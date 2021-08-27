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Урал, Югра, Сургут. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев беседует с Дмитрием Щегловым // ONLINE

Интервью с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым

Урал, Югра, Сургут. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев беседует с Дмитрием Щегловым // ONLINE
Фото: siapress.ru

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе, а также член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия», лидер партийного списка на выборы в Госдуму по региональной группе Тюменской области, Югры, Ямала и Курганской области Владимир Якушев работает в Сургуте. В пятницу, 27 августа, в 14.40 он ответит на вопросы читателей в онлайн-студии ИА «СИА-ПРЕСС». Беседу проведет Дмитрий Щеглов.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения Ханты-Мансийского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»


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Сегодня в 00:08, просмотров: 1069, комментариев: 3
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 09:42
Мучает один вопрос меня. Может ответите на него:
Как владелец водного транспорта, катера, плачу налог не маленький, 15 с лишним тысяч рублей в год. Пользуюсь им не более 3-4 месяцев в году. На вопрос по ставке налога, почему такая высокая, катер мощностью 192 л/с, мне ответил один из тех кто принимал данную норму в думе ХМАО.
.. просто взяли цифры из соседнего региона и все!
Расчеты не делали, не обосновали, просто скопировали и все.
Ладно согласен, плачу его. Но скажите почему для владельцев водного транспорта, катеров и лодок ничего не делается?
Например автомобилистам - дороги ремонтируют, строят новые..На тот же транспортный налог.
Для владельцев катеров и лодок в Сургуте даже "спуска" на воду не сделали. Спустить катер надо ездить искать самому не приспособленное место! Получается - как платить налоги - то это обязанность, а как нам что то сделать - то ...
Интересно, куда уходят собранные деньги ? На что они тратятся?
И почему платя не малый налог - ничего не получаю виде инфраструктуры взамен?!
Альберт Леонов
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Сегодня в 09:43
В Сургуте на учете в ГИМС стоит примерно 8000 единиц водномоторной техники.
Мономах
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Сегодня в 14:50
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
куница
не нравится
Сегодня в 15:02
А 17.09 будет рабочий день ?
Mobii
не нравится
Сегодня в 15:18
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
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