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«Думаю, Комарова дает трезвую оценку проявлениям этой так называемой всенародной любви»

Журналист Эдуард Иваницкий — об итогах выборов губернатора Югры

«Думаю, Комарова дает трезвую оценку проявлениям этой так называемой всенародной любви»

В очередном выпуске «Особого мнения» мы с журналистом Эдуардом Иваницким обсудили итоги губернаторских выборов — 2020. Напомним, что за действующего губернатора Наталью Комарову в итоге проголосовало большинство депутатов окружной думы. При этом от лидеров общественного мнения и просто от общественности в предвыборный период время от времени звучали слова поддержки именно кандидату номер один: по словам Иваницкого, это не более чем политес, и Наталья Комарова цену ему понимает — так же, как понимал, например мэр Сургута Александр Сидоров, который однажды высказался, что в его день рождения все поздравления и подарки несут не ему, а его креслу.

Тем не менее, политес необходим, чтобы прикрыть сам выборный процесс, который остается своеобразной альтернативой прямому голосованию — и организация этого процесса прямо говорит о той роли, которую играет Югра в масштабах страны. Это регион-донор, стратегический для всего государства, и это понимают даже самые отъявленные критики Комаровой. Югра — не про развитие, а про стабильность, перефразируя Бориса Гребенщикова, Югра — для того, чтобы российские леди и джентльмены продолжали пить свой утренний чай.

Говоря об оппонентах губернатора, Иваницкий отмечает, что и они критикуют ее именно с позиций стабильности и комфорта: про качество жизни, рост цен, городскую среду. Но нет критики, связанной с развитием региона, с тем, что у нас уезжает талантливая молодежь в другие регионы, что отсутствует инновационное образование, что нет закладки профессий будущего. Вся критика — о зоне комфорта. Роль Югры, собственно, именно такая: добываем нефть и газ — и ни шагу влево, ни шагу вправо.

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Сегодня в 09:15, просмотров: 357, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 09:37
Ну Иваницкого то интересно будет посмотреть и послушать. Правду матку с плеча рубит. Только пусть не забывает, что его назначение депутатом в сургутскую Думу Комарова утверждала.

И пусть потом как-нибудь на досуге расскажет – кого берут в депутаты. Так сказать, будучи в курсе на основании собственного опыта. Тут у публики интерес возник к этому вопросу.

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