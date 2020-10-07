С возрастом сердце дает о себе знать: о проблемах с самым важным органом у людей старше 18 лет мы говорим в эфире siapress.ru с Андреем Молчановым, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры кардиологии СурГУ, сердечно-сосудистым хирургом высшей категории Окружного кардиологического диспансера.
Андрей Молчанов: «Безопасной дозы алкоголя не бывает!»
Говорим о пороках сердца и прочих проблемах кардиологии с сургутским сердечно-сосудистым хирургом Андреем Молчановым
30 сентября в 10:21, просмотров: 1546, комментариев: 3
А то что-то все скромничают, затихорились.