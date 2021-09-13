Сургутский театр на этой неделе открывает новый сезон: с 10 по 12 сентября на сцене идет премьера — «Коварство и любовь», постановка Антье Вебер. О новом спектакле в репертуаре СМДТ, а также о взаимоотношениях внутри коллектива мы говорим с художественным руководителем театра Владимиром Матийченко.
Сургутский театр: взгляд изнутри. Владимир Матийченко
Интервью с художественным руководителем СМДТ Владимиром Матийченко
09 сентября в 12:56, просмотров: 1790, комментариев: 23
Преданный поклонник театра, ждущий перемен.
Когда она будет в следующий раз? Почему нет афиши на следующие месяцы как в других театрах города?
Про уход актёров ладно, всё равно никто не скажет как оно там было на самом деле, ясно только, что было бы хорошо, никто бы не ушёл. Мне интересно КУДА они уходят? Где можно работать в Сургуте, имея актёрское образование? и это же не 2-3 человека, это толпы людей. Актёр-помбур? Актёр-таксист? Актёр-медсестра? Если Вы знаете как складываются судьбы ушедших от Вас актёров - расскажите.
Как Вы думаете, Владимир, за что Вас не любят? За что Вы сами себя ругаете?
А что ставите себе в заслуги? Что будете рассказывать внукам о своём творчестве? Чем гордитесь?
Про творческие планы не интересно, про афишу октября тоже. Если до НГ карантин не объявят, расскАжите потом чем на зимние каникулы порадуете зрителя.
Скажите открыто в прямом эфире, что написанное мной неправда. Пусть зрители услышат от Матийченко и Лычкатой очередную гнусную ложь.
Не стыдно рассказывать сегодня о премьере, но будучи худруком даже не прийти на сдачу спектакля?
Могу сказать как зритель, что он работает профессионально
Ее формирование тоже кажется входит в обязанности художественного руководителя
Не интересно слушать все это