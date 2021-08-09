Очередной созыв думы Сургута завершает работу: 10 августа пройдет последнее заседание. В преддверии него журналист Тарас Самборский переговорит с председателем парламента Надеждой Краснояровой в прямом эфире siapress.ru об итогах работы, прогнозах и планах.
Проект «ДУМАть и решать». Надежда Красноярова разговаривает с Тарасом Самборским // ONLINE
Дума Сургута: подводим итоги работы нынешнего созыва с Надеждой Краснояровой
06 августа в 14:59, просмотров: 2233, комментариев: 2
А в остальном по интервью, мило побеседовали – ни о чем.
Ну, как собственно говоря и сама дума Сургута с председателем вместе – ни о чем.
Зато нового главу депутаты как «представители граждан» браво «выбрали». Цирк с «выборами» главы помнят все.
Не осуждаю. Неудобная пресса в Сургуте никому не нужна. Не по сути.