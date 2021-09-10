Летом в Сургуте прошел традиционный фестиваль уличного
искусства «Гаражи». В прямом эфире корреспондент siapress.ru вместе с организатором мероприятия и руководителем
школы граффити Максимом Яровым и его
ученицей Ульяной Антроповой поговорит
об организации фестиваля в условиях коронавирусных ограничений, работе местного
художника с известным граффитистом Максимом
Тороповым, о проекте исторических муралов на трехлистниках иразрисованных скульптурах Юрия Вавакина.
Вандализм или искусство? Максим Яровой и Ульяна Антропова
Интервью с руководителем школы граффити в Сургуте и его ученицей об уличном искусстве
Летом в Сургуте прошел традиционный фестиваль уличного
искусства «Гаражи». В прямом эфире корреспондент siapress.ru вместе с организатором мероприятия и руководителем
школы граффити Максимом Яровым и его
ученицей Ульяной Антроповой поговорит
об организации фестиваля в условиях коронавирусных ограничений, работе местного
художника с известным граффитистом Максимом
Тороповым, о проекте исторических муралов на трехлистниках иразрисованных скульптурах Юрия Вавакина.
09 сентября в 18:03, просмотров: 834, комментариев: 0