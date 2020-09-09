Как налоговая инспекция Сургута будет выводить недействующие ИП из ЕГРИП

С 1 сентября федеральное налоговое законодательство позволило налоговым органам самостоятельно исключать недействующих ИП из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. В эфире siapress.ru начальник отдела учета налогоплательщиков Владимир Краснов рассказал, в каком случае предпринимателя-молчуна могут вывести из ЕГРИП помимо его воли.

Отметим, что до сентября 2020 года исключение ИП из госреестра происходило или по инициативе самого индивидуального предпринимателя, или в судебном порядке. Основанием для этого служит непредоставление отчетности в течение 15 месяцев или налоговая задолженность. По новому порядку налоговая инспекция сможет исключать недействующих ИП из реестра в трехмесячный срок, сначала известив их о предстоящем исключении в «Вестнике государственной регистрации».

В случае, если за ИП остается задолженность, она будет переведена на него как на физлицо — а факт исключения из госреестра позволит остановить начисление новых налогов на ИП. Кстати, в реестре сургутских ИП насчитывается до десяти процентов таких «молчунов», которые и налоги не платят, и не работают.

При этом следует помнить: если индивидуальный предприниматель сам подал заявку на исключение из ЕГРИП, он в любое время сможет зарегистрировать новое ИП и вернуться к бизнесу, но в случае, если исключение недействующего ИП происходит по инициативе налогового органа, будет действовать мораторий на возврат к бизнесу: зарегистрироваться по новой такой индивидуальный предприниматель сможет только спусти три года.

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