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Андрей Молчанов: «Безопасной дозы алкоголя не бывает!»

Говорим о пороках сердца и прочих проблемах кардиологии с сургутским сердечно-сосудистым хирургом Андреем Молчановым

Андрей Молчанов: «Безопасной дозы алкоголя не бывает!»

С возрастом сердце дает о себе знать: о проблемах с самым важным органом у людей старше 18 лет мы говорим в эфире siapress.ru с Андреем Молчановым, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры кардиологии СурГУ, сердечно-сосудистым хирургом высшей категории Окружного кардиологического диспансера.


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30 сентября в 10:21, просмотров: 1546, комментариев: 3
Комментарии:
Сергей Б
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04 октября в 13:06
Актуальный вопрос: какова норма потребления алкоголя полезная для сердца?

А то что-то все скромничают, затихорились.

Сергей Б
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Сегодня в 13:27
Хитрый доктор. Однозначного ответа про алкоголь не дал. Но однозначного, наверное, и нет.

А про кофе я и сам скажу. Лет пять назад проблемы с сердцем начинали приобретать катастрофический оборот. Порекомендовали бросить пить кофе. Отнесся к такой рекомендации скептически, но на всякий случай с кофе завязал. Хотите верьте, хотите нет, но проблемы с сердцем как рукой сняло. Причем сразу. Имеется ввиду, конечно, натуральный кофе. Имел многолетнею привычку варить по утру кружечку. Особенно кофе, в сочетании с последующими физическими нагрузками давали гарантированный приступ.

Как в анекдоте про старого лося – я все пил и пил, а мне было все хуже и хуже.

Крепкий чай, типа купеческий, кстати тоже, не на столько как кофе, но тоже сердце гробит.
Сергей Б
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Сегодня в 13:33
Еще известного на СИА-ПРЕСС болгарина вспомнил, который было дело, почему-то, не рекомендовал пить кофе с молоком. Но робот не пропускает его имя фамилию идентифицируя как нецензурное выражение.
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