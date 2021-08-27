Интервью с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе, а также член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия», лидер партийного списка на выборы в Госдуму по региональной группе Тюменской области, Югры, Ямала и Курганской области Владимир Якушев работает в Сургуте. В пятницу, 27 августа, в 14.40 он ответит на вопросы читателей в онлайн-студии ИА «СИА-ПРЕСС». Беседу проведет Дмитрий Щеглов.
Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения Ханты-Мансийского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Как владелец водного транспорта, катера, плачу налог не маленький, 15 с лишним тысяч рублей в год. Пользуюсь им не более 3-4 месяцев в году. На вопрос по ставке налога, почему такая высокая, катер мощностью 192 л/с, мне ответил один из тех кто принимал данную норму в думе ХМАО.
.. просто взяли цифры из соседнего региона и все!
Расчеты не делали, не обосновали, просто скопировали и все.
Ладно согласен, плачу его. Но скажите почему для владельцев водного транспорта, катеров и лодок ничего не делается?
Например автомобилистам - дороги ремонтируют, строят новые..На тот же транспортный налог.
Для владельцев катеров и лодок в Сургуте даже "спуска" на воду не сделали. Спустить катер надо ездить искать самому не приспособленное место! Получается - как платить налоги - то это обязанность, а как нам что то сделать - то ...
Интересно, куда уходят собранные деньги ? На что они тратятся?
И почему платя не малый налог - ничего не получаю виде инфраструктуры взамен?!