Интервью с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе, а также член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия», лидер партийного списка на выборы в Госдуму по региональной группе Тюменской области, Югры, Ямала и Курганской области Владимир Якушев работает в Сургуте. В пятницу, 27 августа, в 14.40 он ответит на вопросы читателей в онлайн-студии ИА «СИА-ПРЕСС». Беседу проведет Дмитрий Щеглов.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения Ханты-Мансийского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»