16+
Логотип Сиапресс
USD  77,9644   EUR  91,3041  

Новости

Больше новостей
Качество асфальтового покрытия улиц и дворов в Сургуте...
Комментировать
0
Должна ли губернатор Югры Наталья Комарова обязывать людей старше 65 лет находиться на постоянной самоизоляции?
Комментировать
0
Вы будете прививаться от Covid-19?
Комментировать
0
Covid-19 вам представляется:
Комментировать
0
Должна ли дума Сургута участвовать в утверждении условий концессионных соглашений?
Комментировать
1
Больше опросов

Решение проблем сургутских дольщиков сегодня зависит напрямую лично от Натальи Комаровой

«Особое мнение» с Эдуардом Иваницким — о проблемах сургутских дольщиков

Решение проблем сургутских дольщиков сегодня зависит напрямую лично от Натальи Комаровой

Хорошую новость для части сургутских дольщиков сообщил в эфире siapress.ru журналист Эдуард Иваницкий: дома в нескольких жилых комплексах будут достроены в обозримом будущем.

«Все инвесторы, которые достраивают дома в ЖК River House, «Кедровый», «Любимый» и в других, получили от правительства Югры преференции в виде земельных участков», — напомнил он: таким образом, застройщики смогут компенсировать отсутствие выгоды при достраивании проблемных объектов.

Таким образом, в ЖК River House дом №5 (на фотографии он слева) будет сдан в третьем квартале 2021 года. Шестой дом (справа) — 31 декабря уже этого года.

Работы в двух многоквартирниках в 31Б микрорайоне — третьем и четвертом — также возобновляются. Дом №3 (на фото слева) планируется к сдаче в третьем квартале следующего года; четвертый дом (справа) — в ноябре этого года.

Дом №2 в 44 микрорайоне: дата сдачи — четвертый квартал 2021 года. Здесь, правда, вызывает опасение участие федерального фонда «ДОМ.РФ» (подробнее о нем мы рассказывали в одном из предыдущих выпусков «Особого мнения» — «Там, где Мутко, без чудес не обойтись!»).

Дом №6 в том же — третий квартал 2022 года.

Есть и другая сторона этой медали. По словам Иваницкого, беда может прилететь на совершенно законных основаниях. «Когда у застройщика возникают проблемы, к ситуации подключаются несколько федеральных структур — ОБЭП, налоговая, прокуратура, Следственный комитет, судебные приставы — потому что возникает проблема с дольщиками, — говорит журналист. — Все они действуют по закону — но при этом осложняют самую главную задачу: решение социальной проблемы дольщиков. Любое действие этих федеральных структур может сорвать все сроки, о которых я сегодня говорил».

Решение проблемы зависит исключительно от губернатора Югры Натальи Комаровой. «Это уже не уровень компетенции главы города, даже не уровень заместителей губернатора», — подчеркивает Иваницкий, который призвал главу региона собрать всех фигурантов за одним столом и выработать план действий, при котором главной целью остается оперативное решение проблем дольщиков.

Более подробно смотрите в видеоверсии программы.


нравится (3) не нравится (0)
Сегодня в 09:20, просмотров: 387, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Жильцы дома на улице Чкалова в Ханты-Мансийске пожаловались на воровство электричества 4218
  2. Югорчанка 35 раз перевела аферистам деньги, надеясь спасти сбережения 2671
  3. В сургутском парке «За Саймой» на несколько дней пропадет освещение 1514
  4. ​Все эти рейтинги городов – просто потешные игры для начальников. Не стоит обращать на них особого внимания 1448
  5. После обращения сургутянки двор очистили от мусора 1159
  6. ​Важное умение чиновников 885
  7. ​Плюс 199 заболевших: в Югре выявлены новые случаи заражения коронавирусом 630
  8. ​Число заболевших COVID-19 в России стремительно растет 550
  9. ​За выходные в Югре пострадали два ребенка-пешехода 397
  10. Решение проблем сургутских дольщиков сегодня зависит напрямую лично от Натальи Комаровой 387
  1. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 11092
  2. Сургутский доктор продавал место в очереди к себе на прием 10957
  3. ​В Югре из-за дорожной аварии расстреляли человека 9051
  4. ​В центре Сургута на пешеходе у «Авроры» снова сбили человека 7424
  5. Мэр Нижневартовска Василий Тихонов нарушил масочный режим 6791
  6. ​Администрация Сургута отозвала свое предложение о лишении думы города полномочий по управлению имуществом 6333
  7. Ситуация по ВИЧ в Нижневартовске остается напряженной 5605
  8. ​Семейная драма: сургутянина избили жена и дети за то, что он вернулся домой пьяным 5568
  9. ​Полицейские Сургута ищут мужчину, повредившего чужие автомобили 5444
  10. ​Анна Шерстнёва о своём увольнении: «Да, это соответствует действительности» 4842
  1. ​Тюменская область не будет финансировать строительство второго моста через Обь 68250
  2. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 51175
  3. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 46649
  4. ​В понедельник ХМАО накроет туман 36778
  5. ​Эдуард Иваницкий: «Мы как занюханный колхоз, который радуется приезду Киркорова...» 23609
  6. ​Самолет «Аэрофлота» при заходе на посадку в Нижневартовске повредила стая птиц 21083
  7. ​У жителей Югры осталось менее 30 дней, чтобы получить 35 тысяч рублей из Югорского семейного капитала 19994
  8. ​Цирк недели 18185
  9. ​Пора взяться за промзоны: Наталья Комарова в прямом эфире обратилась к сургутским властям 16774
  10. ​Озолотил! Житель Нижневартовска перевел мошенникам 5,4 млн рублей 13374

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика