Интервью с заместителем главы Сургутского района Татьяной Османкиной

Как продолжающаяся пандемия влияет на образовательный процесс в школах поселений Сургутского района?

Вопросы дистанта, удлиненных и укороченных каникул, а также до сих пор актуальные проблемы односменного обучения в школах и многое другое обсудим в прямом эфире с заместителем главы Сургутского района Татьяной Османкиной.

Есть вопросы? Задавайте в комментариях!

Эфир — 24 ноября в 10.00.