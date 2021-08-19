Издатель «Нового Города» и siapress.ru Тарас Самборский отвечает на ваши вопросы напрямую

19 августа СИА-ПРЕСС празднует 30-летие: по этому поводу мы открываем возможность узнать о нас все, что вам интересно.
На ваши вопросы в прямом эфире отвечает создатель и издатель Тарас Самборский — стрим ловите прямо здесь, на сайте, а также на YouTube-канале siapress.ru, «ВКонтакте» и на Facebook.
Традиционная журналистика факта (с фактчекингом) - немодная? Вбросы и какбэ постирония - это навсегда?
Как уважаемый создатель и издатель вообще себя чувствует в изменившейся медиасфере города, округа и страны?
Газета "Новый город" СУЩЕСТВУЕТ до сих пор. Зачем? Вы, Тарас, что-то знаете про будущее традиционных СМИ на бумажных носителях? Кстати, как там бумажная пресса в Чехии живет?
тема интересная, позже еще накидаю вопросов, давайте ваш стрим.