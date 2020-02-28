Что происходит в школах и вузах? Академики РАО Николай Подуфалов и Валерий Лазарев о реформах образования

Какие новые стандарты вводятся в российских школах и вузах? Как часто? И готовы ли педагоги к изменениям системы образования?
Об этом мы поговорили с академиками Российской академии наук Николаем Подуфаловым и Валерием Лазаревым.
Какие новые стандарты вводятся в российских школах и вузах? Как часто? И готовы ли педагоги к изменениям системы образования?
Об этом мы поговорили с академиками Российской академии наук Николаем Подуфаловым и Валерием Лазаревым.
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