Издатель «Нового Города» и siapress.ru Тарас Самборский отвечает на ваши вопросы напрямую

19 августа СИА-ПРЕСС празднует 30-летие: по этому поводу мы открываем возможность узнать о нас все, что вам интересно.

На ваши вопросы в прямом эфире отвечает создатель и издатель Тарас Самборский — стрим ловите прямо здесь, на сайте, а также на YouTube-канале siapress.ru, «ВКонтакте» и на Facebook.