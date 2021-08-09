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​Проект «ДУМАть и решать». Надежда Красноярова разговаривает с Тарасом Самборским // ONLINE

Дума Сургута: подводим итоги работы нынешнего созыва с Надеждой Краснояровой

​Проект «ДУМАть и решать». Надежда Красноярова разговаривает с Тарасом Самборским // ONLINE
Фото: Дума Сургута

Очередной созыв думы Сургута завершает работу: 10 августа пройдет последнее заседание. В преддверии него журналист Тарас Самборский переговорит с председателем парламента Надеждой Краснояровой в прямом эфире siapress.ru об итогах работы, прогнозах и планах.


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06 августа в 14:59, просмотров: 2233, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:21
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:24
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:07
Из этого видео понял одно: не соврал Тарас, он в Сургуте.

А в остальном по интервью, мило побеседовали – ни о чем.

Ну, как собственно говоря и сама дума Сургута с председателем вместе – ни о чем.

Зато нового главу депутаты как «представители граждан» браво «выбрали». Цирк с «выборами» главы помнят все.

Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:44
А неудобные то вопросики затерли – не по сути.

Не осуждаю. Неудобная пресса в Сургуте никому не нужна. Не по сути.
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