Интервью с руководителем школы граффити в Сургуте и его ученицей об уличном искусстве

Летом в Сургуте прошел традиционный фестиваль уличного искусства «Гаражи». В прямом эфире корреспондент siapress.ru вместе с организатором мероприятия и руководителем школы граффити Максимом Яровым и его ученицей Ульяной Антроповой поговорит об организации фестиваля в условиях коронавирусных ограничений, работе местного художника с известным граффитистом Максимом Тороповым, о проекте исторических муралов на трехлистниках иразрисованных скульптурах Юрия Вавакина.

