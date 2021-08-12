Обсуждаем опросы кардиологии с главным врачом Окружного кардиологического диспансера Ириной Урванцевой

Ирина Урванцева, главврач Окружного кардиологического диспансера — гость студии siapress.ru. Издатель газеты «Новый город» Тарас Самборский обсудит с ней в прямом эфире вопросы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, проблемы детской кардиологии, а также — достаточно ли всему Тюменскому региону двух больших кардиологических центров — сургутского и тюменского.