Интервью с художественным руководителем СМДТ Владимиром Матийченко

Сургутский театр на этой неделе открывает новый сезон: с 10 по 12 сентября на сцене идет премьера — «Коварство и любовь», постановка Антье Вебер. О новом спектакле в репертуаре СМДТ, а также о взаимоотношениях внутри коллектива мы говорим с художественным руководителем театра Владимиром Матийченко.