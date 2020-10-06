Ограничительные меры, обусловленные борьбой с пандемией коронавируса, внесли коррективы в работу многих организаций. В разгар эпидемии часть сургутян, увы, остались без работы — как им искать работу, мы говорим с директором Сургутского центра занятости населения Ириной Мочаловой.
Как искать работу во время пандемии?
Директор Сургутского центра занятости населения Ирина Мочалова — о работе с гражданами во время ограничений
05 октября в 15:35, просмотров: 854, комментариев: 2
Сколько безработных у нас в городе. Возраст какой?
С желанием они идут на те вакансии которые предлагает центр?
И если профессиональные безработные?