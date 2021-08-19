Что происходит в Сургуте в 2021 году? Полгода назад главой города стал Андрей Филатов, и 19 августа в студии siapress.ru он побеседует с Тарасом Самборским о том, что удалось сделать за это время и что планируется.
Андрей Филатов: «Обслуживать незаконные интересы ни я, ни администрация не будем»
Интервью с главой Сургута Андреем Филатовым
17 августа в 10:25, просмотров: 2247, комментариев: 28
Скажите, когда начнем ремонтировать тротуары вдоль улиц города?
Когда наконец начнем обращать внимания на людей?
Почему люди должны страдать? Как пройдут дожди - не пройти и перепрыгать лужи которые образовываются на тротуарах? Когда перестанем бояться мимопроезжающих авто, которые обрызгают ?
Когда начнем смотреть как у нас в городе переходят на пешеходных переходах люди в период дождей? Когда пройти не возможно, лужи именно там, где пешеходный переход? Жалко что нельзя тут фото выложить, то показал как выглядит пешеходный переход после дождя. Одна сплошная большая лужа!!!!!! Как переходить дорогу?
И второй вопрос.
Как плательщик транспортного налога, на водный транспорт. Интересует меня, куда тратиться мой налог? Что город сделал для владельцев водного транспорта, платящих его?! Где оборудованные спуски для лодок и катеров? Где оборудованные построенные за счет данного налога стоянки?! Почему платя налог, не малый , не получаю ничего ?
Владельцы авто тоже платят налог, но им дороги строят, ремонтируют.. А владельцы водного транспорта, тоже его платя - ничего не получают?! В чем причина?!