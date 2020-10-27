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Ковид Натальи Комаровой, главная тема выборов в Госдуму и причем здесь депутат Айсин

Концессия теплосетей, индустриальный парк, коронавирус и прочие вопросы — в разговоре с депутатом думы ХМАО Ринатом Айсиным

Ковид Натальи Комаровой, главная тема выборов в Госдуму и причем здесь депутат Айсин
Фото: siapress.ru

Проект индустриального парка, концессия теплосетей Сургута: эти и другие горячие темы — в разговоре издателя «Нового Города» Тараса Самборского с депутатом думы Югры Ринатом Айсиным.


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26 октября в 12:13, просмотров: 1089, комментариев: 9
Комментарии:
Альберт Леонов
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26 октября в 15:51
Ринат , скажите свою позицию по вопросу ГТС.
Отдавать или нет его в частные руки...
Только без философии, четко, по военному, без отступлений и пафоса.
Волкова
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26 октября в 17:07
Интересует строительство автовокзала.
6xz34e
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Сегодня в 08:58
Уважаемый Ринат!Возможно ли Ваш проект "Бутово" пристроить в Сургуте к новой школе с дополнительным образованием?Ваше мнение для города.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 10:16
Хотелось бы услышать мнение по концессии теплосетей, как говорит Альберт Леонов, четко и без скользких размытых формулировок. Особенно с учетом того, что Ринат голосовал за продление губернаторских полномочий Натальи Комаровой и его мнение явно будет совпадать с мнением губернатора Натальи Комаровой.

И что Ринат, особенно как депутат и народный представитель, думает за народный референдум хотя бы по вопросу концессии теплосетей, который пытаются организовать представители ЛДПР. За народный референдум и волеизъявление граждан или против? Тоже четко и без размытых фраз.

Ну и не буду спрашивать про красивую креативную экономику, которую собирается развивать в Югре Наталья Комарова, чтобы не ставить Рината в неловкое положение, а вот что там с университетским кампусом, как его изначально называли. Есть какой-то бизнес план, какую прибыль и через какое время будет приносить эта образовательная индустрия? И вообще возможна ли такая образовательная индустрия в климатических условиях Сургута, заключения специалистов есть? Или планируются только финансовые вложения, а там будет видно.

Тарас, попытайте там Рината с пристрастием.
testimonium paupertatis
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Сегодня в 11:15
Четко и без скользких формулировок? мы точно про Айсина говорим??
Alkonowa1ow
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Сегодня в 12:04
О тепловой концессии, как юрист. Какие юридические последствия заключения концессии на 25 летний срок для имущественного комплекса ГТС. Приняли новенькое «с иголочки», а сдали, выжав из него, самортизированный металлический хлам? Или как?Ведь на 26-й год город обязан юридически согласно договора принять ГТС обратно.
Сергей Б
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Сегодня в 14:02
Э, так Тарас через кордоны коронавируса из европ в Сургут пробрался. Мабудь чтобы новые политические события не пропустить в которые входит страна и принят участие в референдуме. Прям как Ленин.

Ну и правильно. При длительном пребывании в европах можно лишиться традиционной ориентации. Вот и Ринат на всякий случай на полном серьезе сразу дистанцировался от Тараса. Мало ли какую «либеральную» заразу он в европах подцепил.
Сергей Б
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Сегодня в 14:03
А так конечно, Тарас мастер выводить на чистую воду, но Ринат мастер уходить от ответов.

Получилась ничья. Или ни о чем.
Швондер.
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Сегодня в 14:15
Айсин тот еще Проценко. Мазила. Один деда не достал, другой бабу.
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