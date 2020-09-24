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«С точки зрения техники сегодня нет препятствий для пересадки любого органа»

Сургутский хирург Владимир Дарвин — о современной хирургии, ковиде, докторе Хаусе и пересадке мозгов

«С точки зрения техники сегодня нет препятствий для пересадки любого органа»

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени сургутского профессора — доктора медицинских наук, заведующего кафедрой хирургических болезней Медицинского института СурГУ Владимира Дарвина.

Это событие стало поводом для разговора о высокотехнологичной медицине, о пересадке органов и об актуальных вопросах современной хирургии.

Смог бы хирург 20-летней давности провести операцию в сегодняшних условиях? Почему техническая возможность пересадки мозга уже есть - а саму пересадку не производят? Удаленная хирургия по интернету сегодня возможна? Как сургутские врачи пережили пандемию? Обо всем этом и многом другом - в онлайн-конференции.


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22 сентября в 10:03, просмотров: 972, комментариев: 3
Комментарии:
Albert Leonov
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22 сентября в 12:36
Скажите, Владимир, когда мозги будут пересаживать...
Собрал допустим как конструктор мозг. Поменял.
Эльстон Сумороков
не нравится
Сегодня в 15:56
Владимир Васильевич, как вы видите программу трансплантации печени в городе, округе? Ведь для ее реализации необходима не только техника , но и периоперационный период включая наблюдение в раннем послеоперационном периоде, контроль анастомозов, показателей функции печени, других систем, подключение РЭХ в случае тромбозов вен, артерий и т.д. Готовы ли специалисты, база?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:29
Зачем из обезьяны человека сделал?

И почему Альберту забыл мозги пересадить?

Или это не тот Дарвин…

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