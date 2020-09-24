Сургутский хирург Владимир Дарвин — о современной хирургии, ковиде, докторе Хаусе и пересадке мозгов

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени сургутского профессора — доктора медицинских наук, заведующего кафедрой хирургических болезней Медицинского института СурГУ Владимира Дарвина.

Это событие стало поводом для разговора о высокотехнологичной медицине, о пересадке органов и об актуальных вопросах современной хирургии.

Смог бы хирург 20-летней давности провести операцию в сегодняшних условиях? Почему техническая возможность пересадки мозга уже есть - а саму пересадку не производят? Удаленная хирургия по интернету сегодня возможна? Как сургутские врачи пережили пандемию? Обо всем этом и многом другом - в онлайн-конференции.