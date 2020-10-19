«Особое мнение» с Эдуардом Иваницким — о проблемах сургутских дольщиков

Хорошую новость для части сургутских дольщиков сообщил в эфире siapress.ru журналист Эдуард Иваницкий: дома в нескольких жилых комплексах будут достроены в обозримом будущем.

«Все инвесторы, которые достраивают дома в ЖК River House, «Кедровый», «Любимый» и в других, получили от правительства Югры преференции в виде земельных участков», — напомнил он: таким образом, застройщики смогут компенсировать отсутствие выгоды при достраивании проблемных объектов.

Таким образом, в ЖК River House дом №5 (на фотографии он слева) будет сдан в третьем квартале 2021 года. Шестой дом (справа) — 31 декабря уже этого года.

Работы в двух многоквартирниках в 31Б микрорайоне — третьем и четвертом — также возобновляются. Дом №3 (на фото слева) планируется к сдаче в третьем квартале следующего года; четвертый дом (справа) — в ноябре этого года.

Дом №2 в 44 микрорайоне: дата сдачи — четвертый квартал 2021 года. Здесь, правда, вызывает опасение участие федерального фонда «ДОМ.РФ» (подробнее о нем мы рассказывали в одном из предыдущих выпусков «Особого мнения» — «Там, где Мутко, без чудес не обойтись!»).

Дом №6 в том же — третий квартал 2022 года.

Есть и другая сторона этой медали. По словам Иваницкого, беда может прилететь на совершенно законных основаниях. «Когда у застройщика возникают проблемы, к ситуации подключаются несколько федеральных структур — ОБЭП, налоговая, прокуратура, Следственный комитет, судебные приставы — потому что возникает проблема с дольщиками, — говорит журналист. — Все они действуют по закону — но при этом осложняют самую главную задачу: решение социальной проблемы дольщиков. Любое действие этих федеральных структур может сорвать все сроки, о которых я сегодня говорил».

Решение проблемы зависит исключительно от губернатора Югры Натальи Комаровой. «Это уже не уровень компетенции главы города, даже не уровень заместителей губернатора», — подчеркивает Иваницкий, который призвал главу региона собрать всех фигурантов за одним столом и выработать план действий, при котором главной целью остается оперативное решение проблем дольщиков.

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