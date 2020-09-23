Главный редактор газеты «Ревдинский рабочий» Евгений Зиновьев — о креативе, смелости и нарушении канонов

Газета «Ревдинский рабочий» регулярно возникает в центральных СМИ и пабликах в соцсетях — все дело в нестандартном, креативном подходе к созданию заголовков и прочего контента. В очередном выпуске проекта «Алло, редакция!» мы поговорили о феномене регионального издания, которое знает вся страна, с главным редактором газеты Евгением Зиновьевым.