Глава АО «Аэропорт Сургут» и просто сургутянин Евгений Дьячков — о развитии и перспективах города

В очередном выпуске «Особого мнения» директор АО «Аэропорт Сургут», экс-депутат городской думы Евгений Дьячков обсудил с издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским вопросы развития и перспектив Сургута.

Сегодня Евгений Дьячков отмечает, что, не работая в думе, он практически никого из депутатов и чиновников не знает — впрочем, имя главы города он все-таки назвал, тем более что они оказались соседями по дому, причем этот факт не сказался на внимании подчиненных Вадима Шувалова, к которым Дьячков обратился как-то с просьбой установить во дворе нормальную елку. Потом, правда, все-таки поставили. Также была проблема и с въездом во двор: «Я понимаю, Вадим Николаевич, себе в последнюю очередь, но проехать к дому как-то надо», — с иронией говорит Евгений Дьячков. «Нет такого: все лучшее — к дому мэра, скромный человек», — охарактеризовал он главу города.

В число положительных изменений, которые может себе записать в актив администрация Вадима Шувалова, Дьячков отнес хорошие дороги, которые к тому же хорошо убираются. Кстати, на вопрос Самборского: «Что лучше — когда для обслуживания дорог имеется одно предприятие типа «Северавтодора» или когда постоянно организуются конкурсы с разными подрядчиками?» — он выбрал первый вариант: предприятие отработанно, у него есть технология, а вот с конкурсами не все однозначно — дешево не всегда значит «хорошо», да и «обещать — не значит жениться». «Может возникнуть ситуация: середина лета, выбранный подрядчик заявляет: «Ну не шмогла я, не шмогла», — приводит он пример. У постоянного подрядчика есть и другая сторона медали в виде коррупциогенной составляющей, но плюсов все-таки в этой модели больше.

Говоря о других успехах администрации, Евгений Дьячков привел в пример парк «Кедровый Лог»: недавно чиновников критиковали за вырубку деревьев, однако он в этом ничего страшного не увидел. «Я люблю золотую осень, — подчеркивает он, — но посмотрите, что там было до ДИ «Нефтяник»? Было болото, сейчас — цивильный парк, мне нравится». С другой стороны, говорит Дьячков, нет парков рукотворных — все, что есть, это облагороженный участок леса. В сравнение собеседники привели парки Санкт-Петербурга, которые являются примером рукотворной работы. «Впрочем, у Вадима Николаевича нет такой дешевой рабочей силы, чтобы разбить парки вокруг дворцов, да, собственно, и дворцов в Сургуте тоже нет», — отметил Тарас Самборский.

При этом город продолжает застраиваться — увеличивается число жителей, и развитие города начинает давать тревожные звоночки, отмечает Самборский, сравнивая Сургут с Детройтом. «Нельзя город удвоить по населению за короткое время, не создавая под него производственную базу», — говорит он. «У нас производственных рабочих мест становится все меньше, а обслуги все больше, — соглашается Дьячков, — если не будут производиться инвестиции в производственный и гуманитарный капитал, это не жизнь, говорить о каком-то развитии не приходится, надо остановиться».

В этом плане он выразил несогласие с политикой Вадима Шувалова, который нацелен сделать из Сургута полумиллионник. Он привел в пример Талакан, где люди живут вахтовым методом и других вариантов там не рассматривают. Из Сургута Дьячков, однако, уезжать не собирается, но и цель прийти к 500-тысячному населению понять не может: «Не стоит так рьяно исполнять федеральные программы, строить муравейники: можно ведь поступать по-другому — например, малоэтажной застройкой…» Да, перед федералами отчитываются: «Мы построили очередной миллион квадратных метров!» — и тот, кто это слышит, представляет хорошее качественное жилье — а не 30-этажные дома без какой-либо внятной инфраструктуры. Может ли глава города принять волевое решение и прийти к малоэтажной застройке вместо высотной? Может, но для этого необходимо быть проводником этой идеи. Если сам не уверен в этом — то вряд ли что-то получится.

Сургут же при всех достоинствах и недостатках для Дьячкова остается городом, в который он хочет возвращаться и в котором он будет жить.

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