Уход Игоря Винникова из окружной фракции ЛДПР, обмен любезностями между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и лидером либерал-демократов Владимиром Жириновским и прочие скандалы, интриги, расследования — в беседе с депутатом Госдумы Евгением Марковым.
Вокруг ЛДПР. Евгений Марков // ONLINE
Обсуждаем скандальные новости вокруг партии ЛДПР с депутатом Госдумы Евгением Марковым
02 ноября в 11:56, просмотров: 1108, комментариев: 12
В Сургуте нужен мэр от ЛДПР!
УРРРА!!
"1. Чеченская Республика - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом."
Светское, а не халифат. И уж точно рядовому руководителю российского региона не пристало оправдывать религиозный терроризм своим "да вы сами виноваты", где бы акт террора ни произошел, во Франции, Казани или Гвинее-Бисау.