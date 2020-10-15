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​«Застройщик говорит: «Школу по концессии построим — детям будет хорошо, городу хорошо, банк вообще красавчик. А я в минусе!»

«Особое мнение» с Эдуардом Иваницким — о скандале со строительством школы №9 в Сургуте и проблеме концессии

​«Застройщик говорит: «Школу по концессии построим — детям будет хорошо, городу хорошо, банк вообще красавчик. А я в минусе!»

Ситуация вокруг строительства девятой школы в Сургуте стала поводом поговорить о концессионном механизме при строительстве социальных объектов — этой теме посвящен очередной выпуск «Особого мнения» с журналистом и депутатом Эдуардом Иваницким.

Напомним, что в сентября чиновники администрации Сургута и депутаты городской думы обсуждали предложение концессионера, возводящего второй блок школы №9, урезать условия укомплектования объекта: в связи с общим удорожанием материалов строители попытались отказаться от покупки компьютерной техники для школы. Цена вопроса — пять миллионов рублей: администрация обратилась в УФАС, там дали ответ, в трактовке которого чиновники разошлись с депутатами: первые посчитали, что антимонопольщики не сочли вопрос достойным своего вмешательства («Разбирайтесь сами»), вторые уверены, что в ответе содержится прямой отказ на предложения концессионера.

Пять миллионов в таких масштабах — сумма небольшая, но дело не в ней, а в том, что создается опасный прецедент, считает Эдуард Иваницкий.

Крупные строительные компании (за редкими исключениями) концессионные соглашения по строительству школ игнорируют: невыгодно. Напомним, что концессия предполагает строительство объекта инвестором, после чего в течение нескольких лет он может его эксплуатировать и получать с него прибыль. В случае с социальными объектами схема немного иная: подрядчик возводит его, потом в течение нескольких лет ведет на нем хозяйственную деятельность, после чего объект выкупает муниципалитет. Таким образом, застройщику необходимо не только возвести ту же школу, но и обеспечить ее наполнение — то есть сдать объект, готовый к приему педагогов и учащихся.

Работа в рамках такого концессионного соглашения невыгодна, говорят инвесторы: в этой схеме выигрывает в первую очередь банк, который выдает кредит. Если утрировать: в одном миллиарде рублей кредита, выданного застройщику, 200 миллионов зарабатывает именно банк.

Собственно, нынешняя история с пятью миллионами в девятой школе — следствие этой схемы. «Любая школа состоит из двух частей: здание и начинка, — говорит Иваницкий. — В современной нормальной школе начинка — это едва ли не 50 процентов всех вложений. В случае с девятой школой застройщик после госэкспертизы посчитал, прослезился и говорит: «Я все понимаю, школа нужна, построим — детям будет хорошо, городу хорошо, банк вообще красавчик; все зарабатывают, а где моя прибыль-то? Я чуть не в минус улетаю, давайте хотя бы за счет начинки я хотя бы на самом строительстве школы заработаю…» И создается прецедент: сначала пять миллионов рублей. Потом десять. Потом сто…»

Даже если учесть, что нынешний застройщик — честный, и дать ему возможность не улететь в минус, нельзя исключать того, что за ним придут недобросовестные подрядчики, которые, используя эту лазейку, будут строить голые стены, а город дополнительно будет оплачивать всю начинку. Это будет очень дорого — школы будут просто золотые, делает вывод Иваницкий.

Тем не менее, сегодня альтернативы существующему механизмы концессии пока нет: «Пусть криво, пуст дорого, но они строятся — в других условиях инвесторы из строить вообще не будут».

Варианты оптимального решения вопроса есть — но для проработки каждого из них окружной власти стоит установить прямой контакт со строителями: то, чего сейчас нет. «Руководители крупнейших строительных фирм — «Сибпромстрой», «СеверСтрой», прочих — не взаимодействуют с губернатором. Только с профильными департаментами, замами и т.д.», — говорит Эдуард Иваницкий: такого быть не должно. Нужно организовать постоянную работу власти и застройщиков с целью выработки схемы строительства социальных объектов, которая будет устраивать всех: «Окружные власти, услышьте: не все застройщики — коррупционеры-капиталисты. Сядьте с ними за круглый стол и выработайте оптимальное решение».


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Сегодня в 10:20, просмотров: 317, комментариев: 0
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