всех наших травм, болячек. Только они в состоянии назначить нужные процедуры, оказать качественные услуги, в которых нуждается спортсмен.

Во-вторых, давайте вспомним поликлиники. Все мы там бывали. Сколько часов нужно просидеть в очереди, чтобы попасть к терапевту? А потом сколько еще пройти кабинетов, потому что «данный вопрос не в его компетенции»? Сегодня, когда медицина во всем мире имеет колоссальную нагрузку, сбросить на нее еще такое узкое направление, как спорт, это просто преступление. Вы можете себе представить, что одномоментно в поликлиники, в общие очереди с больными ринутся сотни, а то и тысячи детей и взрослых, которым нужен допуск на соревнования, которым нужно восстановиться после выезда, которым нужны пройти обследования. Этим должны заниматься только спортивные врачи. Вы же не пойдете лечить сердце к лору? Вот здесь то же самое.

— Я так понимаю, у проблемы есть и другая сторона: специалисты с многолетним опытом могут остаться на улице?

— Абсолютно верно. В России часто под красивым словом «реорганизация» скрывается сокращение штата, закрытие и расформирование той или иной структуры. Я нахожусь в тесном контакте с сотрудниками сургутского филиала окружного клинического врачебно-физкультурного диспансера, и настроения у них не самые хорошие. В штате порядка 90 человек, люди могут остаться без работы. Не все, конечно, но это высококвалифицированные специалисты узкой области!

— Изменения в закон должны вступить в силу через полтора месяца, но, как я понимаю, наш сургутский филиал ВФД уже взял курс на новую политику партии.

— Да, сейчас идет процесс реформирования, говорят о создании в муниципальных поликлиниках спортивных кабинетов, возможно, даже целых отделений. Но как бы это все не осталось только на словах. В перспективе диспансер будет принимать только членов сборных команд округа, а остальным добро пожаловать к участковому терапевту.

— Когда спортсмен-подросток раз постоит в очереди полдня, второй (а ему это предстоит делать перед каждыми соревнованиями, сборами), родитель может психануть и сказать: «Да зачем нам это дзюдо! Иди лучше рисуй, там справки не нужны». И так мы потеряем спортивное будущее нашей страны…

— Я как тренер могу нарисовать яркую картину происходящего. В группе условно занимаются 50 ребят, семь из них – члены сборной Югры, они будут проходить диспансеризацию бесплатно в ВФД. Что делать остальным? Идти в переполненные поликлиники или обращаться в частные учреждения, где без очереди и в короткий срок и осмотрят, и обследуют, и лечение назначат. Только стоить это будет 7-10 тысяч рублей. Единоразово. Перед каждыми соревнованиями. Какой родитель будет платить такие огромные деньги? Дети уйдут на улицы, группы закроются, тренера останутся без зарплаты, без работы. Все прекрасно понимают, к чему ведут такие законы. Но общественность молчит.

— Может, в данном случае локомотивом в этом вопросе должны стать спортсмены?

Мы год назад забили тревогу, предлагали на местном уровне принять решение не расформировывать диспансер, а принять его на баланс города. 70 процентов сборной команды Югры по всем видам спорта – это сургутяне. Мы не можем себе позволить фактически закрыть такую важную структуру. И тогда, осенью 2019 года было большое собрание тренеров, директоров спортивных школ, родителей, спортсменов, приезжал руководитель окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский. Все пришли к тому, что проблему надо решать, нас попросили пока не паниковать. Прошел год, и мы видим, что ситуация не изменилась. Может, пора чиновникам, депутатам как-то использовать свой ресурс и принимать реально важные решения на благо города, округа? Неужели нельзя на уровне региона утверждать собственные законодательные инициативы, когда речь идет в первую очередь, о наших детях, их здоровье и будущем? Яркий пример Санкт-Петербург: там, несмотря на приказ свыше, диспансер остался работать в прежнем режиме. Получается, мы хуже?


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Сегодня в 11:13, просмотров: 101, комментариев: 0
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