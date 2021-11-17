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​Сургутский район в поисках инвестиций. Юлия Маркова // ONLINE

Интервью с заместителем главы Сургутского района Юлией Марковой

​Сургутский район в поисках инвестиций. Юлия Маркова // ONLINE
Фото: admsr.ru

Делегация Сургутского района вернулась с международного форума «Российский промышленник», проходившего в Санкт-Петербурге. Как был представлен район, какие новые деловые связи установили власти, а также о том, как сегодня себя чувствует строительная сфера муниципалитета, рассказывает заместитель главы Сургутского района Юлия Маркова в прямом эфире.


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16 ноября в 11:51, просмотров: 746, комментариев: 1
Комментарии:
Аванес
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Сегодня в 16:46
Её ещё не уволили?

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