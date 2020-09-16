Журналист Эдуард Иваницкий — об итогах выборов губернатора Югры

В очередном выпуске «Особого мнения» мы с журналистом Эдуардом Иваницким обсудили итоги губернаторских выборов — 2020. Напомним, что за действующего губернатора Наталью Комарову в итоге проголосовало большинство депутатов окружной думы. При этом от лидеров общественного мнения и просто от общественности в предвыборный период время от времени звучали слова поддержки именно кандидату номер один: по словам Иваницкого, это не более чем политес, и Наталья Комарова цену ему понимает — так же, как понимал, например мэр Сургута Александр Сидоров, который однажды высказался, что в его день рождения все поздравления и подарки несут не ему, а его креслу.

Тем не менее, политес необходим, чтобы прикрыть сам выборный процесс, который остается своеобразной альтернативой прямому голосованию — и организация этого процесса прямо говорит о той роли, которую играет Югра в масштабах страны. Это регион-донор, стратегический для всего государства, и это понимают даже самые отъявленные критики Комаровой. Югра — не про развитие, а про стабильность, перефразируя Бориса Гребенщикова, Югра — для того, чтобы российские леди и джентльмены продолжали пить свой утренний чай.

Говоря об оппонентах губернатора, Иваницкий отмечает, что и они критикуют ее именно с позиций стабильности и комфорта: про качество жизни, рост цен, городскую среду. Но нет критики, связанной с развитием региона, с тем, что у нас уезжает талантливая молодежь в другие регионы, что отсутствует инновационное образование, что нет закладки профессий будущего. Вся критика — о зоне комфорта. Роль Югры, собственно, именно такая: добываем нефть и газ — и ни шагу влево, ни шагу вправо.

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