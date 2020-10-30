Как спортсменов в Сургуте лишают здоровья

Из-за поправок в российском законодательстве под угрозой оказалось здоровье миллионов спортсменов по всей стране. Уже сегодня в Сургуте закрывают мощную структуру, обеспечивающую благополучие тех, кто прославляет город далеко за его пределами; мозолями, потом и кровью завоевывают медали. Полномочия врачебно-физкультурного диспансера передают в обычные городские поликлиники, где без спортсменов хватает проблем. Чем это грозит национальной системе спорта высших достижений, рядовой физкультуре и всем тем, кто пока еще не передумал растить маленьких чемпионов?

Мы говорим об этом с президентом федерации бокса Сургута Антоном Малаховским и врачом Клинического врачебно-физкультурного диспансера Сургута Вадимом Балашовым.