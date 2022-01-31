Кибердружины действуют в интернете относительно недавно — однако уже могут предъявить результаты своей работы. Какие именно — говорим с участником студенческой волонтерской организации «Кибердружина СурГУ» Марком Упоровым.
На страже кибербезопасности. Марк Упоров // ONLINE
Интервью с сургутским кибердружинником Марком Упоровым
Сегодня в 12:42, просмотров: 553, комментариев: 3
2. Если папка Навальному задонитит, сдашь папку?
3. Как Вы считаете, может запретить все интернеты и проблем не будет.
4. Не стыдно?