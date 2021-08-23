Директор СМДТ Светлана Астраханцева и заместитель директора по связям с общественностью и маркетингу Андрей Кулешов — о Сургутском театре

Новый, 22-й сезон в Сургутском театре стартует 10 сентября: что планируется на сцене и как проходит жизнь за кулисами? Об этом главный редактор siapress.ru Юрий Нуреев говорит с директором театра Светланой Астраханцевой и заместителем директора по связям с общественностью и маркетингу Андреем Кулешовым в прямом эфире.

P.S. Эфир настолько прямой, что интернет не выдержал и отвалился, не дав попрощаться с гостями.