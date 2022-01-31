16+
Логотип Сиапресс
USD  77,4702   EUR  86,5032  

Новости

Больше новостей
Что должно появиться на месте «Авроры»?
Комментировать
1
Нужно ли сносить «Аврору»?
Комментировать
0
Боитесь ли вы заболеть омикроном?
Комментировать
0
Как вам традиционные ценности россиян, описанные Минкультом?
Комментировать
1
Вы ознакомились с реестрами традиционных ценностей и чуждых идей, созданными Минкультом?
Комментировать
1
Больше опросов

​На страже кибербезопасности. Марк Упоров // ONLINE

Интервью с сургутским кибердружинником Марком Упоровым

​На страже кибербезопасности. Марк Упоров // ONLINE
Фото: СурГУ

Кибердружины действуют в интернете относительно недавно — однако уже могут предъявить результаты своей работы. Какие именно — говорим с участником студенческой волонтерской организации «Кибердружина СурГУ» Марком Упоровым.


нравится (7) не нравится (3)
Сегодня в 12:42, просмотров: 553, комментариев: 3
Комментарии:
Швондер.
Сегодня в 13:02
1. Сколько врагов народа поймали?
2. Если папка Навальному задонитит, сдашь папку?
3. Как Вы считаете, может запретить все интернеты и проблем не будет.
4. Не стыдно?
444 Швондер.
Сегодня в 17:20
Браво!
sst
Сегодня в 19:35
распил бюджета не более...он у чекистов не ограничен...зашквар полный...еще фото выложили....занялись бы реальным делом....тимуровцы блин....
Показать все комментарии (3)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Для «Аэрофлота» уход из Сургута – просто бизнес, а для властей города и округа – тревожный звоночек 1000
  2. ​… И не забудь про меня 736
  3. Главным коммунальщиком Сургута стал экс-директор Горводоканала 674
  4. Иван Пирожков из Сургута предстанет перед судом за неоднократное похищение человека 631
  5. ​Число заболевших коронавирусом югорчан выросло в 2,4 раза за неделю 593
  6. ​На страже кибербезопасности. Марк Упоров // ONLINE 553
  7. ​Умер Виктор Мережко 552
  8. ​ПЦР-тесты в ХМАО оказались одними из самых дорогих в России 537
  9. ​Новый рекорд: от ковида лечатся почти 22 тысячи югорчан 528
  10. ​Дешевле только в Казахстане: аналитики назвали низкой цену на бензин в России 497
  1. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 18909
  2. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 6240
  3. ​Ситуация с сургутским травмцентром – тот самый случай, когда сор из избы выносить надо. Там большие проблемы с управлением 4631
  4. ​«Травма» Сургута без смещения 4327
  5. Под Нижневартовском произошло страшное ДТП: есть погибший 3810
  6. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 3325
  7. Вартовчанка на иномарке сбила двух подростков // ВИДЕО 3096
  8. Вартовчанка попалась с мефедроном, но дома у нее нашли еще 60 свертков с запрещенкой 2929
  9. ​Злоумышленник сообщил о минировании школ в Нижневартовске, но детей там нет 2842
  10. ​«В отказе от секса есть неприятные последствия – от ухудшения самочувствия и депрессии до трудностей во взаимоотношениях» 2682
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 29929
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 18909
  3. Близ Нефтеюганска выбросили нераспроданные ели: горожане недовольны 12045
  4. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 9312
  5. ​У главы Нефтеюганска новый заместитель 8578
  6. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 8362
  7. ​Новый год в Нижневартовске омрачила смерть на дороге 7986
  8. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 7880
  9. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 7865
  10. В Нижневартовске в ДТП с автобусом погибли двое взрослых и ребенок 7855

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика