16+
Логотип Сиапресс
USD  74,1503   EUR  86,6150  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Валентина Нуреева: «Тренеров по йоге очень много, но не все могут ими называться. Люди поняли, что это жила, на которой можно заработать»

Преподаватель по йоге Валентина Нуреева – о том, как достичь гармонии, быть здоровым и счастливым

Валентина Нуреева: «Тренеров по йоге очень много, но не все могут ими называться. Люди поняли, что это жила, на которой можно заработать»
Фото предоставлено спикером

Йога. Просто фитнес? Образ жизни? Или способ познать себя и окружающий мир? Сегодня она набирает все большую популярность. Практически в каждом фитнес-клубе можно встретить зал йоги.

О пользе асан (физических упражнений) для человека ходят легенды. Складывается впечатление, что йоги – это суперлюди, которые благодаря своему увлечению, образу жизни всегда здоровы морально и физически, живут в гармонии с собой и внешним миром. Так ли это? Кому подходит йога? И можно ли с ее помощью вылечить болезнь? Узнаем у преподавателя по йоге, блогера Валентины Нуреевой.


нравится (5) не нравится (0)
19 августа в 10:35, просмотров: 796, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
19 августа в 12:17
Йога прежде всего это философия. Без знания основ, невозможно серьезно заниматься. Так же известно всем и каждому что существуют два основных направления йоги: индусская и буддийская.
Различия существенные. Одно и тоже направление может существовать в обоих направлениях , разница только в философии.
Мне интересно, прежде чем заниматься асанами , теорию даете тому направлению, которые практикуете?
Это к чему задаю вопрос, сам практикую медитацию, одно из основных составляющих йоги. Но именно то направление, которое можно практиковать любому не нарушая его религиозное восприятие ..

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Андрей Филатов: «Обслуживать незаконные интересы ни я, ни администрация не будем» 3645
  2. «Маски, я думаю, пришли в нашу жизнь надолго…» 2762
  3. ​Закопать нельзя украсить: что не так с некрасивой трубой в Сургуте 2531
  4. В Сургуте повторно снесли ларек, который владелец возродил после первого демонтажа 2306
  5. ​Девятилетнюю Настю Муравьеву из Тюмени нашли мертвой 2178
  6. В пятничный вечер сургутян приглашают на органный концерт 1167
  7. ​Спасите от иноагентов 1109
  8. ​Как определить стоимость квартиры перед продажей: пять рабочих лайфхаков 1035
  9. ​Проблемные дома в ЖК «Любимый» в Сургуте будут достроены раньше первоначального срока 1024
  10. Вернуть Сайму к жизни можно. А надо ли это городу? 908
  1. Москвич и его ОПГ организовали казино в Нижневартовске 4797
  2. Адвокат-наркоторговец со Среднего Урала пойдет под суд в Нефтеюганске 4573
  3. Кислородное оборудование в ковидном госпитале Нижневартовска прошло проверку 4329
  4. Водитель большегруза без удостоверения попытался откупиться от ГАИ // ВИДЕО 4230
  5. Сургутяне заметили черепаху в парке «За Саймой» // ВИДЕОФАКТ 3920
  6. ​«Не надо так строить»: Наталья Комарова поручила властям Нижневартовска ускорить появление центра единоборств 3825
  7. ​Горочка, гори! Маленькие вартовчане сожгли дотла деревянную горку 3755
  8. Андрей Филатов: «Обслуживать незаконные интересы ни я, ни администрация не будем» 3645
  9. «Мы не мочим власть и не облизываем — просто пишем правду» // СТРИМ 3556
  10. Штрафовать и блокировать! Сургутяне возмущены обилием листовок в городе 3501
  1. ​Я/МЫ – Валерия Башкирова 14791
  2. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 12290
  3. ​Priora залетела под КамАЗ: в Нефтеюганском районе в ДТП погиб молодой мужчина 11389
  4. Юганская активистка, вышедшая из партии ЛДПР, сожгла свой партбилет 11380
  5. Бизнесмен задолжал нефтеюганцам порядка 500 тысяч по зарплате 10956
  6. ​«Вершина» должна быть наша! 10951
  7. Экс-сотрудник ДПС получил 45 взяток и предстанет перед судом 10758
  8. ​Подожгла из хулиганства: югорчанку обвинили в уничтожении многоквартирника 10042
  9. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 9684
  10. В Нефтеюганске собака провалилась в открытый люк: ее доставала бригада слесарей 9068

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика