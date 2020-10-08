О великом переселении сургутян в ЖК «Марьина гора» и проблемах реновации — в «Особом мнении» с Эдуардом Иваницким

Масштабный строительный проект «Марьина гора», который обещает городу ни много ни мало Новый Сургут, уже сегодня ассоциируется со скандалом: жильцы ветхих домов микрорайона Строитель, которым администрация предложила переехать в новый ЖК, отказываются менять место жительства в центре города на отдаленный район.

Проблема более глобальна, считает журналист Эдуард Иваницкий: дело в самосознании жителя России — самой большой страны мира. «У нас большая территория, и осознание вот этого настоящего русского космоса сидит в каждом из нас», — говорит он: житель маленького тихого микрорайона, в котором несколько двухэтажных домов, живет по совершенно иному укладу, нежели горожанин в многоэтажке, и вполне понятно нежелание этот уклад менять. В качестве примера Иваницкий напомнил историю со старушкой, которая в многоэтажку переселилась не одна, а с козой. Примерно такие курьезы выходят при механическом втискивании русского космоса в муравейник.

Тем не менее, проблему расселения жильцов из ветхого жилья решать придется: губернатор Югры Наталья Комарова перед своим третьим сроком получила вполне конкретный наказ президента Владимира Путина. Как решать — скорее всего, с жителями Строителя, конечно, договорятся, поедут они в «Марьину гору» и будут там жить. Вопрос в счастье: будут ли они счастливы? Эту проблему власти ни города, ни округа решать не берутся, поскольку в центре внимания у них не человек, а квадратные метры.

Тем не менее, стоит поставить во главу угла именно человека — и появятся варианты решения проблем. Например, не переселять жителей центральных районов города на выселки — а договориться с застройщиком, который возводит жилой комплекс неподалеку.

«За ручьем», Михаил Сердюк, окружной депутат, который совсем недавно говорил о том, как важно сохранить сотрудничество власти и бизнеса. Ну продемонстрируй не на словах, а на деле, одну из свечек жилого комплекса продай округу по необходимой ему цене — пусть туда въедут все эти семьи, договорись с губернатором о преференциях взамен», — привел пример Иваницкий, особо подчеркивая: в любом случае необходимо комплексное решение всех вопросов, связанных с жизнью горожан. Механическими решениями можно достичь результатов, но они не будут оптимальными — устраивающими всех и вся.

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