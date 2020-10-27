Проект индустриального парка, концессия теплосетей Сургута: эти и другие горячие темы — в разговоре издателя «Нового Города» Тараса Самборского с депутатом думы Югры Ринатом Айсиным.
Ковид Натальи Комаровой, главная тема выборов в Госдуму и причем здесь депутат Айсин
Концессия теплосетей, индустриальный парк, коронавирус и прочие вопросы — в разговоре с депутатом думы ХМАО Ринатом Айсиным
26 октября в 12:13, просмотров: 1089, комментариев: 9
Отдавать или нет его в частные руки...
Только без философии, четко, по военному, без отступлений и пафоса.