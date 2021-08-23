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«Возвращение Тамары Лычкатой в театр — сложность, которая добавляет проблем…»

Директор СМДТ Светлана Астраханцева и заместитель директора по связям с общественностью и маркетингу Андрей Кулешов — о Сургутском театре

«Возвращение Тамары Лычкатой в театр — сложность, которая добавляет проблем…»
Фото: СМДТ

Новый, 22-й сезон в Сургутском театре стартует 10 сентября: что планируется на сцене и как проходит жизнь за кулисами? Об этом главный редактор siapress.ru Юрий Нуреев говорит с директором театра Светланой Астраханцевой и заместителем директора по связям с общественностью и маркетингу Андреем Кулешовым в прямом эфире.

P.S. Эфир настолько прямой, что интернет не выдержал и отвалился, не дав попрощаться с гостями.


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18 августа в 12:04, просмотров: 2141, комментариев: 2
Комментарии:
Iriska
не нравится
22 августа в 12:38
Если после 19.09 снова введут ограничения, можно ли надеяться, что московский сценарий может быть применим в Сургуте (с рассадкой 50% зала, через кресло)?

Светлана, после Вашего назначения в театре, у Вас остаётся время на кураторство камертоновских коллективов? Как поживет Кураж балет? Как он пережил пандемию? Если ли кадровые потери? Кто им руководит теперь? Могут ли быть привлечены артисты из Камертона в постановки СМДТ?
Можно ли при СМДТ открыть детскую актёрскую школу? Мы уйдём из других учреждений и придём к вам со своим сертификатом ПФДО, если такая школа будет.

Какова схема получения целевого места в столичных учебных заведениях для сургутских выпускников? Т.е. если ребёнок хочет учиться от ХМАО в ГИТИСе или в "щуке", например, договор родители заключают с театром, как будущим работодателем, или с департаментом культуры?
Есть ли от ХМАО "целевики", которые в этом году окончили обучение и вернутся в округ? Попадёт ли кто-нибудь из них в СМДТ?
Швондер.
не нравится
Сегодня в 15:47
Главное - чем в этой богадельне так намазано, что народ еогтями, когтями, зубами цепляется как гиена
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