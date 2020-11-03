16+
Логотип Сиапресс
USD  80,0006   EUR  93,3447  

Новости

Больше новостей
Вы довольны качеством коммунальных услуг?
Комментировать
0
Ваши симпатии на выборах президента США на стороне...
Комментировать
0
На выборах президента США победит...
Комментировать
0
Вы довольны качеством общепита в Сургуте?
Комментировать
0
Как часто вы меняете постельное белье?
Комментировать
2
Больше опросов

​Вокруг ЛДПР. Евгений Марков // ONLINE

Обсуждаем скандальные новости вокруг партии ЛДПР с депутатом Госдумы Евгением Марковым

​Вокруг ЛДПР. Евгений Марков // ONLINE

Уход Игоря Винникова из окружной фракции ЛДПР, обмен любезностями между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и лидером либерал-демократов Владимиром Жириновским и прочие скандалы, интриги, расследования — в беседе с депутатом Госдумы Евгением Марковым.


нравится (9) не нравится (0)
02 ноября в 11:56, просмотров: 1108, комментариев: 12
Комментарии:
Регина Валиева
не нравится
Сегодня в 10:17
Как вы думаете, почему Рамзан Кадыров, будучи главой мусульманской республики численностью около 1,5 млн человек, не должен давать комментарии относительно каких-либо конфликтов с религиозным компонентом?
Регина Валиева
не нравится
Сегодня в 10:19
В интервью на радио Комсомольская правда от 30 октября 2020 года В.В. Жириновский озвучил следующую мысль «Французы другим гражданам головы не отрезают. Это вот попытка такого варианта боевого: да мы вот ислам, да мы вот мусульмане, скоро наведем порядок! Это не годится. У нас на Кавказе то же самое делают. Разве они у нас на Кавказе не отрезали головы нашим солдатам, как Родионов, потому что отказался перейти в ислам. На Кавказе в одном из населенных пунктов отрезали голову! Это что такое? Это же не первый раз уже! Это постоянно ставят во главу угла, значит, шариат – средневековое право». Можете ли вы прокомментировать данное высказывание? Не кажется ли вам, что в данной мысли прослеживается указание на агрессивный характер религии , и отражается ли эта мысль, высказанная руководителем вашей партии, на политику партии в целом?
Швондер.
не нравится
Сегодня в 10:46
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 10:49
«Макака»-рон не должен был это говорить и делать. Это провокация.
444 Швондер.
не нравится
Сегодня в 11:22
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
йося
не нравится
Сегодня в 11:34
ЛДПР самая правильная партия, ее лидер самый крутой политический чувак, Да Здравствует ЛДПР!!!
В Сургуте нужен мэр от ЛДПР!
УРРРА!!
444 Регина Валиева
не нравится
Сегодня в 11:43
Это где же в российских законах вы нашли такое понятие - "мусульманская республика"? С исламской республикой Иран перепутали? Чечня никакая не мусульманская республика, а "демократическое правовое государство в составе Российской Федерации." Мало того, в Конституции Чечни черным по белому написано:
"1. Чеченская Республика - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом."
Светское, а не халифат. И уж точно рядовому руководителю российского региона не пристало оправдывать религиозный терроризм своим "да вы сами виноваты", где бы акт террора ни произошел, во Франции, Казани или Гвинее-Бисау.
Регина Валиева 444
не нравится
Сегодня в 13:08
Особенность ислама в том, что власть духовная и светская неразделима, с чем приходится считаться светских властям РФ ( хотят они этого или нет). Под мусульманской республикой я имела ввиду количество мусульман, проживающих в Чечне и в России в частности. Мне просто интересно, что господин депутат думает на счет высказывания своего партийного лидера и поддерживает ли он такую политику
444 Регина Валиева
не нравится
Сегодня в 13:26
Ничего вам не поделать с тем, что существует исламский терроризм. Что террористы убивают с криками "Аллах велик!", якобы защищая совершенно определенную религию - Ислам и всех мусульман. Это не кто-то злонамеренно придумал, это сами террористы на каждом углу кричат, что они исламские террористы.
444 Регина Валиева
не нравится
Сегодня в 13:44
Особенность российского конституционного строя в том, что власть религиозная и светская разделены, религия отделена от государства, а Чеченская республика является светским государством, руководитель которого просто не может открыто поддерживать исламский терроризм, оправдывая террористов.
Alkonowa1ow 444
не нравится
Сегодня в 13:47
«Либерализм» своими карикатурами задевает чувства мусульман всего мира. Кадыров прав. Он не просто глава региона. Он глава региона, где религия является идеологией жизни во всех проявлениях. Поэтому Кадыров и выступил против издевательств карикатуристов Франции над святыми чувствами верующих мусульман. Иначе он поступить не мог, если в МИД РФ из политкорректности не захотел сделать официальное заявление МИД Франции. РФ имеет две влиятельные конфессии: православную и мусульманскую. Поэтому в официальном порядке власти РФ должны реагировать на провокации в отношении верующих граждан РФ. Неужели просто промолчать? Поэтому Глава Чеченской Республики Кадыров, хотя и нарушил субординацию, на что и указали Кремль, но выразил напрямую Макрону свою неприятие действий французских властей в отношении мусульманского мира и их религии. Ещё, мягко выразил, мол террорист. А мог бы и покруче.
master йося
не нравится
Сегодня в 16:06
100 процентов все верно подметил, как бы не пытался увести в свою сторону ведущий. Грамотный и интервьюер и интервьюированный. Интересно было послушать. Только вот не понимаю, а зачем нам в дебри то мировые заходить, тут бы на месте разобраться. Пандемия, народ в кредитах, зарплаты несмотря на то, что декларировано не снижают, но по факту цены на ВСЕ выросли, а зарплаты нет, только снижают, премии урезают, за переработку людям не платят ни дорожникам, работающим по 12-15 часов, а оплачивают за 10-11 часов, используя все уловки. Не нравится - уходи, никто не держит. И это у нас на Севере!!!! Вот о чем нужно было говорить. О том, что с начала года возрасло в разу число безработных. А по телеку говорят - все хорошо!!!! Разве это хорошо?!
master
не нравится
Сегодня в 16:07
Всегда с удовольствием обоих слушаю. Спасибо за эфир.
Александр Лобов
не нравится
Сегодня в 16:26
Отличное интервью, единственно, что огорчило, так это мало времени! Часовое интервью было бы в самый раз.
Показать все комментарии (14)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте похитили мужчину: его удерживали в гараже, избивали и требовали деньги 1677
  2. На Сайме установили заградительные боны 1631
  3. За минувший день в Югре от коронавируса умерло четыре пациента 1199
  4. ​Вокруг ЛДПР. Евгений Марков // ONLINE 1108
  5. В Югре школьник продавал наркотики 624
  6. Под Сургутом перевернулась легковушка 613
  7. ​В Нефтеюганске прошел митинг против Билла Гейтса и ВОЗ 595
  8. Сургутским поликлиникам предоставили транспорт для работы с больными 560
  9. В районе Нижневартовска «Шевроле» угодил под большегруз: двое не выжили 560
  10. 189 югорчан заразились коронавирусом за сутки 510
  1. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19464
  2. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 12863
  3. ​Очередной югорчанин наказан за пост в Сети 9802
  4. В Нефтеюганске задержали двух мужчин с наркотиками 6526
  5. ​Задохнулись в трубе: в Югре возбуждено уловное дело после ЧП на объекте «Газпром трансгаз Югорск» 6395
  6. ​Коронавирус оптимизировал работу Сургутнефтегаза 6392
  7. ​Возле одной из школ в Югре насмерть замерз мужчина 5621
  8. ​Жительнице Сургута грозит срок за рассылку видео с обнаженным супругом 4959
  9. В Нефтеюганске женщина избивала своих детей и попала на федеральный канал 4802
  10. Сургутян пытаются развести на деньги по-новому 4578
  1. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 52254
  2. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 39432
  3. ​В понедельник ХМАО накроет туман 37565
  4. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 21242
  5. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19464
  6. Алкоголики из Нефтеюганска решили заработать деньги, бросаясь под машины // ВИДЕО 17854
  7. ​«Не вижу другой возможности»: тренер спортшколы Нефтеюганске вышел на центральную площадь и объявил голодовку 17470
  8. ​Озолотил! Житель Нижневартовска перевел мошенникам 5,4 млн рублей 13998
  9. ​Зима наступает на Сургут: снегопады уже на этой неделе, заморозки — на следующей 13559
  10. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 13483

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика