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Андрей Филатов: «Обслуживать незаконные интересы ни я, ни администрация не будем»

Интервью с главой Сургута Андреем Филатовым

Андрей Филатов: «Обслуживать незаконные интересы ни я, ни администрация не будем»
Фото: siapress.ru

Что происходит в Сургуте в 2021 году? Полгода назад главой города стал Андрей Филатов, и 19 августа в студии siapress.ru он побеседует с Тарасом Самборским о том, что удалось сделать за это время и что планируется.


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17 августа в 10:25, просмотров: 2247, комментариев: 28
Комментарии:
Альберт Леонов
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17 августа в 10:43
Вопрос который задам, мучает меня и не только меня, многих жителей и гостей города.
Скажите, когда начнем ремонтировать тротуары вдоль улиц города?
Когда наконец начнем обращать внимания на людей?
Почему люди должны страдать? Как пройдут дожди - не пройти и перепрыгать лужи которые образовываются на тротуарах? Когда перестанем бояться мимопроезжающих авто, которые обрызгают ?
Когда начнем смотреть как у нас в городе переходят на пешеходных переходах люди в период дождей? Когда пройти не возможно, лужи именно там, где пешеходный переход? Жалко что нельзя тут фото выложить, то показал как выглядит пешеходный переход после дождя. Одна сплошная большая лужа!!!!!! Как переходить дорогу?
И второй вопрос.
Как плательщик транспортного налога, на водный транспорт. Интересует меня, куда тратиться мой налог? Что город сделал для владельцев водного транспорта, платящих его?! Где оборудованные спуски для лодок и катеров? Где оборудованные построенные за счет данного налога стоянки?! Почему платя налог, не малый , не получаю ничего ?
Владельцы авто тоже платят налог, но им дороги строят, ремонтируют.. А владельцы водного транспорта, тоже его платя - ничего не получают?! В чем причина?!
Mobii
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17 августа в 11:07
Почему вообще не борются с теми, кто портит газоны своими авто? Как там, кстати, поживает Паркон?
Почему администрация годами вкурсе, что нелегальные ассенизаторщики сливают отходы в городскую сеть и ничего с этим не делается?
Почему до сих пор на дорогах «маршрутки»?
Сергей Б
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17 августа в 17:06
Что происходит в Сургуте в 2021 году?

О том, что удалось сломать за это время и что планируется.
Сергей Б
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17 августа в 17:08
«Почему простейшие задачи чиновник решает:
- мучительно долго;
- с наименьшей эффективностью;
- с наименьшей квалификацией;
- с максимальной коррупционной заинтересованностью?

Почему элементарные вопросы городского благоустройства превращаются в бесконечные говорильни и дешевые пиар-акции?»

Тарас Самборский
Сергей Б
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17 августа в 17:38
От себя задавать вопросы бессмысленно. Их удалят как нарушающие милую беседу местного журналиста Тараса Самборского с местным чиновником Андреем Филатовым.

СИА-ПРЕСС окончательно превратилось в провинциальное СМИ времен советской эпохи.

Здесь можно играть про себя на трубе,
Но как не играй, все играешь отбой.
c13
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18 августа в 04:31
Сейчас строится новый мост через Обь, он призван разгрузить мост существующий - каким образом автомобили с этого моста будут попадать в город по каким дорогам? через улицу Электротехническую - там и так плотный траффик, на улице Сосновой та же история а перекресток с Щепеткина просто "встанет", между тем этот вопрос нужно решать уже сейчас ведь дороги в этой части города достаточно узкие
- почему администрация города вместе со строительством моста не договорилась о выделении денег из федерального бюджета на продолжение Обьездной дороги с существующего тупика через Черный Мыс? планируется ли это сделать до окончания строительства моста? планируется лм расширять непосредственно улицу Сосновую?

Компания Сибпромстрой ударными темпами строит в районе бывших складов ГРЭС микрорайон на 20 000 жителей, они обещались вложиться в проектирование и строительство участка Нижневартовского Шоссе от кольца ГРЭС через улицу Глухова вдоль поселка Финский до кольца у водохранилища
- готов ли хотя-бы проект?)

Итак в обозримой перспективе у нас появляется второй мост, продолжение объездной дороги, таким образом возникает вопрос
- почему администрация города отказалась от проекта АвтоРечвокзала изначально заложенного в генеральном плане города?

Речной Вокзал строить необходимо и все равно придётся, зимой здание явно будет пустовать что причинит убытки бюджету города на его отопление и обслуживание, на речвокзал так же надо будет запускать общественный транспорт (ну не ходить же туда пешком с сумками) автобусы опять же будут ходить не загруженными на этом участке маршрута - зачем закладывать столько огрехов отказываясь от изначальной идеи?
Для связки АвтоРечвокзала с ЖД-вокзалом и Азропортом достаточно запустить один новый маршрут через Сити-Молл и Ауру пример:

АвтоРечвокзал - Сити-Молл - Аура - ЖД вокзал - Аэропорт в обратном направлении Аэропорт - ЖД вокзал - город улица Мира - пр.Пролетарский - Авторечвокзал
новый маршрут как раз идёт с узлов прибытия через центральные улицы города где сейчас нет нормального маршрута с ЖД-вокзала и Аэропорта, жители Северо-восточного жилого района будут рады

Вот прибыл ты в Сургут на АвтоРечвокзал, прогулялся по набережной Оби, сходил в парк аттракционов в сквере речников, сел на автобус приехал в Сити-Молл - концепт просто замечателен согласитесь))

- почему администрация упорно хочет разместить новый Автовокзал на участке где жители решительно против? связано ли это с близостью ТРЦ Аура и гипермаркета Лента?

Сергей Б c13
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18 августа в 11:15
Решил Коновалова по количеству знаков переплюнуть?
Flyer
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18 августа в 11:22
Вопрос: планируется ли ревизия в части градостроительной политики и ее кардинальный пересмотр?

Вот в тех же 90х, которые сейчас ленивый не ругает, пространство вокруг той же Саймы застраивали либо какими-то знаковыми и красивыми(в понимании тех времен) зданиями, либо оставляли на будущее для строительства тех самых знаковых зданий. В районе улиц Рабочая-Сибирская-Ленина по сути проводилась реновация района. Но это была реновация с человеческим лицом — симпатичные термомуровские дома с несильно отличающейся этажностью от изначальной в районе 2-этажных деревяшек, сохранение зеленых насаждений, а не как позже в районе улицы Восход. Сейчас в этом же районе(Строителей) сносится ряд домов — что там будет, снова какой-то мега-ЖК, который сьест все окружающее пространство, как Возрождение, или примитивная свечка-панелька одного массового застройщика? 

Или взять ту же Сайму: тот самый массовый застройщик сам позиционирует свое жилье как жесткий эконом-класс. Такое жилье, пожалуй, есть сейчас в любом городе России: где-то лучше, где-то хуже. Совсем необязательно, кстати, делать его столь многоэтажным + есть мнение о преимуществах квартальной среднеэтажной застройки, чего у нас не делается. Но ОК, речь не об этом, а о том, зачем это массовое эконом-жилье влепили в центре города возле Саймы? Вы себе можете это представить где-нибудь в Москве у Зарядья или хотя бы у Парка Горького?
Казалось бы, «Ядро Центра Города»(с): пора бы подумать об архитектуре в городе, раз уж есть какие-то свободные участки, создать некий «фасад» этого района. Но нет — мы мыслим как временщики: после нас хоть потоп.
И, кстати, вроде бы и есть застройщики, которые хоть с какой-то архитектурой пытаются выходить на рынок, но их участки, почему-то где-то на окраинах.
Сергей Степанов
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18 августа в 11:53
Какие конкретные задачи в данный момент решает Управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма, учитывая специфику города?
Как рекомендуете проводить свободное от работы время вне квартиры в Сургуте?
Губский Александр
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18 августа в 12:56
Поскольку в анонсе указано, что «Андрей Филатов беседует с Тарасом Самборским», то, как я правильно понимаю, вопросы нужно адресовать Андрею, чтобы во время эфира он их задал Тарасу. Что я и делаю. Андрей, спросите, пожалуйста, Тараса о следующем:

1.Какое СМИ на протяжении 30 лет является самым влиятельным и авторитетным в Югре?
2.Кто из местных журналистов был лично знаком со всеми главами Сургута, губернаторами ХМАО и Тюменской области за последние три десятилетия (Сидоров, Попов, Шувалов, Филатов, Филипенко, Комарова, Рокецкий, Собянин, Якушев, Моор)?
3.Какое сургутские издание долго и заслуженно носило в. 90-х годах почётное звание — «Любимый Рекс городской администрации»?
4..Чем младший Самборский отличается от старшего (найди 10 отличий)?
5.В бессмертном произведении Гоголя герой по имени Тарас адресует герою по имени Андрей фразу, ставшую крылатой. Произнесите её.


P.S. Если молодой мэр не побоится задать все эти вопросы всемогущему основателю и главреду СИА-Пресс, и получит ответы, то Филатова можно смело принимать в Союз журналистов России.
Сергей Б
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18 августа в 20:04
Губский как всегда всю малину обосрал.
Сергей Б
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Сегодня в 11:12
Вот говорил же и даже публично заявлял в видеообращении чтобы Филатов не бегал от дольщиков дома №2, что рано или поздно все-равно придется встретится. Вчера встречались.

Еще говорил, что по срокам пребывания на посту Филатов будет самым коротким мэром в Сургуте и уйдет в досрочную отставку.

Так давайте же не будем нарушать ход событий и дальше, и придерживаться плана развития событий.

Ведь даже есть «теория бабочки», когда нарушение хода событий даже бабочкой приводит к трагичным последствиям. А тут целый мэр.
Сергей Б
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Сегодня в 11:12
Ну а если серьезно, то вопросы к Андрею Филатову.

Вчера (18.08.21) состоялась встреча представителей обманутых дольщиков домов №1 и №2 ЖК «Любимый» с представителями власти во главе с губернатором Натальей Комаровой, где присутствовал и глава Андрей Филатов.

Вопрос:

Почему представители власти во главе с губернатором Югры и включая мэра Филатова, встали на сторону не дольщиков, которые являются жителями Сургута и Югры, а на сторону московского федерального фонда защиты прав граждан – обманутых дольщиков, который (фонд) пошел на ухудшение положения дольщиков в свою (фонда) пользу.

А именно, федеральный фонд оттянул на себя достройку дома №1 (и деньги конечно) с приблизительным сроком завершения к 2023 году, а на деле дольше. Между тем как по дому №1 еще с февраля месяца этого года была договоренность с застройщиком, который обязался достроить дом в сроки до 15 месяцев, то есть с крайним сроком к весне 2022 года.

По дому №2 федеральный фонд между выбором достраивать дом или рассчитаться с дольщиками деньгами в этом году, чтобы дольщики самостоятельно приобрели себе жилье и закрыли проблему, на совещании вынес решение достраивать дом, тоже с примерным сроком к 2023 году.

Почему в принципе чиновники правительства Югры и администрации города Сургута настроены враждебно по отношению к большинству граждан, проживающих в Югре и Сургуте и занимаются не решением имеющихся проблем граждан и повышением уровня благосостояния граждан, который как известно падает, а наоборот не решая проблемы и ухудшая положение граждан борются с возражениями граждан и усмиряют граждан, в том числе незаконными методами, включая репрессии против граждан.

Даже в Украине, действие властей в которой осуждают российские власти и даже мэр Киева Кличко, заявляет, что он представляет интересы жителей Киева, которые его для этого и выбрали.

Чьи интересы представляет мэр Сургута Андрей Филатов, которого назначила в Сургут губернатор Наталья Комарова, с ее же слов?

тоже мимо проходил
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Сегодня в 16:41
Тарас всё пытается вывести разговор на предыдущую администрацию (вы работаете с бюджетом предыдущей администрации - какие слабые моменты в этом бюджете), а глава отвечает корректно и не ведется на такие провокации.
Mobii
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Сегодня в 17:07
Сплошное блаблабла.
Про газоны не ответил, уплыл куда-то в домовые парковки, я не про это спрашивал.
Про общественный транспорт - за год хочет в долги перед вэбом втянуть?
По факту останемся с долгами и теми же маршрутками.

Про щиты повеселил - это, оказывается, часть городской среды,
Mobii
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Сегодня в 17:21
Также про газоны смутило - Про тех кто паркуется на газоне он сказал они против этого что ли? Вообще то есть нормативные акты запрещающие ставить автомобили на газоне а у администрации есть прямая обязанность контролировать выполнение этих нормативных актов
Сергей Б
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Сегодня в 17:39
День сурка на СИА-ПРЕСС.

Это было и год назад, только с другим лицом.

Это можно показывать и через год, с этим лицом или которое будет.

В общем меняются только лица, а интервью и ответы те же самые.
Губский Александр Сергей Б
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Сегодня в 18:00
Краткое содержание беседы.
- А вы в курсе…
- Курс ежедневно корректируется.
- Знаете те ли вы…
- Многие знания умножают печали.
- Что вы думаете…
- Главное, не что, а чем.
- Вам не кажется…
- Когда кажется, креститься нужно.
- Наши читатели…
- Не читал, но осуждаю.
- Вы бывали…
- А по мне не видно?
- Зачем…
- Вы про воду в графине? За стеклом.
- Про юбилей. Мы же, правда, не договаривались?
- Так точно. Поэтому я и без подарка.
- Спасибо. Мы не рассчитывали…
- На это и был мой расчёт.
- Ну, ты заходи, если чо…
- Шо, опять?
Алина Салихова
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Сегодня в 18:17
Если вэба проект сработает, это будет сильная заявка!
Губский Александр Алина Салихова
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Сегодня в 18:26
Алина! сжальтесь надо мною.
Не смею требовать любви.
Быть может, за грехи мои,
Мой ангел, я любви не стою!
Но притворитесь! Этот взгляд
Всё может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!

Саня Пушкин (он всё знает).
Швондер.
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Сегодня в 18:59
Тупский ты откель всплыло
Сергей Б
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Сегодня в 19:33
Что характерно Филатов обслуживает именно незаконные интересы и незаконным образом. Только свои и своей «команды Югры».
c13
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Сегодня в 19:38
Спасибо за ответ на мой вопрос, я сижу с логина "с13" т.к. зарегистрировался достаточно давно просто фейсбук пишет что "приложение на этапе разработки" надеюсь почините )
Mobii Алина Салихова
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Сегодня в 20:00
Женщина, это вам не инстграм филатова, тут не прокатят такие лизоблюдские комментарии.
Никакая заявка вэба не сработает - невозможно за год наладить общественный транспорт, когда мэр т администрация НЕ понимают, как он должен работать
Сергей Б
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Сегодня в 20:03
Как горный орел на вершине Кавказа
Сидит "с13» на краю унитаза
Сергей Б Mobii
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Сегодня в 20:08
Вот, вот меня в инстаграм Филатова сразу забанили навсегда, как он туда только выполз.

Здесь им не инстаграм.

Здесь только раз в неделю банят и то на сутки.
c13
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Сегодня в 20:15
Конечно же это плохо что "есть все основания подойти" к строительству автовокзала на Грибоедовской развязке, все-таки идея сквера в этом месте гораздо лучше. В данном случае у мэра города должно быть именно свое мнение.

Чтобы не быть просто критиком я обосную своё мнение изначальной идеи АвтоРечвокзала - в сквере речников планируется строительство колеса обозрения с видом на Обь и аттракционов что само собой создает точку притяжения не только для жителей города но и для прибывающих в город, как отметил сам градоначальник не у всех есть автомобили и люди будут прибывать в город общественным транспортом таким образом размещая автовокзал совместно с речвокзалом мы используем потенциал "условно построенных" вместе с мостом развязок и дорог, выносим прибывающий в город общественный транспорт и пассажиров в менее загруженный район города, переносим поток общественного транспорта на новый мост, окупаем автовокзалом речвокзал в зимний период.
Тот самый микрорайон на 20 тысяч от СПС будет гораздо быстрее обжит т.к. многие из тех кто работает загородом будут снимать жилье именно в этом районе, все-таки жить за промзоной в условном поселке Финский никто не захочет
Так мы заполняем город с двух сторон людьми делая окраинный микрорайон и близлежащие "проходным" местом что создаст условия для открытия обьектов торговли и досуга и повысит инвестиционную привлекательность этой части города для предпринимателей
c13 Сергей Б
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Сегодня в 20:16
Ваше восприятие это ваше восприятие но раз оно такое то я польщен, для вас сиа-пресс как тик-ток для подростка судя по всему)
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