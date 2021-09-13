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​Сургутский театр: взгляд изнутри. Владимир Матийченко

Интервью с художественным руководителем СМДТ Владимиром Матийченко

​Сургутский театр: взгляд изнутри. Владимир Матийченко
Фото: surgutteatr.ru

Сургутский театр на этой неделе открывает новый сезон: с 10 по 12 сентября на сцене идет премьера — «Коварство и любовь», постановка Антье Вебер. О новом спектакле в репертуаре СМДТ, а также о взаимоотношениях внутри коллектива мы говорим с художественным руководителем театра Владимиром Матийченко.


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09 сентября в 12:56, просмотров: 1790, комментариев: 23
Комментарии:
Швондер.
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10 сентября в 19:04
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Akcinya
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12 сентября в 22:42
Владимир Владимирович, объясните пожалуйста, почему за все время существования театра ушли актёры трёх целевых курсов, которые были набраны именно для Сургутского театра? Они ведь были набраны именно для этого театра. Проблемы в них? Или все таки в микроклимате ? Или дело в вас и бывшем директоре Тамаре Никифоровне? И заметьте пожалуйста и не отрицайте это, потому что это факт, все таки это стабильная тенденция когда каждый сезон у вас уходят актёры, учитывая при этом, что Сургут это не особо театральный город, здесь нет такого запаса профессинональных актёров! Вы просто методично изживали неугодных вам актёров все эти годы?
Преданный поклонник театра, ждущий перемен.
Kristina
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Сегодня в 09:35
Захожу на сайт театра и не вижу афишу на октябрь, нигде не могу ее найти. Очень хочу попасть на премьеру, на первые показы не успела.
Когда она будет в следующий раз? Почему нет афиши на следующие месяцы как в других театрах города?
Fee1326
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Сегодня в 10:03
Скажите, в связи с чем, работа, именно над вашими спектаклями, может длиться ни один год? Муза редко приходит? Или у вас есть возможность не выпускать спектакль в назначенный срок? И как такое возможно в бюджетном учреждении?
Freeman
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Сегодня в 11:19
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Iriska
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Сегодня в 13:04
Да Вы Карабас-Барабас оказывается! Сколько интересных признаний от тех, кто в теме!
Про уход актёров ладно, всё равно никто не скажет как оно там было на самом деле, ясно только, что было бы хорошо, никто бы не ушёл. Мне интересно КУДА они уходят? Где можно работать в Сургуте, имея актёрское образование? и это же не 2-3 человека, это толпы людей. Актёр-помбур? Актёр-таксист? Актёр-медсестра? Если Вы знаете как складываются судьбы ушедших от Вас актёров - расскажите.

Как Вы думаете, Владимир, за что Вас не любят? За что Вы сами себя ругаете?
А что ставите себе в заслуги? Что будете рассказывать внукам о своём творчестве? Чем гордитесь?

Про творческие планы не интересно, про афишу октября тоже. Если до НГ карантин не объявят, расскАжите потом чем на зимние каникулы порадуете зрителя.
Freeman
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Сегодня в 14:07
Владимир Владимирович, вы всегда в интервью говорите о своей любви к театру и искусству, самопожертвовании на благо оного, но на деле вы как художественный руководитель месяцами не ходили на работу, никогда по факту не выполняли свои обязанности, перекладывая их на других сотрудников, годами не делали новые постановки. А ваша мать, бывший директор театра, это беспредел годами прикрывала.
Скажите открыто в прямом эфире, что написанное мной неправда. Пусть зрители услышат от Матийченко и Лычкатой очередную гнусную ложь.

Не стыдно рассказывать сегодня о премьере, но будучи худруком даже не прийти на сдачу спектакля?
Freeman
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Сегодня в 15:05
Владимир Владимирович, расскажите, как в Сургутском театре продаются билеты по Пушкинской карте и какие спектакли включены в программу проекта?
Tomik
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Сегодня в 15:12
Как реализуется программа Пушкинская карта
Kapitolina
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Сегодня в 15:13
Владимир Владимирович, Зачем столько энергии тратить на войну против нынешнего директора театра? В ситуации, в которой оказался весь коллектив театра, после отстранения от должности Т.Н. Лычкатой, разве не Вы тот человек, который должен был выстроить работу всего творческого коллектива так, чтобы максимально плодотворно продолжать играть спектакли и радовать зрителей своим искусством? Ведь Есть стойкое впечатление, что вы занимаетесь лишь поисками причин для исков в суд. И на сколько профессионально, в таком случае, оцениваете свою деятельность в театре?
Tomik
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Сегодня в 15:13
Есть информация что актёры возвращаются а не уходят. Прокомментируйте возврат актёров которых вы гнобили
Tomik
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Сегодня в 15:16
Какие ваши планы после ухода из театра
Tomik
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Сегодня в 15:18
В бытность директором Тамары никифорвеы в театре обитали мёртвые души, десятки душ. Прокомментируйте эти нарушения выявленные аудитом
Kristina
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Сегодня в 15:20
Из вернувшихся один из них играет в премьере - Виталий Ковалев отлично исполнил роль, разве нет?
Могу сказать как зритель, что он работает профессионально
Kapitolina
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Сегодня в 15:20
Если сейчас у театре такой развал, как удалось так ярко открыть сезон?
Tomik
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Сегодня в 15:21
Почему вы ходите на работу с адвокатом, чего вы боитесь?
Tomik
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Сегодня в 15:22
Почему вы лжете публично и в прямом эфире. Позор
Tomik
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Сегодня в 15:23
Все знают как ты закончил и получил диплом. Как всегда маман
Tomik
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Сегодня в 15:23
Пришёл оскорбить а не отвечать на вопросы
Kristina
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Сегодня в 15:30
Почему нет афиши на октябрь?
Ее формирование тоже кажется входит в обязанности художественного руководителя
Kristina
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Сегодня в 15:36
Почему не отвечаете на вопросы об афише и Пушкинской карте?!
Не интересно слушать все это
Kristina
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Сегодня в 15:40
Мне очень понравилось новое оформление и изменившаяся атмосфера в театре, раньше мне было скучно. Мне как зрителю нравятся перемены, а ваши спектакли были не очень...
Tomik
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Сегодня в 15:53
Необременен интеллектом не ответил ни на один вопрос как попка заученными фразами вещал. Жаль труппу которая терпит из последних сил и работает несмотря на деструктив этих самопровозглашенных гениев. Не худрук а цирковой, а цирк должен гастролировать. Пошёл вон из театра.
Швондер.
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Сегодня в 16:07
Поганой метлой. Лучше с конфискацией
Швондер.
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Сегодня в 19:27
Лечил я както этого мелкого жирного гогнюка. Чмо редкостное
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