Интервью с дерматологом о повышенной потливости

Случалось ли у вас такое, что во время нервной ситуации потеют ладони? Пот с лица льет градом, на новой рубашке у подмышек появились влажные круги, но не из-за жаркой погоды? Скорее всего у вас гипергидроз.

О том, как бороться с этой напастью, расскажет дерматолог Зарема Кокеева в прямом эфире siapress.ru.

Алёна Кожевова: Добрый день, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Кожевова Алёна и я корреспондент этого портала. Сегодня со мной мой соведущий, Михаил Рожнов. Здравствуйте. Мы с Вами будем гипергидроз. Что это такое и как с этой напастью бороться нам сегодня расскажет врач-дерматолог Зарема Кокеева. Здравствуйте.

Зарема Кокеева: Здравствуйте.

А.К.: Расскажите, пожалуйста. по подробнее: что же такое гипергидроз:

З.К.: Гипергидроз - это повышенное потоотделение. Он может быть как первичным, так и вторичным. Первичный гипергидроз обычно возникает в подростковом возрасте и является генетически детерминированным. То есть, сопровождает человека всю жизнь. Если говорить о вторичном гипергидрозе, то он возникает на фоне различных заболеваний и патологий. Это могут быть Это могут быть эндокринные заболевания, такие как: гипертиреоз, сахарный диабет. Это могут быть инфекционные заболевания, могут быть онкологические заболевания. То есть, он возникает на фоне какого-либо заболевания.

А.К.: А как понять, что уже проблема какая-то появилась? Потому что для человека потеть - это нормально.

З.К.: Ну, конечно, потение является естественной функцией организма, это терморегуляция организма. Сохраняется нормальная температура тела за счёт потения. Допустим, если вы надели чистую рубашку и, при отсутствии каких-либо психоэмоциональных стрессов, при отсутствии физической нагрузки, при нормальной температуре окружающей среды, через некоторое время на рубашке появляются разводы от пота, то это свидетельствует о гипергидрозе.

А.К.: А каковы основные причины появления гипергидроза, с которыми обращались к вам?

З.К.: Если говорить о коррекции дерматологической, то жалобы, с которыми приходит пациент - избыточная потливость при определённых психоэмоциональных состояниях. Пациент жалуется на то, что появляются разводы на одежде. Мужчины жалуются на то, что при рукопожатии рука бывает холодной и потливой и это вызывает некоторые неудобства и неуверенность. Причём создаётся такой замкнутый круг. То есть, человек, перед тем, как подать руку, думает, что рука будет потеть. На фоне этого возникает стресс. Стресс способствует ещё большему потоотделению и создаёт такой замкнутый порочный круг.

Михаил Рожнов: Расскажите, а чем это может быть опасно?

З.К.: Если речь идет о первичном гипергидрозе, то есть, генетически детерминированным, который проявляется в подростковом возрасте, в принципе он никакой опасности, кроме того, что создаёт какие-то неудобства, не несёт. Если речь идёт о вторичном гипергидрозе, то он возникает в течении жизни внезапно. То есть пациент приходит на консультацию и говорит о том, что «Я начал потеть и это началось какое-то определенное время». Это свидетельствует о том, что гипергидроз возник на фоне какого-то заболевания. Часто гипергидроз может быть даже первичным признаком ещё не выявленного заболевания.

А.К.: А кто подвержен этой болезни чаще: мужчины или женщины?

З.К.: Одинаково. Примерно 3% популяции страдает от гипергидроза, если говорить о первичном гипергидрозе.

А.К.: А какого возраста пациенты чаще приходят? Это подростки или взрослое население?

З.К.: Если говорить о дерматологической коррекции, допустим, препаратами ботулотоксина, то это пациенты с 18 лет. Чаще всего обращаются пациенты от 20 до 45 лет.

А.К.: Мы говорили о том, что у мужчин могут потеть руки при гипергидрозе. Как это происходит? В руках есть потовые железы?

З.К.: Потовые железы есть везде, просто где-то их концентрация выше. Это обычно подмышечные впадины, подошвенная поверхность стоп и ладонная поверхность кистей.

М.Р.: Чем могут лечить эту болезнь?

З.К.: Есть консервативный способ лечения и хирургический способ лечения. Хирургический способ считается самым радикальным и применяется реже. На начальных этапах, если говорить о домашних способах лечения, то это антиперспиранты. Если говорить о лечении в клинике, то это ботулинотерапия. Это введение препаратов ботулотоксина для того, чтобы прервать передачу нервного импульса от нервного волокна на потовую железу. То есть человек перестаёт потеть. Прерывается патологическое потоотделение. То есть нормальное потоотделение, допустим, при нахождении в условиях высокой температуры, при физической нагрузке, оно сохраняется для терморегуляции.

А.К.: Хорошо, раз мы поговорили с вами за кадром о том, как лечат инъекциями, некоторые люди хотели бы узнать, сколько это стоит и на сколько хватит.

З.К.: Стоимость рассчитывается индивидуально. В зависимости от степени гипергидроза. Она может быть лёгкой, умеренной при коррекции ботулотоксином. Стоимость рассчитывается из количества единиц, которые понадобятся на процедуру. Для этого перед процедурой проводится йод-крахмальный тест, с помощью которого выявляется количество препарата, необходимого для данного пациента.

А.К.: А максимальная стоимость, может быть минимальная?

З.К.: Ну, это всё индивидуально.

А.К.: А что больше всего смущает людей, которые приходят к вам лечиться?

З.К.: В плане лечения или в плане жалоб?

А.К.: В плане жалоб и, наверное, может быть, кого-нибудь смущает, что нужно именно инъекции вводить. Какая-то боль может быть или аллергические реакции.

З.К.: К любым инъекциям, естественно, есть противопоказания. Допустим, беременность, лактация, онкологические заболевания - являются прямым противопоказанием к применению инъекций. Если говорить о болезненности во время проведения инъекционной процедуры коррекции гипергидроза, то перед процедурой наносится крем-анестетик для того, чтобы уменьшить ощущения. То есть процедура является практически безболезненной.

А.К.: У нас, в России, очень любят использовать методы нетрадиционной медицины. Пить травки, например. Есть какие-либо не лекарственные средства, которые могут слегка облегчить состояние?

З.К.: Если говорить о наружных средствах, то это антиперспиранты. Если говорить о каких-либо, как вы сказали, травках, то есть такие состояния психоэмоциональные, когда мы советуем пациентам обратиться к психологу. Иногда помогает психотерапия. Есть такие состояния, когда назначаются какие-то лекарственные или не лекарственные препараты.

М.Р.: А вот, про антиперспирант вы говорили. Насколько это может быть вредно или полезно? Они действительно помогают?

З.К.: Если наносить правильно, если речь идет о лёгкой степени гипергидроза, то антепирсперант может помочь. В антиперспирантах обычно содержатся соли алюминия, цинка. Они не блокируют само потоотделение, оно так и продолжается. Просто закрывается с помощью антиперспиранта устье потовой железы и пот не проявляется на одежде.

А.К.: А поры и кожа при этом не страдают?

З.К.: Иногда могут возникать воспалительные реакции непосредственно в самой потовой железе, раздражение за счет нанесения каких-либо веществ на кожу. Такое может быть, конечно.

А.К.: Хорошо, мы проговорили, что когда причина кроется в стрессе, то лучше сходить к специалисту - психологу или неврологу. Но как понять, что причина кроется не в теле, а в мозге, если так можно выразиться?

З.К.: В любом случае, даже если это психоэмоциональная причина, наиболее оптимальным выходом из этой ситуации будут инъекции ботулотоксина в области повышенного потоотделения. Нужно еще подчеркнуть, что при блокировке потоотделения ботулотоксином, блокируются именно гипертрофированные, патологические потовые железы. Нормальные потовые железы и нормальное потоотделение при этом не страдает.

А.К.: Большое спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Большое спасибо, что смотрели нас. Я надеюсь, что ни у кого такой проблемы не возникнет. До новых встреч. Смотрите наши эфиры. До свидания.