СурГУ и Высшая школа экономики создают нейросеть для моделирования венозной системы человека

Ученые СурГУ создают нейросеть, которая будет моделировать венозную систему человека. Проект «Интеллектуальный анализ данных в медицинских информационных системах» оценила на федеральном уровне: в июне 2020 года он стал победителем конкурса «Зеркальные лаборатории НИУ ВШЭ», и с августа к нему подключились ученые Высшей школы экономики.

По словам одного из авторов проекта ведущего научного сотрудника СурГУ Юрия Густелева, нейронная сеть будет способна моделировать венозную систему человека — в идеале это должно выглядеть таким образом: нейросети демонстрируют снимки венозной системы, и она определяет характер всех, включая небольшие, изменений в системе.

«Мы хотели бы получить программу, в которую можно загрузить фотографию ног, и она даст ответ: есть в них болезнь или нет», — отметил ученый в эфире siapress.ru.

О том, каковы первые итоги проекта, разработчики будут говорить на семинаре «Построение математических моделей прямых и обратных задач флебологии» — при этом к нему можно подключиться онлайн.