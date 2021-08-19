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«Мы не мочим власть и не облизываем — просто пишем правду» // СТРИМ

Издатель «Нового Города» и siapress.ru Тарас Самборский отвечает на ваши вопросы напрямую

«Мы не мочим власть и не облизываем — просто пишем правду» // СТРИМ
Фото: siapress.ru

19 августа СИА-ПРЕСС празднует 30-летие: по этому поводу мы открываем возможность узнать о нас все, что вам интересно.

На ваши вопросы в прямом эфире отвечает создатель и издатель Тарас Самборский — стрим ловите прямо здесь, на сайте, а также на YouTube-канале siapress.ru, «ВКонтакте» и на Facebook.


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13 августа в 14:37, просмотров: 2654, комментариев: 8
Комментарии:
testimonium paupertatis
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13 августа в 14:54
Ну давайте порассуждаем - традиционные СМИ скорее живы чем мертвы, или наоборот? По сравнению с соцсетями. Популярные сообщества ОСургут и К-информ сегодня громче популярных СМИ - факт?

Традиционная журналистика факта (с фактчекингом) - немодная? Вбросы и какбэ постирония - это навсегда?

Как уважаемый создатель и издатель вообще себя чувствует в изменившейся медиасфере города, округа и страны?

Газета "Новый город" СУЩЕСТВУЕТ до сих пор. Зачем? Вы, Тарас, что-то знаете про будущее традиционных СМИ на бумажных носителях? Кстати, как там бумажная пресса в Чехии живет?

тема интересная, позже еще накидаю вопросов, давайте ваш стрим.
Iriska
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13 августа в 18:23
С НАСТУПАЮЩИМ!.. ПРОЦВЕТАНИЯ, НОВЫХ ФОРМАТОВ, УВЕРЕННОСТИ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ И НЕИССЯКАЕМОГО ИСТОЧНИКА ВДОХНОВЕНИЯ.

ЧТО ВАС ЛИЧНО НЕ УСТРАИВАЕТ В ВАШЕЙ КОМПАНИИ СЕГОДНЯ? ЧТО ХОТЕЛИ БЫ ИЛИ ПЛАНИРУЕТЕ ИЗМЕНИТЬ?

КАК ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТЕ С МОЛОДЁЖЬЮ, СЧИТАЕТЕ ЛИ ЕЁ СВОЕЙ АУДИТОРИЕЙ ИЛИ ВСЁ-ТАКИ ВАШ ЧИТАТЕЛЬ СТАРЕЕТ?

РАНЬШЕ БЫЛО ПРИНЯТО ПИСАТЬ ТЕКСТЫ НОВОСТЕЙ ТАК, ЧТОБЫ ИХ МОГ ПОНЯТЬ 7-КЛАССНИК ИЗ ИНТЕЛЛИГЕНТНОЙ СЕМЬИ.

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫХ СЕМЕЙ СТАНОВИТСЯ ВСЁ МЕНЬШЕ, 7-КЛАССНИКИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ЧИТАЮТ, А УЖ ТЕМ БОЛЕЕ ГАЗЕТ.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ КАКИМ СЕГОДНЯ ЯЗЫКОМ НУЖНО ПИСАТЬ И ГОВОРИТЬ О ПРОИСХОДЯЩЕМ, ЧТОБЫ БЫТЬ ПОНЯТНЫМ АУДИТОРИИ В ВОЗРАСТЕ ДО 30 ЛЕТ, НЕ СКАТЫВАЯСЬ В ТИК-ТОК?

ЧЕСТНО ЛИ ЭТО: ЖИТЬ НЕ В СУРГУТЕ, НО ПИСАТЬ ДЛЯ СУРГУТЯН, ДЕЛАЯ ВИД, ЧТО ТЫ ВСЁ ЕЩЁ МЕСТНЫЙ?
ЭТО ИДЕЙНОСТЬ, НОСТАЛЬГИЯ ИЛИ ПРОСТО БИЗНЕС?
(не сарказм, чистый интерес).
паникер
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16 августа в 11:26
1. как считаете, есть ли в Сургуте настоящая журналистская школа, учитывая, что в университете (СурГПУ) практически нет преподавателей, хотя бы понюхавших настоящую журналистику?

отсюда следующий вопрос. журналисту обязательно иметь профильное образование?

2. что скажете тем, кто только собирается выбрать журналистику в качестве профессии? хотели бы, чтобы ваши дети пошли по вашим стопам?
Max Mar
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16 августа в 18:28
Как там дела со свободой слова?
Alkonowa1ow Iriska
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16 августа в 19:34
Взгляд со стороны он всегда не «замыленный»? А «бывших» сургутян не бывает. Проверено временем. На своём опыте могу подтвердить. В Сургут иногда возвращаются на ПМЖ. Когда вроде бы уже и все заработано и все дивиденды и преференции получены после 20 лет работы в районе, приравненным к району Крайнего Севера. По поводу дистанционности. Так вот по своей прежней работе оказалось, что наше присутствие в Сургуте и в регионе оказалось не обязательным. С этим справлялись специалисты из Москвы, а потом из Воронежа (там меньше надо платить). . Оказалось, что информационные технологии позволяют виртуально каждую секунду находится в Сургуте. Какая разница, где ты «протираешь штаны» в офисе? В офисе в Сургуте, или в офисе в Москве, или в Париже. И это ведь касается инженерной работы, связанной с регионом. А уж в сфере журналистки тем более! Им и подавно «западло» сидеть на одном месте. Поэтому экстерриториальность стала новой реальностью везде и в журналистике мне кажется тоже. И здесь ничего не попишешь. Вот «Газпромпереработка» перебиралась в СПб? И что изменилось? Ничего. Насчёт языка. Не стоит скатываться до примитивизма. Те кто скатывается до него, тот осел в соцсетях. А СИА ПРЕСС РЕСПЕКТАБЕЛЬНОЕ СМИ. Поэтому пишет он для аудитории выше среднего интеллекта, чем в соцсетях. Конечно аудиториюБузовой они не соберут. Но такая дешевая популярность не работает на их имидж. Тем более, что это издание существует уже 30 лет и возникло оно на пустом месте в непростые для СМИ времена. А это говорит о многом.
testimonium paupertatis
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17 августа в 12:32
С какими проблемами журналисты СИА сталкиваются в своей работе? Три основные, которые мешают работать.
testimonium paupertatis
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18 августа в 10:48
Почитал дискуссию к последнему блогу. Вопрос: зачем вы облизываете Филатова?
Мимо проходимец
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Сегодня в 11:59
кого вы воспринимаете как конкурента СИА-ПРЕСС в Югре?
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