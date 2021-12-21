Интервью со специалистом центра по вопросам миграции «Пилигрим» романом Сафаралеевым и представителем администрации района Абу Болатовым

Сургутский район, равно как и вся Югра, многонационален: здесь живут и представители коренных народов севера, и те, кто приехал на Север ради освоения нефтегазоносных территорий, и сегодняшние мигранты — как они живут в муниципалитете, ставшим им домом, узнаем из разговора со специалистом центра по вопросам миграции «Пилигрим» Романом Сафаралеевым и представителем администрации Сургутского района Абу Болатовым.