Любопытная история прихода в Сургут «Леруа Мерлен»: цифры и факты — в «Особом мнении» с Эдуардом Иваницким

Очередной выпуск «Особого мнения» с журналистом Эдуардом Иваницким посвящен теме крупных инвесторов в Сургуте. Как их привлекают — рассмотрели на примере захода в город строительного магазина «Леруа Мерлен».

Оказалось, что история началась довольно-таки давно: как минимум лет пять назад «Леруа Мерлен» рассматривали площади, на которых могли бы разместить магазин. Первоначально предполагалось, что это будет территория совхоза «Северное» — владелец участка запросил за него порядка 200 миллионов рублей, и покупатель не был против. Тем не менее, место оказалось не очень удачным, и поиски участка продолжились.

Спустя некоторое время в администрации города прошел аукцион на земельный участок рядом с «Сургут Сити Моллом» — стартовая стоимость его на торгах составила… десять миллионов рублей. На аукцион заявилась известная городская строительно-инвестиционная компания, они выиграли торги на сумме 28 миллионов рублей — и перепродали участок все тому же «Леруа Мерлену». По какой цене — неизвестно.

Бюджету досталось 28 миллионов рублей, при этом на участке было обременение в виде необходимости строительства канализационного коллектора стоимостью 50-70 миллионов рублей. Но оно каким-то образом исчезло из всей документации — новый объект просто подключили к существующему коллектору, на котором «сидят» и «Сити Молл», и Ледовый дворец, и другие — лимит его, таким образом, сегодня исчерпан. Но необходимость в новом коллекторе осталась — поскольку строительство в том районе продолжится. За чей счет он там появится? Явно не за счет «Леруа». Вероятнее всего, за счет бюджета. То есть после аукциона, на котором за участок выручили 28 миллионов рублей, неизбежно появится необходимость найти к этой сумме дополнительно от 22 до 42 миллионов на то, чтобы построить этот самый коллектор — хотя его можно было строить руками все того же крупного инвестора.

Немного цифр для сравнения. В Тюмени «Леруа Мерлен» заплатило за меньший участок земли 700 миллионов рублей. В бюджет Сургута от прихода «Леруа» упало 28 миллионов. Годовой оборот компании сопоставим с годовым оборотом Сургутнефтегаза; «Леруа» — не тот инвестор, которого надо завлекать: он приходит только в те города и регионы, которые ему реально интересны. Стал интересен Сургут — он придет сюда, и не надо стесняться называть ему серьезные суммы. В Тюмени, как видим, не постеснялись.

Сургут для «Леруа Мерлен» — это не только сургутяне, но и жители всей Югры, а также и Ямала: именно возможность реализовывать колоссальный товарооборот на территории двух стратегических регионов страны была продана крупнейшему покупателю всего за 28 миллионов рублей — и сделано это было с радостью. «Мы как занюханный колхоз, который радуется приезду Киркорова...» — сетует Иваницкий.

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