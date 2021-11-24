Интервью с заместителем главы Сургутского района Татьяной Османкиной

Как продолжающаяся пандемия влияет на образовательный процесс в школах поселений Сургутского района?
Вопросы дистанта, удлиненных и укороченных каникул, а также до сих пор актуальные проблемы односменного обучения в школах и многое другое обсудим в прямом эфире с заместителем главы Сургутского района Татьяной Османкиной.
Есть вопросы? Задавайте в комментариях!
Эфир — 24 ноября в 10.00.
Сколько высокобалльников выпустили школы района в этом году? Сколько всего было выпускников?
Сколько 9-кл пошли в 10-е классы в % от общего числа?
Сколько ребят не смогли поступить никуда после 9 класса?
(Эти данные запрашивают бывшие классные руководители у своих выпускников каждой осенью, статистика ведётся).
Каков % выпускников 9 классов, которые не смогли сдать итоговую аттестацию по математике в этом году?
Сколько выпускников не смогли пересдать (после первой неудачной попытки) выпускные экзамены и в результате остались без аттестата о неполном среднем образовании? Здесь не углубляйтесь, по возможности, в истории про тех, кто пытался списать и не смог, с назиданием, что так делать не надо, лучше про тех, кто не списывал и не сдал.
Каков норматив на 1 обучающегося в школах района (в школах с углублённым изучением и обычных)? Т.е. какую сумму получает школа за обучение 1 ребёнка в год? Где найти эту информацию на сайте департамента образования?
Есть ли в районе дети, обучающиеся на СО (не путать с домашним обучением. СО - здоровые дети на семейном обучении, ДО - нездоровые дети, к которым на дом приходят учителя)? Если можно - % от общего числа? К каким школам они прикрепляются? Где аттестовываются?
В Сургутском районе есть ССУЗы? Или все выпускники обязательно должны уезжать для продолжения обучения хотя бы в Сургут?