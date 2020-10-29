Вопросы благоустройства Сургута обсуждаем с депутатом думы Сургута Богданом Гужвой

Очередной выпуск проекта «ДУМАть и решать» посвящен вопросам городского благоустройства.
О них говорим с депутатом думы Сургута Богданом Гужвой.
Очередной выпуск проекта «ДУМАть и решать» посвящен вопросам городского благоустройства.
О них говорим с депутатом думы Сургута Богданом Гужвой.
Юрий Нуреев
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Чего тогда на помойки глаза закрываем? На дороги?
На собак, пока в очередной раз кого-нибудь не загрызут?
Опасной узости проезды не позволяют своевременно проехать оперативному транспорту, пожарным машинам.
Сами виноваты, скажите? А где контроль? Регламенты? Ответственные за соблюдение? Расселяем балки, а в СНТ новая клоака зреет. Люди живут официально, прописаны — значит так же нуждаются в благоустройстве.