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Евгений Дьячков: «Как ни странно, государство сдержало обещания о гарантированных выплатах в поддержку авиаотрасли»

Как аэропорт Сургута возвращается к доковидной жизни, рассказывает генеральный директор Евгений Дьячков

Евгений Дьячков: «Как ни странно, государство сдержало обещания о гарантированных выплатах в поддержку авиаотрасли»

Коронавирус внес серьезные коррективы в авиационную отрасль: рейсов нет, пассажиропоток упал (например, в аэропорту Сургута показатели снизились в пять раз по сравнению с прошлогодними).

Постепенно ситуация, однако, нормализуется. Как происходит возвращение к доковидной жизни, мы поговорили с директором АО «Аэропорт Сургут» Евгением Дьячковым.

Коротко о разговоре:

- Ничего хорошего пандемия не принесла — особенно в апреле-мае, когда была вся эта истерия, ситуация значительно сказалась как на экономике, так и на психологии.

- Резко остановилась жизнь, но запас прочности у предприятия есть. Как ни странно, государство сдержало обещания о гарантированных выплатах в поддержку авиаотрасли. Не сказать, что этого было достаточно: это скорее моральная помощь.

- Часть коллектива аэропорта ушла в вынужденный простой, части урезали зарплату. Прокуратура все это время сидела и выжидала: трогать — не трогать. В какой-то момент, видимо, дали отмашку — надо восстанавливать социальную справедливость, тогда же, собственно и выплаты от государства подошли. Прокуратура заявила протест, мы вернули людям невыплаченные деньги, за исключением некоторых премиальных выплат.

- Коллектив АО «Аэропорт Сургут» сохранен.

- Если бы у аэропорта не было крупных клиентов в виде ЮТэйра и Сургутнефтегаза, нас бы постигла более печальная участь — вероятно, было бы сокращение коллектива.

- За счет общего объема сейчас мы вышли на 70-процентный объем перевозок (речь о группе из четырех аэропортов, объединенных АО «Аэропорт Сургут»). Сургут — большая часть. Вроде бы все хорошо, но если в 2019 году за 8 месяцев у нас была 107 миллионов рублей прибыль (до налогового вычета), сейчас — минус 75. То есть 180 миллионов мы потеряли.

Работаем в убыток.

Смотрите полную версию разговора.


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