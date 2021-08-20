Преподаватель по йоге Валентина Нуреева – о том, как достичь гармонии, быть здоровым и счастливым

Йога. Просто фитнес? Образ жизни? Или способ познать себя и окружающий мир? Сегодня она набирает все большую популярность. Практически в каждом фитнес-клубе можно встретить зал йоги.

О пользе асан (физических упражнений) для человека ходят легенды. Складывается впечатление, что йоги – это суперлюди, которые благодаря своему увлечению, образу жизни всегда здоровы морально и физически, живут в гармонии с собой и внешним миром. Так ли это? Кому подходит йога? И можно ли с ее помощью вылечить болезнь? Узнаем у преподавателя по йоге, блогера Валентины Нуреевой.