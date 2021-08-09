Дума Сургута: подводим итоги работы нынешнего созыва с Надеждой Краснояровой

Очередной созыв думы Сургута завершает работу: 10 августа пройдет последнее заседание. В преддверии него журналист Тарас Самборский переговорит с председателем парламента Надеждой Краснояровой в прямом эфире siapress.ru об итогах работы, прогнозах и планах.