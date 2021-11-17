Интервью с заместителем главы Сургутского района Юлией Марковой

Делегация Сургутского района вернулась с международного форума «Российский промышленник», проходившего в Санкт-Петербурге. Как был представлен район, какие новые деловые связи установили власти, а также о том, как сегодня себя чувствует строительная сфера муниципалитета, рассказывает заместитель главы Сургутского района Юлия Маркова в прямом эфире.